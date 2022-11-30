ASM waarschuwt voor uit de hand lopen handelsbeperkingen VS tegen China

ASM waarschuwt dat de huidige handelsbeperkingen tussen de VS en China uit de hand dreigen te lopen. Het Nederlandse chipproductietechnologiebedrijf reageert hiermee op oproepen van de Amerikaanse overheid om de handel met China omtrent geavanceerde chips te beperken.

ASM International-ceo Benjamin Loh licht tegenover de Financial Times toe: "De Amerikaanse overheid probeert dit een breed gedragen actie te maken door iedereen ervan te weerhouden [om geavanceerde productiemiddelen aan China te verkopen]." De Verenigde Staten zouden volgens hem 'veel druk' op de Nederlandse en Japanse overheid uitoefenen om de handel met China te beperken.

Leveringen aan China waren dit jaar goed voor 16 procent van de totale omzet van ASM, zegt Loh tegen aandeelhouders. Als de handelsrestricties van de VS eerder geïntroduceerd waren, dan hadden die invloed gehad op 40 procent daarvan, aangezien het alleen om productiematerieel voor 'geavanceerde chips' gaat. Daarmee zou omgerekend 6,2 procent van ASM's totaalomzet zijn weggevallen.

Deze week moeten er gesprekken tussen de Amerikaanse en Nederlandse overheid plaatsvinden rondom de kwestie China. Overigens is de positie van Nederland vooralsnog vrij duidelijk; tegenover NRC zei minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking Liesje Schreinemacher dat exportbeperkingen van chipmachines van bijvoorbeeld ASML alleen 'op eigen voorwaarden' toegepast zouden worden.

ASM is Europa's een na grootste fabrikant van chipproductietechnologie; ASML is de grootste. De druk die de Verenigde Staten op Nederland en Europa uitoefenen, heeft dus direct betrekking op de twee Nederlandse bedrijven, respectievelijk met een hoofdkwartier in Almere en Veldhoven.