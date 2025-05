Call of Duty: Warzone 2 krijgt op 15 februari tweede, kleiner speelveld

Infinity Ward brengt op 15 februari het tweede seizoen van Call of Duty: Modern Warfare II uit. Daarmee krijgt battleroyaleonderdeel Warzone 2 onder meer een tweede speelveld dat in vergelijking met het huidige speelveld een stuk kleiner is.

Het tweede seizoen zal een nieuw speelveld bevatten; dit is een veelgevraagde toevoeging. Ook komt de Resurgence-modus terug. Dit is een spelmodus die in de originele Warzone aanwezig was bij een kleiner speelveld en afwijkt van de reguliere modus, in de zin dat er geen gulag is. Spelers die geveld worden, kunnen na een tijdje terugkeren op het slagveld, mits minstens één teamgenoot in leven is. Deze modus werd in 2020 erg populair toen de kleinere map Rebirth Island uitkwam als onderdeel van de originele Warzone.

Activision zegt dat de betrokken ontwikkelteams diverse veranderingen zullen doorvoeren die gebaseerd zijn op wensen afkomstig uit de spelerscommunity, al wijdt het bedrijf daar niet verder over uit. Er komen in ieder geval ook nieuwe multiplayerspeelvelden voor Call of Duty: Modern Warfare II, en nieuwe gamemodi en wapens. Daarnaast zijn ranglijsten vanaf 15 februari terug.

Ontwikkelaar Infinity Ward zegt volgende week meer details vrij te geven in een dan te publiceren blogpost. Daarbij zitten volgens de studio ook 'spannende aanpassingen' voor het bemachtigen van wapens en items, de gulag en de wapen-loadouts. Het tweede seizoen zou aanvankelijk op 1 februari uitkomen, maar dat is met twee weken uitgesteld.