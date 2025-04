Google brengt publieke preview uit van Gemini 1.5 Pro met een miljoen tokens

Google heeft een publieke preview uitgebracht van Gemini 1.5 Pro. Het model heeft de capaciteit tot input voor tot een miljoen tokens, veel meer dan AI-modellen tot nu toe. Google kondigde het model al eerder aan.

Gemini 1.5 Pro is beschikbaar binnen de zakelijke dienst Vertex AI, zegt Google op zijn Cloud Next-conferentie. Daarmee kunnen zakelijke klanten aan de slag met het model. Wanneer consumenten ermee kunnen gaan werken, zegt het bedrijf niet.

De versie is in staat om in een prompt video’s van 1 uur, codebestanden van 30.000 regels code, of teksten van meer dan 700.000 woorden in één keer te verwerken. Google werkt ook aan een versie die tien miljoen tokens in een keer kan verwerken. Dat kan via Vertex AI: de standaardversie van Gemini 1.5 Pro heeft 128.000 tokens als limiet.

Gemini 1.5 Pro moet verder ongeveer het niveau halen van Gemini 1.0 Ultra, het uitgebreidste model van de vorige generatie. Die kondigde Google in december aan. Een andere nieuwigheid is het gebruik van Mixture-of-Experts-architectuur. Dat bestaat uit meerdere kleinere modellen die ieder 'expert' zijn op een eigen gebied. Afhankelijk van de prompt activeert het taalmodel een of meer van dergelijke experts om de prompt te beantwoorden. Daardoor is het bij veel prompts zuiniger om de prompt te verwerken dan als voor elke prompt het hele taalmodel aan het werk moet.