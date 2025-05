Google brengt tweede Android 15-bèta uit met functie om apps te verbergen

Google heeft de tweede Android 15-bèta uitgebracht. Deze bevat onder meer Private Space. Daarmee kunnen gebruikers Android-apps verbergen in een aparte omgeving, die alleen toegankelijk is na authenticatie met een pincode of vingerafdruk.

Private Space in Android 15.

Bron: Google

De Private Space-functie in Android 15 werkt door een apart profiel aan te maken, dat wordt gepauzeerd zodra de telefoon wordt vergrendeld. Dat profiel is toegankelijk via de appdrawer. Daarin worden apps weergegeven in een aparte 'container'. Gebruikers kunnen de Private Space beveiligen met een extra authenticatielaag, zodat deze niet direct toegankelijk is wanneer de telefoon zelf wordt ontgrendeld. Dat kan bijvoorbeeld met een pincode of een vingerafdruk.

Apps binnen de privéruimte worden verborgen van de instellingen, notificaties, de multitaskingweergave en andere apps zolang het profiel vergrendeld is. Ook media, bestanden en accounts worden apart gehouden van het 'primaire' profiel. De 'system sharesheet', waarmee gebruikers bestanden, linkjes en meer naar andere gebruikers of apps kunnen sturen, kan wél bij dergelijke content, mits de privéruimte is ontgrendeld. Datzelfde geldt voor de Android-photopicker. Google meldt dat er momenteel een bug in de bèta rondom Private Space zit, die 'invloed heeft op appicoontjes op het thuisscherm'. Die wordt binnen enkele dagen opgelost.

Andere nieuwe functies: App Pairs, betere picture-in-picture en meer

De nieuwe Android-bèta introduceert daarnaast App Pairs. Gebruikers met een tablet of foldable kunnen daarmee twee apps selecteren om naast elkaar weer te geven. Vervolgens kan daarvoor een snelkoppeling worden geplaatst op het thuisscherm, die die combinatie in één keer opent. Er is ook een verbeterde Predictive Back-functie. Daarmee kunnen gebruikers een preview zien als ze terug 'navigeren' door naar rechts te swipen op hun scherm. Ze kunnen zo zien waar ze terechtkomen. Deze functie zit al in Android 14, maar is alleen beschikbaar als een optionele functie voor ontwikkelaars. Het lijkt standaard te worden in Android 15.

Er zitten ook verschillende kleinere nieuwe functies in de nieuwe Android 15-bèta. Zo worden transities van en naar picture-in-picture-modus soepeler. Ook kunnen apps verschillende soorten vibraties instellen voor inkomende notificaties per kanaal. Dat maakt het makkelijker om verschillende soorten notificaties te herkennen, zonder naar de telefoon te kijken. Daarnaast is dav1d, de AV1-decoder van VLC-ontwikkelaar VideoLAN, nu standaard beschikbaar voor smartphones die geen hardwarematige AV1-decoder aan boord hebben. Dav1d is overigens ook beschikbaar in de Play Store.

Het is nu mogelijk voor apps om alleen de recentst geselecteerde foto's en video's te highlighten als die slechts gedeeltelijk toegang hebben tot media op de telefoon van de app. Dat moet 'de gebruikerservaring verbeteren voor apps die regelmatig toegang tot foto's en video's vragen'. Ook wordt het niet mogelijk voor 'malafide apps' om apps die op de achtergrond draaien naar de voorgrond te trekken, wat de beveiliging van Android moet verbeteren.

De nieuwe Android 15-bèta is daarnaast niet meer alleen beschikbaar voor Google Pixel-toestellen. Er zijn nu ook builds voor telefoons van fabrikanten als Honor, Lenovo, Nothing, OnePlus, OPPO, Realme, Vivo en Xiaomi. Google meldt wel dat bepaalde features kunnen ontbreken in de builds voor telefoons van andere fabrikanten. De builds zijn beschikbaar op de Android Developers-website.