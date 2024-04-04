Gerucht: Android 15 krijgt Private Space met apps die gebruiker kan verbergen

Google zou werken aan de Android-functie Private Space. Apps die daarin staan, zijn standaard verborgen in het hoofdmenu van de telefoon. Het vinden van de apps gaat via een zoekbalk en het openen van die apps vereist authenticatie.

De Private Space is niet te back-uppen, dus op elk toestel zullen gebruikers dat opnieuw moeten instellen, meldt Android Authority. Private Space werkt met een apart Google-account, waardoor data uit Private Space niet kan lekken via onder meer de geschiedenis van geïnstalleerde apps. Bij installatie van apps komt de optie om die in Private Space te installeren.

Android Authority haalt de informatie uit een apk-installatiebestand, al was het bestaan ervan al eerder naar buiten gekomen. De site publiceert ook hoe de set-up van de functie eruit ziet. Android Authority vermoedt dat de functie in Android 15 zal zitten, mogelijk alleen in Pixel-telefoons. Google heeft daar zelf niets over bekendgemaakt.

Android 15 Private Space. Bron: Android AuthorityAndroid 15 Private Space. Bron: Android Authority

Bron: Android Authority

Door Arnoud Wokke

Redacteur Tweakers

Feedback • 04-04-2024 18:14 29

04-04-2024 • 18:14

29

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Reacties (29)

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locke960 4 april 2024 23:25
Ik vraag me af wie de doelgroep is voor deze functie.
  • Politie/justitie gaat dit niet tegen houden, Google gaat gewoon meewerken.
  • Willekeurige mensen die je telefoon in handen krijgen? Moeten ze eerst zien in te loggen. Als ze dat kunnen heb je vermoedelijk grotere problemen.
  • Vriendin die eist op je telefoon te mogen kijken omdat ze denkt dat je de pornhub app gebruikt? Ja, gaat misschien werken, maar ik denk dat je dan belangrijkere problemen, van een andere aard, hebt.
  • Iedereen die slim genoeg is om "private space" in de zoekbalk te tikken krijgt een password pop-up en weet dus dat er iets aan de hand is. Veel succes met je vriendin in dat geval.
  • Extra beveiligingslaag tegen andere apps en malware? Misschien. Maar weer, is dat niet een ander probleem? Bovendien is private space natuurlijk een doelwit van iedereen die kwaad wil, dus hoe veilig gaat het uiteindelijk echt zijn?
Wat mis ik?
CivLord @locke9606 april 2024 08:24
Naast een achterdochtige vriendin die je telefoon wil controleren, kan je misschien een vriendin/ echtgenote hebben die je toestel even leent om (met toestemming) foto's te bekijken, een app te gebruiken of iets op te zoeken terwijl ze haar telefoon even niet bij de hand heeft. Bij mij en mijn vrouw gebeurt dat regelmatig over en weer.
Het kan ook om je kinderen gaan die bepaalde apps even willen gebruiken. (Bv. omdat hun eigen telefoon aan de oplader ligt, wat in mijn ervaring verbazingwekkend vaak het geval is overdag.)

Naast de 'foute/ stoute' app, zou het bv. ook zakelijke/ bedrijfsapps kunnen gaan, waar anderen geen toegang toe mogen hebben.

Ik vraag me af of dit wel voor de 'foute/ stoute' apps van toepassing is, wanneer dit aan een extra account en de Google Play store gekoppeld wordt. Voor zover ik weet staan de echt 'foute/ stoute' apps niet in de Play store en moeten die gesideload worden.

[Reactie gewijzigd door CivLord op 22 juli 2024 17:26]

micnocom @locke9605 april 2024 07:15
De accounts die Google aan elkaar koppelt en waarvan het bijhoud welke apps jij in dat “private space account” propt is toch weer mooie data om te verkopen? (Geanonimiseerd en geclusterd natuurlijk)
Dvd123 @locke9605 april 2024 08:58
Ouders die de kinderen een spelletje willen laten spelen op hun telefoon. Alhoewel daar een soort kinderhoek beter voor zou zijn. Of mensen die gewoon vaak hun telefoon afstaan aan anderen om iets te laten zien. Veel mensen hebben een publiek imago in hun sociale kringen waar niet alles geaccepteerd wordt. Misschien willen ze niet dat de rest van de motor club ziet dat je de my little pony app hebt zitten spelen. :-)
trisje @locke9605 april 2024 09:09
Vriendin die eist op je telefoon te mogen kijken omdat ze denkt dat je de pornhub app gebruikt?
Ik denk dat het dan tijd wordt haar in te ruilen voor een mindere regels opleggende jalous eksenplaar.
Politie/justitie gaat dit niet tegen houden, Google gaat gewoon meewerken.
Wat kan google doen dan, als het beschermt is met een password is het beschermt met een paswoord.
en ik denk niet dat de politie wil weten of je pornhub app hebt geinstalleerd of iedere andere app.

