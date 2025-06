Android 14 Developer Preview verschijnt met focus accuduur en toegankelijkheid

Google heeft de eerste Developer Preview van Android 14 uitgebracht. Deze bevat een vroege blik op de volgende Android-versie en is bedoeld voor het testen, doorontwikkelen en verkrijgen van feedback. Deze preview richt zich onder meer op de accuduur en de toegankelijkheid.

Google meldt dat ontwikkelaars Developer Preview 1 van Android 14 kunnen installeren en het bedrijf licht een aantal wijzigingen in de versie toe. Er is onder meer aandacht om Android beter aanpasbaar te maken aan de individuele wensen. Zo wordt het in Android 14 mogelijk om tekst op te schalen naar een formaat van 200 procent; op de Pixel-smartphones gaat dat tot maximaal 130 procent. Om te voorkomen dat tekst in Android 14 te groot wordt, wordt tekst waarvan het formaat al groot genoeg is niet met dezelfde mate vergroot als tekst van een kleiner formaat.

De volgende versie van Googles mobiele besturingssysteem bevat een aantal verbeteringen die de accuduur ten goede moeten komen. Zo wordt er beter gelet op het gebruik van diensten op de voorgrond; deze worden alleen ingezet voor de op de gebruiker gerichte taken met de hoogste prioriteit, zodat er energie bespaard kan worden. Ook zijn meerdere optimalisaties doorgevoerd bij het interne broadcastsysteem, wat de accuduur en de responsiviteit ten goede moet komen.

Op het vlak van beveiliging worden ook meerdere zaken doorgevoerd. Om de verspreiding van malware tegen te gaan, zijn apps met een targetSdkVersion lager dan 23 niet meer te installeren. Deze specifieke versie is bewust gekozen, omdat bepaalde malware-apps targetSdkVersion 22 gebruiken om het permissiemodel te omzeilen dat in 2015 als onderdeel van Android 6.0 werd geïntroduceerd. Het lijkt er hiermee op dat Android 14 kan blokkeren dat oude apps geïnstalleerd worden, al dan niet via sideloaden. Gebruikers die hun telefoon upgraden naar Android 14 en al geïnstalleerde apps op hun toestel hebben die targetSdkVersion 22 of lager gebruiken, kunnen de apps nog wel blijven gebruiken.

Ontwikkelaars kunnen deze preview gebruiken via de Android Emulator, maar ook op de Pixel 4a en alle latere Pixel-toestellen. Google 'verwacht dat 'platformstabiliteit in juni wordt bereikt en de eerste bètarelease zou in april moeten uitkomen.