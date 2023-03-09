China spreekt zich uit tegen Nederlands exportverbod voor ASML

Het Chinese ministerie van buitenlandse zaken heeft zich uitgesproken tegen de beslissing van het Nederlandse kabinet om ASML te verbieden geavanceerde duv-machines naar China te exporteren. Het kabinet kondigde dat woensdagavond aan.

ASML PAS 5500/700 DUV

Het Chinese ministerie is het niet eens met die beslissing, schrijft NU.nl. "We zijn tegen het gebruik van regeringsmaatregelen om in te grijpen en de handel tussen Chinese en Nederlandse bedrijven te beperken", aldus het ministerie. Verder zegt het ministerie niets over eventuele vervolgstappen.

Het Nederlandse kabinet maakte woensdagavond bekend de export van duv-machines verder te beperken. De uitgebreidere restricties betekenen in de praktijk dat ook voor de export van duv-immersielithografiemachines een exportvergunning moet worden aangevraagd. ASML's geavanceerdste euv-machines mochten al niet geëxporteerd worden naar China.

In de praktijk betekent dat vooral dat ASML geen immersielithografiemachines meer mag exporteren naar specifiek China, omdat daarbij verschillende van die regels worden overtreden. Er zijn nu al exportrestricties voor euv-machines, maar nu worden de restricties voor duv-machines ook nog eens extra uitgebreid. ASML zegt in een statement dat het op dit moment nog onduidelijk is wat de regering precies verstaat onder de 'geavanceerdste duv-immersielithografiemachines'. Het bedrijf zegt dat veel klanten waarschijnlijk genoegen kunnen nemen met oudere en minder geavanceerde duv-machines.