Doelgroep ja alles wat U maar kan bedenken, het zijn gewoon prive gerelateerde zaken simpel as that.
GurbieV 4 april 2024 18:34
Het vereist een apart Google account, en het is niet te backuppen.

Klinkt tegenstrijdig. Als je toch een apart 'private' Google account hebt met een extra beveiligingslaag, kun je het net zo goed backuppen.
BRAINLESS01 @GurbieV4 april 2024 19:59
Volgens mij bedoelen ze de backup/restore als je een nieuwe telefoon koopt, je kunt de private space dan niet overzetten. Dat klinkt wel logisch, want het is niet gekoppeld aan je Google account en dus niet onderdeel van de standaard backup. Aan de andere kant, als je dan hetzelfde Google account gebruikt voor je nieuwe private space, dan zie ik niet in waarom je daar niet een backup van terug kunt zetten. Misschien wordt er veel minder bijgehouden, juist omdat het private is.
Aldy @BRAINLESS015 april 2024 17:13
Er staat in het artikel dat bij het installeren van de app er gevraagd wordt of deze in de private space terecht moet komen. Daarom denk ik dat er gelijk een beveiliging tegen kopiëren in zit, gelijk het autoriseren. Twee zaken die direct gekoppeld zijn aan je private space.
Xahe 4 april 2024 18:52
Ik gebruik zelf go launcher en daar kan ik al apps in verbergen. En komen te zien in de zoekfunctie. En volgens mij had mijn oneplus 7 jaren geleden ook al zo'n functie. Dacht dat dat er al standaard in Android zat gebakken
B64 @Xahe4 april 2024 19:25
Er zijn de afgelopen jaren massa’s nieuwe functies toegevoegd aan Android en iOS die hun diensten (en populariteit) al hadden bewezen in launchers of een ander OS. Dat is dus niks nieuws.
tobiasvs 4 april 2024 19:17
Apps verbergen en vergrendelen met een wachtwoord kan al jaren in Nova Launcher. Gebruik het zelf om werk-apps (zorggerelateerd) met een extra inlog te beveiligen en om bloatware uit m'n app drawer te houden. Via de zoekfunctie kan je gewoon de verborgen apps opzoeken.

NB met bovenstaande methode kan je je apps uiteraard wel zien bij lijst met geïnstalleerde apps in het instellingenmenu. Ben benieuwd hoe dat met de functie uit het nieuwsbericht zit.
Aldy @tobiasvs5 april 2024 17:23
Jarenlang door een afwijkende UI Nova Launcher niet kunnen gebruiken, maar sinds maart een nieuwe telefoon met een andere UI en Nova werkt weer. Ik heb de functie nog niet gevonden, kun je vertellen waar deze staat?
Kolonel_L 4 april 2024 19:24
Zoals Flossy Carter zou zeggen: Thot protection.
LaTiNo156 4 april 2024 19:26
Ze kunnen daar bij Google beter goed kijken naar hoe Samsung of Oppo dat doen met hun 2e omgevingen. Een app half verbergen heb je niks aan.
Johnsiena 4 april 2024 19:42
Ah eindelijk, duurde maar 10 jaar voor dat iemand t zelfde ging doen als blackberry.
Khalid. @Johnsiena6 april 2024 00:50
Samsung heeft dit echt al jaren.... Ook OnePlus heeft het al
Johnsiena @Khalid.10 april 2024 20:09
Is het ook het zelfde? Op blackberry was het 2 knoppen indrukken en je switchte volledige van scherm. Net alsof je een vm opstarten waar all je andere applicaties/ contacten in stonden.
punishedbrains 4 april 2024 21:40
Is dit niet een beetje vergelijkbaar met meerdere user accounts hebben? Althans dat is hoe ik het doe via GrapheneOS momenteel. Bepaalde typen apps die ik minder vertrouw afzonderen van andere apps etc.
Blaze85 4 april 2024 18:29
Ideaal voor de Brazzers & Bang Bros-app!
BaBy-G @Blaze854 april 2024 18:35
Brilliant minds think alike :+
DvanRaai89 @BaBy-G4 april 2024 18:52
Brilliant minds think alike :+
though fools seldom differ ;)

[Reactie gewijzigd door DvanRaai89 op 22 juli 2024 17:26]

BaBy-G @DvanRaai894 april 2024 22:05
Die kende ik nog niet! :Y)
thePiett 4 april 2024 18:51
Mooi! Eindelijk Pornhub netjes verborgen :)

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