Samsung en SK hynix mogen chipproductieapparatuur uit VS naar China exporteren

Samsung en SK hynix krijgen voor onbepaalde tijd een vergunning om Amerikaanse chipproductieapparatuur te verschepen naar hun Chinese fabrieken, ondanks exportrestricties van de Verenigde Staten. Dat maakt Zuid-Korea maandag bekend.

Met de nieuwe vergunning geven de Verenigde Staten toestemming aan de Zuid-Koreaanse bedrijven om bepaalde Amerikaanse chipproductieapparatuur te leveren aan hun chipfabrieken in China, ook als die onder de Amerikaanse sancties vallen. De eenjarige vrijstelling die beide bedrijven al hadden, stond op het punt te verlopen. De VS heeft de twee bedrijven inmiddels op de hoogte gesteld van zijn beslissing, schrijft persbureau Reuters.

Onder die beslissing worden beide bedrijven toegevoegd aan een lijst met verified end-users. Daarmee kunnen ze Amerikaanse chipproductieapparatuur naar hun Chinese fabrieken importeren zonder dat ze voor iedere afzonderlijke levering toestemming moeten vragen. SK hynix zegt de beslissing van de Amerikaanse overheid te verwelkomen. "Door nauwe samenwerking met de betrokken overheden zijn de onzekerheden over de exploitatie van onze halfgeleiderproductielijnen in China aanzienlijk weggenomen", meldt Samsung in een verklaring.

Bepaalde Amerikaanse productieapparatuur valt onder de exportrestricties die de regering van Amerikaanse president Joe Biden vorig jaar introduceerde. Daardoor mag geavanceerde chipproductieapparatuur niet zomaar naar China worden geëxporteerd als daar Amerikaanse technologie in is verwerkt. Die beperkingen zijn bedoeld om te voorkomen dat dergelijke apparatuur in handen valt van Chinese chipbedrijven, zoals chipfabrikant SMIC of geheugenmaker YMTC, maar gelden ook voor buitenlandse bedrijven die fabrieken in China bezitten. Samsung en SK hynix hadden al een vrijstelling van een jaar, maar hebben die nu dus voor onbepaalde tijd.