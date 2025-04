Google laat klanten video's maken naast presentaties en spreadsheets

Google heeft Vids aangekondigd, een zakelijke dienst in Drive. Daarmee kunnen gebruikers video's genereren en is het een aanvulling op bestaande diensten als Docs, Spreadsheets en Presentations.

Klanten kunnen met Vids een prompt ingeven en een presentatie of document bijvoegen met elementen die erin moeten komen, waarna er een keuze is voor de stijl, stem en elementen van de video. Vervolgens verschijnt een tijdlijn met beelden en audio, die naar believen aan te passen is, zo meldt Google.

De bedoeling is dat video's een extra vorm wordt voor gebruik in zakelijke omgevingen, naast onder meer presentaties en spreadsheets. Volgens Google zijn er geen vaardigheden op het gebied van videoproductie nodig om de video's te maken. De AI-functie is vanaf juni te proberen voor klanten. Google presenteerde de functie op zijn conferentie Cloud Next '24.