Samsung werkt samen met ontwikkelaars om games naar foldables te brengen

Samsung zou een samenwerking hebben opgezet met diverse gameontwikkelaars. Het bedrijf wil er op die manier voor zorgen dat populaire en toekomstige mobiele games worden geoptimaliseerd voor zijn vouwbare smartphones.

Volgens de Korea Economic Daily heeft het bedrijf in vijf landen afdelingen opgericht die ervoor moeten zorgen dat er in de toekomst meer games voor zijn foldables verschijnen: Zuid-Korea, China, het Verenigd Koninkrijk en Oekraïne. Volgens de Zuid-Koreaanse zakenkrant werden deze landen uitgekozen omdat daar genoeg game-ontwikkelaars actief zijn, maar ook omdat het bedrijf er al voldoende eigen activiteiten heeft.

De redactie van de Korea Economic Daily meent dat Samsung ondertussen al samenwerkt met Epic Games, Krafton, NCSoft, Nexon, Smilegate, Kakao Games en Pearl Abyss. Het is niet duidelijk of deze lijst met gameontwikkelaars ook klopt, want het bedrijf heeft nog niet officieel gecommuniceerd over de geruchten.

De Zuid-Koreaanse fabrikant zou via de mobiele games de markt voor zijn foldable smartphones willen laten groeien. Het bedrijf zou zich op deze manier ook willen onderscheiden van zijn concurrenten met opvouwbare smartphones. Eerder deze maand raakte ook het gerucht bekend dat Samsung een eigen gamingclouddienst wil beginnen. Eigenaars van Galaxy-telefoons en -tablets zouden hiervoor niet hoeven te betalen.