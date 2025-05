VS gaat omzeilen van exportrestricties voor chips naar China blokkeren - update

De VS gaat voorkomen dat bedrijven bepaalde AI-chips aan China verkopen waarmee ze exportrestricties omzeilen, meldt een Amerikaanse functionaris aan Reuters. Het gaat mogelijk om onder meer de H800-datacenterchip die Nvidia voor de Chinese markt heeft geïntroduceerd.

Update, 15.06 uur: De Verenigde Staten heeft zijn nieuwe exportbeperkingen officieel bevestigd. Dat schrijft persbureau Reuters dinsdagmiddag. Onder de nieuwe regels vallen inderdaad nieuwe exportbeperkingen voor geavanceerde AI-chips, waardoor Nvidia's A800 en H800 niet meer geleverd mogen worden aan China. De VS komt ook met een nieuwe regel die chipexport beperkt op basis van 'prestatiedichtheid'. Die wordt gericht op de hoeveelheid rekenkracht die binnen een chip geleverd mag worden aan China. Dat moet ook voorkomen dat fabrikanten chiplets gebruiken om de exportregelingen te omzeilen. De VS breidt zijn exportbeperkingen, inclusief de nieuwe toevoegingen, ook uit naar meer landen, waaronder Iran en Rusland.

Origineel artikel: De Verenigde Staten introduceren later deze week nieuwe exportregels, die worden toegevoegd aan de bestaande exportbeperkingen die een jaar geleden werden geïntroduceerd. Dat schrijft persbureau Reuters op basis van een anonieme overheidsmedewerker uit de VS. De nieuwe regels moeten onder meer voorkomen dat bepaalde AI-chips, die nét onder de prestatiedrempels van de bestaande exportrestricties vallen, alsnog aan China worden geleverd. Bedrijven moeten voortaan ook meer details delen over leveringen van andere chips aan China, zegt de bron. Het Amerikaanse ministerie van Handel, dat de exportregels handhaaft, wilde niet reageren.

De Verenigde Staten zijn volgens Reuters specifiek van plan om de bandbreedteparameter van de huidige restricties volledig te schrappen. Momenteel mogen bepaalde chips met een verlaagde bandbreedte alsnog geleverd worden aan China, ook als ze de overige prestatielimieten in de exportregels overschrijden. Onder de nieuwe regels kan export puur op basis van rekenkracht geblokkeerd worden, ook als de chip een geringe bandbreedte heeft.

De huidige Amerikaanse exportregels verbieden de export van chips met een chip-to-chip-bandbreedte van meer dan 600GB/s. Dat moet voorkomen dat China grote supercomputers met krachtige AI-chips bouwt. Supercomputers bestaan uit honderden of duizenden van deze chips, die vervolgens met elkaar worden verbonden. Het beperken van de bandbreedte tussen die chips levert daarom aanzienlijk lagere prestaties op.

De bron van Reuters wilde niet bevestigen welke chips geblokkeerd worden onder de nieuwe exportregels. Vermoedelijk gaat dat om de Nvidia H800 en mogelijk de iets oudere Nvidia A800. Nvidia introduceerde die chips kort nadat de exportregels werden geïntroduceerd, specifiek voor de Chinese markt. Die Chinese versies hebben een ingeperkte bandbreedte ten opzichte van hun westerse tegenhangers.

De Nvidia A800 heeft een chip-to-chipbandbreedte van 400GB/s, waar de A100 een bandbreedte van 600GB/s haalt. Nvidia halveerde daarnaast de transferrate van de H800 ten opzichte van de H100 om aan de bandbreedteregels te voldoen. De chips zijn verder identiek aan de A100 en H100. Daarmee kon Nvidia zijn krachtigste datacenterchips alsnog aan China leveren, ondanks de strenge exportregels van de Verenigde Staten. Dat wordt straks mogelijk verboden. Nvidia wilde niet reageren op vragen van Reuters. Het zei eerder dat de omzet van het bedrijf 'niet direct' geraakt zou worden als de export van de A800 en H800 wordt beperkt.