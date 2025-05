Rahman: Android 15 krijgt functie om donkere modus op alle apps te forceren

Android 15 krijgt mogelijk een functie waarmee gebruikers een donkere modus in alle apps kunnen forceren. Vanaf Android 10 is er al een soortgelijke functie beschikbaar in de ontwikkelaarsmodus, maar die werkt niet bij alle apps.

De functie is verstopt in de Android 15 Beta 1.2-update, ontdekte Mishaal Rahman van Android Authority. In de toegankelijkheidsinstellingen staat in het Kleur en beweging-menu de optie 'Maak alle apps donker'. Hiermee is het mogelijk om een donkere modus in alle apps te gebruiken, ook als de appontwikkelaars zo'n modus niet zelf als optie aanbieden.

Dit lijkt daarmee erg op de 'override force-dark'-functie die al sinds Android 10 aanwezig is tussen de ontwikkelaarsopties. Die is bedoeld voor ontwikkelaars om snel een donkere modus te testen in hun apps. De nieuwe functie is echter tussen de gewone instellingen te vinden, waardoor deze bedoeld lijkt voor reguliere gebruikers.

Een ander verschil is dat de override force-dark-functie niet werkt bij alle apps. Appmakers kunnen zich namelijk afmelden voor de functie. Bij de nieuwe functie lijkt dat niet het geval te zijn, schrijft Rahman. Bij apps waarin de developeroptie niet werkt, zoals Fitbit, doet de nieuwe optie het vooralsnog wel. Google heeft nog niet bevestigd dat een dergelijke instelling wordt toegevoegd aan Android 15.