Samsung overweegt in navolging van Google telefoons langer dan 5 jaar te updaten

Samsung overweegt om in navolging van Google telefoons ook langer dan vijf jaar van beveiligingsupdates te voorzien. De fabrikant lijkt nog niet genegen om meer OS-upgrades te geven dan de vier die het nu maximaal geeft.

De periode van vijf jaar is niet langer in lijn met de visie van Samsung, zegt een topman van Samsung in een interview met SamMobile. Bovendien komen er mogelijk Europese regels aan die sowieso van smartphonefabrikanten vereisen dat er zeven jaar aan updates komen. Daarnaast kondigde Google vorige week aan dat de nieuwe Pixels zeven jaar updates en upgrades krijgen.

Bij Samsung zou het alleen gaan om zeven jaar beveiligingsupdates. Of de fabrikant ook meer dan vier OS-upgrades zou willen gaan bieden, was geen onderdeel van het gesprek. Dat ligt niet voor de hand, omdat beveiligingsupdates kleiner zijn en makkelijker te pushen naar veel telefoons. Upgrades zijn ingrijpender en zullen bovendien vermoedelijk geen verplichting worden bij regels voor ondersteuning van telefoons.

Samsung biedt nu sinds 2019 vier OS-upgrades en vijf jaar aan beveiligingsupdates voor veel van zijn telefoons. Daarmee loopt de fabrikant voor op vrijwel alle concurrenten. Alleen Google en Fairphone hebben langere ondersteuning voor nieuwe telefoons.