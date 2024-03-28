Google brengt Gemini Nano-model als preview uit voor niet-Pro-versie Pixel 8

Google heeft zijn Gemini Nano-model uitgebracht voor de Pixel 8. De Pixel 8 Pro heeft Gemini Nano al maanden draaien. Het gaat voor de Pixel 8 vooralsnog om een bètaversie in de Pixel Feature Drop.

Google Recorder samenvatten met AI

Gemini Nano op de Pixel 8 maakt twee functies mogelijk: Smart Replies in Gboard en het samenvatten van transcripties in Recorder, zegt Google. De Pixel 8 Pro heeft meer functies. Dat is volgens Google mogelijk, omdat de Pro 12GB aan werkgeheugen heeft, tegenover de 8GB van de Pixel 8.

De functies zijn als Developer Preview te proberen op de Pixel 8 na een upgrade naar de nieuwste Feature Drop. De functies werkten al maanden op de Pixel 8 Pro. Google bracht beide telefoons vorig najaar uit.