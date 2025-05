Activision legt uit hoe online matchmaking Call of Duty functioneert

Activision heeft meer informatie gegeven over hoe matchmaking in Call of Duty functioneert. De uitgever houdt naar eigen zeggen rekening met verschillende factoren, waaronder de verbinding, het vaardigheidsniveau en het platform van de spelers.

Uit de blogpost die de ontwikkelaars online hebben geplaatst, blijkt dat er rekening wordt gehouden met acht verschillende factoren: de verbinding, tijd om te koppelen, vaardigheidsniveau, het platform van de gebruiker, het gebruik van voicechat, het invoerapparaat, de recente maps of modi en de playlists.

De kwaliteit en snelheid van een internetverbinding is een van de belangrijkste elementen waar rekening mee wordt gehouden. De ontwikkelaars geven namelijk voorrang aan stabiele internetverbindingen met een lage ping en gaat tijdens de matchmaking ook na hoe het zit met de delta ping van spelers. Deze parameter geeft aan hoelang de round-trip time tussen de server van een speler en de server van de lobby is. De ontwikkelaars willen dat er zoveel mogelijk gespeeld wordt en geven daarom prioriteit aan het zo snel mogelijk koppelen van spelers.

Het bedrijf houdt ook rekening met het algemene vaardigheidsniveau van de Call of Duty-gamers. De ontwikkelaars houden bij hoeveel kills, deaths, wins en losses een speler heeft behaald en houden daarbij ook rekening met recente wedstrijden. Deze dataset wordt naar verluidt continu bijgewerkt en is belangrijk om het verschil in vaardigheidsniveau tussen de beste speler in een lobby en de minst goede speler enigszins te beperken. De ontwikkelaars vermelden daarnaast dat ze rekening houden met het platform van spelers, het gebruik van voicechat, invoerapparaten, recente maps en spelmodi en playlists.