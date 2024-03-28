Rechter veroordeelt FTX-oprichter Sam Bankman-Fried tot 25 jaar cel

De oprichter van cryptobedrijf FTX Sam Bankman-Fried is veroordeeld tot een celstraf van 25 jaar. De Amerikaan is schuldig bevonden aan fraude en samenzwering. Openbare aanklagers eisten in eerste instantie 40 tot 50 jaar cel, terwijl Bankman-Frieds advocaten om ruim 5 jaar vroegen.

De FTX-oprichter wist volgens rechter Lewis Kaplan dat hij misdaden beging en zou weinig berouw getoond hebben, zo citeert Reuters: "Hij wist dat zijn handelingen misdadig waren. Hij heeft alleen spijt van het feit dat hij een inschattingsfout maakte over de pakkans van zijn daden, maar geeft dat niet toe, wat zijn recht is", aldus Kaplan. Ook concludeerde de rechter dat de belofte dat klanten en investeerders hun geld terug zouden krijgen, 'misleidend, foutief en speculatief' was.

Tijdens de rechtszaak zei Bankman-Fried dat hij het leed van klanten niet heeft willen bagatelliseren. Hij bood voormalige werknemers van FTX nadrukkelijk zijn excuses aan. De Amerikaan bleef volhouden dat het nooit zijn intentie was om iemand op te lichten of geld te stelen.

Bankman-Fried werd in november van 2023 door een Amerikaanse jury schuldig bevonden aan miljardenfraude met de cryptobeurs FTX. Hij bleek acht miljard dollar te hebben doorgesluisd van het platform naar zijn investeringsfonds Alameda Research. Toen veel klanten plotseling hun geld wilden opnemen uit de cryptobeurs, bleek FTX een gebrek aan liquiditeit te hebben en ging het failliet.

Door Yannick Spinner

Redacteur

Feedback • 28-03-2024 17:42 229

28-03-2024 • 17:42

229

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Reacties (229)

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wildhagen
28 maart 2024 17:47
Mag hij in zijn handjes knijpen dat hij er zo verdomd licht vanaf komt, gezien wat hij gedaan heeft. Een diefstal van 8 miljard dollar van je klanten is niet bepaald een klein iets, dit gaat iets verder dan het stelen van een rolletje drop oid.

En dan ook nog (iig initieel) geen spijt betuigen richting zijn slachtoffers (anders dan spijt dat hij betrapt is ongetwijfeld) dat lijkt me toch ook wel iets zeggen over zijn persoon en zijn mentaliteit, en meetellen als verzwarende factor.

Vraag me af of zijn slachtoffers ooit nog iets van hun geld terugzien, nu hij het allemaal weggesluisd heeft ben ik er bang voor dat dat niet het geval gaat zijn?
nestview @wildhagen28 maart 2024 18:49
Mag hij in zijn handjes knijpen dat hij er zo verdomd licht vanaf komt, gezien wat hij gedaan heeft.
Verdomd licht vanaf komen met 25 jaar? Hij is zo goed als zijn hele leven kwijt. Die kerel is bijna 60 als hij uit de gevangenis komt en als je na zo'n tijd weer buiten staat snap je niets meer van de normale wereld en ben je alles kwijt, familie, vrienden noem maar op. Ik vind dat hij erg zwaar gestraft word.
Verwijderd @nestview28 maart 2024 19:04
Is 25 jaar ook echt 25 jaar in usa? In Nederland kun je na de helft van je straf bij goed gedrag al op verlof e.d. weet niet-ontvankelijk zij daar ook zoiets hebben?
evmmb @Verwijderd29 maart 2024 00:12
In Nederland kun je na de helft van je straf bij goed gedrag al op verlof e.d.
Klopt niet, details kun je met een simpele google search vinden.

