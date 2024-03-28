Rechter veroordeelt FTX-oprichter Sam Bankman-Fried tot 25 jaar cel

De oprichter van cryptobedrijf FTX Sam Bankman-Fried is veroordeeld tot een celstraf van 25 jaar. De Amerikaan is schuldig bevonden aan fraude en samenzwering. Openbare aanklagers eisten in eerste instantie 40 tot 50 jaar cel, terwijl Bankman-Frieds advocaten om ruim 5 jaar vroegen.

De FTX-oprichter wist volgens rechter Lewis Kaplan dat hij misdaden beging en zou weinig berouw getoond hebben, zo citeert Reuters: "Hij wist dat zijn handelingen misdadig waren. Hij heeft alleen spijt van het feit dat hij een inschattingsfout maakte over de pakkans van zijn daden, maar geeft dat niet toe, wat zijn recht is", aldus Kaplan. Ook concludeerde de rechter dat de belofte dat klanten en investeerders hun geld terug zouden krijgen, 'misleidend, foutief en speculatief' was.

Tijdens de rechtszaak zei Bankman-Fried dat hij het leed van klanten niet heeft willen bagatelliseren. Hij bood voormalige werknemers van FTX nadrukkelijk zijn excuses aan. De Amerikaan bleef volhouden dat het nooit zijn intentie was om iemand op te lichten of geld te stelen.

Bankman-Fried werd in november van 2023 door een Amerikaanse jury schuldig bevonden aan miljardenfraude met de cryptobeurs FTX. Hij bleek acht miljard dollar te hebben doorgesluisd van het platform naar zijn investeringsfonds Alameda Research. Toen veel klanten plotseling hun geld wilden opnemen uit de cryptobeurs, bleek FTX een gebrek aan liquiditeit te hebben en ging het failliet.