Google Foto's-gebruikers krijgen vanaf 15 mei gratis toegang tot AI-functies

Gebruikers van Google Foto’s krijgen vanaf 15 mei gratis toegang tot de AI-fotobewerkingsfuncties van het platform. Het gaat onder andere om de Scherp maken-, Magische gum-, Portretlicht- en de Magische editor-functie.

Google schrijft in een blogpost dat het vanaf 15 mei nog enkele weken kan duren voordat elke gebruiker toegang heeft tot de AI-functies. De Amerikaanse techgigant vermeldt in zijn blog functies zoals Scherp maken, Magische gum, Portretlicht en Magische editor maar volgens 9to5Google worden er nog enkele AI-tools gratis beschikbaar gesteld zoals een hdr-effect voor foto’s en video’s, color pop, luchtsuggesties, cinematografische foto’s, een collage editor en video-effecten.

Enkel bij de Magic Editor gelden er enkele beperkingen. Android- en iOS-gebruikers krijgen tien Magic Editor-saves per maand. Wie geen last wil hebben van deze limiet, kan volgens Google alsnog een abonnement op Google One nemen of een Pixel-toestel aankopen.

Google vermeldt ook nog de minimale systeemvereisten waar apparaten van gebruikers aan moeten voldoen. De functies zullen specifiek beschikbaar zijn voor apparaten met Android 8.0 en hoger, en voor apparaten met iOS 15 en hoger, beide met minimaal 3GB ram, terwijl je Chromebook Plus ChromeOS 118 of hoger moet draaien. Het merendeel van de AI-functies van Google Foto's kon tot voor kort enkel door Google One-klanten of Pixel-gebruikers gebruikt worden.