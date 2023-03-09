'Android 14 vereist niet langer enter na invoeren juiste pincode'

Android 14 krijgt vermoedelijk de mogelijkheid om het scherm te ontgrendelen na het invoeren van de juiste pincode. Tot nu toe moeten gebruikers altijd op enter drukken na het invoeren van de pincode. De functie is nog niet live.

Android 14 Auto-confirm Pincode

De toggle om de functie te activeren is standaard nog niet zichtbaar, zegt XDA-Developers. Deze zit al wel in de code en is dus zichtbaar te maken. De functie heet 'Auto-confirm Unlock' en werkt volgens de beschrijving alleen met pincodes van zes getallen of meer. Vervolgens ontgrendelt de telefoon automatisch bij het invoeren van de juiste pincode.

De software vermeldt dat het iets minder veilig is dan op enter moeten drukken. Dat komt doordat bij bruteforce-pogingen om de telefoon te ontgrendelen er een knop minder nodig is om in te drukken en een aanvaller dus sneller de mogelijke opties kan proberen. Deze functie zit nog niet standaard in Android, hoewel dit al langer werkt in custom roms en op de Android-telefoons van bepaalde fabrikanten als Samsung. Ook op iOS is het invoeren van enter niet nodig om de telefoon na het invoeren van de juiste pincode te ontgrendelen.

De pincode staat afgelopen tijd weer in de aandacht door gevallen waarbij aanvallers eerst de pincode van een slachtoffer afkijken om vervolgens de telefoon te stelen. Volgens The Wall Street Journal kunnen zij daarna het wachtwoord van een Google- of iCloud-account resetten om slachtoffers buiten te sluiten van hun eigen account. Daarna gebruiken ze de controle over het apparaat om geld van rekeningen af te halen.

Deze week kwam de tweede ontwikkelaarspreview van Android 14 uit. De nieuwe versie van het besturingssysteem is nog in ontwikkeling en niet alle nieuwe functies zitten erin. Google maakt vermoedelijk tijdens zijn ontwikkelaarsconferentie I/O ook nog nieuwe functies bekend. Die conferentie vindt plaats op 10 mei. Android 14 komt aan het einde van de zomer of in het najaar uit.