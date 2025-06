Google brengt Developer Preview van Android 15 uit en geeft tijdlijn voor bèta's

Google heeft voor het eerst een developerpreview van Android 15 uitgebracht. Het bedrijf heeft daarbij ook meteen een releaseschema getoond, met een eerste bètabuild die in april uit moet komen.

Google heeft Developer Preview 1 voor Android 15 uitgebracht. Met die builds kunnen ontwikkelaars hun apps uitproberen, maar voor 'DP1' vraagt Google vooral om algemene feedback. Android 15 DP1 werkt op de Pixel 6-, 7- en 8-toestellen, en niet meer op de Pixel 5-lijn.

Naast de Developer Preview heeft Google ook het eerste releaseschema weergegeven van de toekomstige versie van Android. Dat doet het bedrijf altijd gelijktijdig met de eerste ontwikkelaarsbuilds. Google zegt dat er nog een nieuwe preview in maart uitkomt. De eerste bètarelease van Android 15 volgt eind maart of in april. Vanaf juni komen er stabiele bètabuilds.