Modern Warfare II verkoopt op pc twee keer zo goed als eerdere titels

Activision laat in een bespreking van de recente kwartaalcijfers weten dat het pas uitgekomen Call of Duty: Modern Warfare II het goed doet, zeker op de pc. Volgens de uitgever brengt de titel ongeveer twee keer zoveel geld op voor de pc als eerdere titels uit de reeks.

In een toelichting op de kwartaalcijfers meldt Activision dat sinds de release van Modern Warfare II op 28 oktober tot nu toe de verkoop voor de pc ongeveer twee keer zo hoog is als die van 'recente sterke titels uit de reeks'. De uitgever noemt echter geen specifieke aantallen en zegt ook niet wat precies de verhouding is tussen de verschillende platforms wat verkoop betreft.

Wel zegt het bedrijf dat Modern Warfare II de snelste 'premium-Call of Duty-titel' is die het omzetcijfer van 1 miljard dollar heeft bereikt. Ook heeft Modern Warfare II volgens Activision een ander record gebroken: hoeveel uren gamers doorbrengen met de game. Het aantal uren dat gespeeld is in de eerste tien dagen, ligt volgens de uitgever 40 procent hoger dan het eerdere record. Activision zegt niet om hoeveel uur het precies gaat en welke game het eerdere record in handen had.

Activision geeft geen nadere verklaring voor de verdubbeling voor de pc, maar het ligt voor de hand dat die met name komt door Steam. Modern Warfare II is de eerste Call of Duty-titel sinds jaren die weer op het gameplatform van Valve is verschenen. In het lijstje met de bestverkochte titels op Steam staat Modern Warfare II sinds de release steevast bovenaan en volgens SteamDB staat de game in de top zes meest gespeelde games op Steam.

Activision Blizzard behaalde in het derde kwartaal een omzet van 1,78 miljard dollar, waar dat in dezelfde periode een jaar eerder nog 2,07 miljard dollar was. Deze daling is volledig toe te schrijven aan het Activision-deel van het gezamenlijke bedrijf; de omzet bij dit onderdeel daalde met 25 procent. Het Blizzard-onderdeel was daarentegen goed voor een groei van de omzet met 10 procent en bij King groeide de omzet met 6 procent. Modern Warfare II kwam pas uit in het vierde kwartaal en die inkomsten zijn dus nog geen onderdeel van de huidige kwartaalcijfers. Tweakers publiceerde onlangs een review van Modern Warfare II

