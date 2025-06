China verbiedt gebruik chips van Micron voor 'kritieke infrastructuur'

De Cyberspace Administration of China heeft zondag gezegd dat producten van de Amerikaanse geheugenchipmaker Micron Technology niet voldoen aan zijn veiligheidsbeoordeling. Daarmee verbiedt de CAC het gebruik van de chips door exploitanten van 'kritieke Chinese infrastructuur'.

De Cyberspace Administration of China concludeert in zijn onderzoek dat de producten van Micron voor 'ernstige risico's' in de netwerkbeveiliging zouden zorgen, schrijft het Chinese overheidsorgaan op zijn website. Zo zouden chips van het bedrijf 'aanzienlijke veiligheidsrisico's' met zich mee brengen in de toeleveringsketen van de Chinese informatie-infrastructuur, die op zijn beurt weer de nationale veiligheid van China in gevaar zou brengen. De CAC gaat niet concreet in op de risico's die het geconstateerd zegt te hebben.

Met de uitspraak van de CAC mogen 'exploitanten van kritieke informatie-infrastructuur' niet langer Micron-producten kopen. Daaronder vallen mogelijk de telecomsector en financiële instituten als staatsbanken, schrijft persbureau Reuters. De CAC noemt geen concrete sectoren in zijn statement. Op welke Micron-producten het verbod precies van toepassing is, zegt de CAC ook niet.

In maart zei de Chinese toezichthouder dat het een beveiligingsonderzoek was begonnen naar de producten die Micron verkoopt in het land. Micron zei eerder mee te werken met het onderzoek van de Chinese overheid. Volgens Reuters heeft Micron de mededeling van de CAC ontvangen en kijkt het bedrijf uit naar 'verdere gesprekken met de Chinese autoriteiten'. De verkopen in China zijn goed voor een kwart van Microns omzet.

Eind vorig jaar introduceerde de Verenigde Staten vergaande exportrestricties op de export van chips en chipproductieapparatuur naar Chinese bedrijven. In december werd YMTC, een Chinese fabrikant van geheugenchips, op de entity list geplaatst. Daarmee is ook dat bedrijf onderhevig aan dergelijke exportbeperkingen. YMTC concurreert met het Amerikaanse Micron, een van de drie grootste geheugenproducenten ter wereld, naast Zuid-Koreaanse chipmakers Samsung en SK hynix. Volgens bronnen van de Financial Times heeft de VS onlangs aan Zuid-Korea gevraagd om misgelopen verkopen van Micron niet op te vangen in China in het geval van een verkoopverbod.