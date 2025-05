Gerucht: Google werkt aan Android 15-functie die status van opslagchip weergeeft

Google werkt mogelijk aan een functie die de levensduur van de UFS-opslagchip van Android-telefoons kan weergeven. Dat blijkt uit een commit in de repository van het Android Open Source Project.

Uit een commit in de code van AOSP blijkt dat er een api wordt toegevoegd die de levensduur van de opslagchip van een Android-telefoon kan meten, zo ontdekte Android Authority. De resterende levensduur kan via een pagina in de instellingen als percentage worden weergegeven. Volgens Android Authority is de api al toegevoegd aan de laatste bètaversie van Android 15.

Waarschijnlijk zal niet iedere Android-telefoon deze functie ondersteunen, aangezien Google smartphonefabrikanten niet verplicht om informatie over de UFS-chip te delen met het besturingssysteem. Volgens Android Authority hangt ook de accuraatheid van de levensduurpercentages af van de telefoon. Zo zouden Google Pixels de levensduur op de procent nauwkeurig kunnen weergeven, terwijl andere apparaten de levensduur in stappen van 10 procent zouden meten.

Opslagchips vervallen na verloop van tijd, wat ervoor kan zorgen dat gegevens in de interne opslag beschadigd raken of dat de opslag volledig onleesbaar wordt. Met deze functie kunnen gebruikers dat verval dus in de gaten houden. Eerder bleek dat Google werkt aan een soortgelijke pagina voor het controleren van de accustatus, al zou deze enkel worden toegevoegd aan nieuwe Google Pixel-telefoons. Het is niet duidelijk of de pagina voor de opslagchipstatus ook exclusief wordt voor Pixels.