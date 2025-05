Samsung wil inkjettechnologie gebruiken om bezels flexibele schermen te maken

Samsung Display zou inkjettechnologie willen gebruiken bij de productie van bezels voor flexibele schermen. Het Zuid-Koreaanse bedrijf zou daarmee de productiekosten voor dergelijke displays kunnen verlagen en goedkopere vouwbare smartphones kunnen verkopen.

Volgens The Elec maakt Samsung traditioneel gebruik van Micro Dry Process Decoration van het Zuid-Koreaanse bedrijf Segyung Hitech. Bij dit procedé worden de schermranden uit een apart vel gesneden, waarna de vormen achter het glas van een smartphonedisplay gelijmd kunnen worden. Samsung Display zou dit procedé echter kunnen vervangen door inkjettechnologie en op die manier ook kosten kunnen besparen. Volgens The Elec leidt dit productieproces ook tot goedkopere opvouwbare smartphones van het merk.