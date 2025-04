Reuters: President VS wil bredere beperkingen op chipexport naar China

President Biden is van plan om in oktober de exportbeperkingen van AI-chips en chipproductieapparatuur uit te breiden. Dat vertellen bronnen aan Reuters. Daarmee moeten bedrijven een vergunning hebben om bepaalde producten aan China te leveren.

De plannen formaliseren restricties die het Amerikaanse ministerie van Handel eerder al oplegde aan verschillende bedrijven, schrijft persbureau Reuters. Bedrijven als LAM Research, Applied Materials en KLA kregen eerder dit jaar te horen dat ze geen chipproductieapparatuur voor sub-14nm-chips mogen exporteren naar China, tenzij de bedrijven daarvoor een vergunning krijgen. Het ministerie liet eerder dit jaar ook aan AMD en Nvidia weten dat ze niet langer bepaalde accelerators voor AI mogen leveren aan China, tenzij ze daarvoor een vergunning aanvragen

Door deze restricties te formaliseren, zou hun reikwijdte worden vergroot. Daarmee kunnen ook andere Amerikaanse bedrijven die soortgelijke chips en apparatuur produceren aan de regels onderworpen worden. De regels zouden hiermee ook vergunningseisen kunnen opleggen aan producten die de chips in kwestie bevatten. Momenteel is dat nog niet het geval. Reuters schrijft dat bijvoorbeeld HPE en Dell datacenterservers maken met de Nvidia A100, die onder de restricties valt.

Het Amerikaanse ministerie van Handel vertelt dat het zijn beleid rondom China aan het herzien is, maar wilde nog geen specifieke veranderingen bespreken, vertelt een woordvoerder aan Reuters. De doelstellingen omvatten onder meer het voorkomen dat China 'Amerikaanse technologie verwerft' voor het moderniseren van het leger.

Deze handelsoorlog tussen de VS en China speelt al langer. Reuters schreef in juli al dat het probeert de export van geavanceerde chipproductieapparatuur naar China te blokkeren. De VS zou onder meer willen dat Nederland de export van ASML's duv-lithografiemachines naar China blokkeert, claimde Bloomberg eerder. Onlangs introduceerde de VS daarnaast een Chips Act die miljardensubsidies vrijmaakt voor de halfgeleidersector. Voorwaarde voor het krijgen van die subsidie is dat de bedrijven de komende tien jaar geen nieuwe geavanceerde chipfabrieken bouwen in China.