Gerucht: Android 15 krijgt Private Space met apps die gebruiker kan verbergen

Google zou werken aan de Android-functie Private Space. Apps die daarin staan, zijn standaard verborgen in het hoofdmenu van de telefoon. Het vinden van de apps gaat via een zoekbalk en het openen van die apps vereist authenticatie.

De Private Space is niet te back-uppen, dus op elk toestel zullen gebruikers dat opnieuw moeten instellen, meldt Android Authority. Private Space werkt met een apart Google-account, waardoor data uit Private Space niet kan lekken via onder meer de geschiedenis van geïnstalleerde apps. Bij installatie van apps komt de optie om die in Private Space te installeren.

Android Authority haalt de informatie uit een apk-installatiebestand, al was het bestaan ervan al eerder naar buiten gekomen. De site publiceert ook hoe de set-up van de functie eruit ziet. Android Authority vermoedt dat de functie in Android 15 zal zitten, mogelijk alleen in Pixel-telefoons. Google heeft daar zelf niets over bekendgemaakt.

Bron: Android Authority