[Reactie gewijzigd door evmmb op 22 juli 2024 17:24]

Joe28965 @evmmb29 maart 2024 09:57
Link dan ook ff wat informatie. Van de rijksoverheid
Voorwaardelijke invrijheidstelling
Gedetineerden met een celstraf kunnen onder voorwaarden eerder vrijkomen. Ze kunnen maximaal 2 jaar eerder vrijkomen dan de straf die ze hebben gekregen. De zogenoemde periode van voorwaardelijke invrijheidstelling bedraagt dus maximaal 2 jaar.

Alleen voorwaardelijk vrij als gedetineerde dit verdient

Gedetineerden komen niet vanzelfsprekend voorwaardelijk vrij. Ze moeten eerst laten zien dat ze de vrijheid buiten de gevangenis verdienen. Het Openbaar Ministerie (OM) beslist of de gedetineerde voorwaardelijk in vrijheid kan worden gesteld. Dit hangt af van:
  • het gedrag van de gedetineerde tijdens detentie;
  • de risico’s van vrijlating;
  • de belangen van de slachtoffers, nabestaanden en andere relevante personen.
sfc1971 @Verwijderd28 maart 2024 22:00
Kan, dan het 25 jaar zonder een mogelijkheid tot "parole". Dat is nu niet het geval dus hij komt vroeger weer naar buiten.
klonic @Verwijderd29 maart 2024 10:37
In Nederland is dat niet meer het geval sinds kort. Je komt nu maximaal 2 jaar voor het eind van je straf vrij. De politiek heeft geluisterd.

Verder is de eerste wedervraag, onder welke jurisdictie is SBF beoordeeld? De VS heeft net als Europa verschillende wetten (per staat).

[Reactie gewijzigd door klonic op 22 juli 2024 17:24]

mjtdevries @Verwijderd29 maart 2024 10:20
In de VS komen mensen gemiddeld vrij nadat ze 1/3 van hun straf hebben uitgezeten. In Nederland gemiddeld 2/3.

(Het is natuurlijk complexer dan dat en afhankelijk van het soort vergrijp etc)
evmmb @mjtdevries29 maart 2024 12:45
2/3 was oude regeling. Nu is de V.I. gelimiteerd tot maximaal 2 jaar eerder vrij.
mjtdevries @evmmb29 maart 2024 13:41
Bedankt, ik zie inderdaad dat het in juli 2021 aangepast is.
Dat onderzoek dat ik had gezien was van 2020 of zo.

En om precies te zijn is de nieuwe regeling dat je nog steeds op 2/3 van de straftijd in aanmerking kan komen voor VI. Maar dan is het maximaal 2 jaar eerder voorwaardelijk vrij.
morrowyn @Verwijderd29 maart 2024 16:51
Hangt een beetje af hoeveel geld ze hebben kunnen terughalen.
Want 25 jaar zitten en dan 1 miljard dollar opstrijken is alsnog een leuk pensioen dacht ik zo.
QSYS @Verwijderd31 maart 2024 21:48
Hij zal ongeveer 14 jaar moeten zitten.
SgtElPotato @nestview28 maart 2024 18:52
Dit had prima levenslang mogen zijn, dit soort mensen kunnen niet omgaan met macht en noem maar op, dat zie je ook maar weer, het gaat hier om 8 miljard.

Met wat geluk loopt ie over 10-15 jaar weer buiten rond (als ie het haalt)..
nestview @SgtElPotato28 maart 2024 18:55
Met wat geluk loopt ie over 10-15 jaar weer buiten rond (als ie het haalt)..
Ik gun het hem van harte. Er worden zoveel ergere misdaden begaan in deze wereld maar als het om geld gaat dan schreeuwt iedereen moord en brand.

[Reactie gewijzigd door nestview op 22 juli 2024 17:24]

The Chosen One @nestview28 maart 2024 19:38
Ik denk dat hij de dood van meer mensen (indirect) veroorzaakt heeft dan iemand die de gevangenis in gaat voor een moord op 1 persoon.
bzzzt @The Chosen One29 maart 2024 11:04
Omdat hij geld heeft gepikt van mensen die net zo hebberig zijn en dollartekens zagen bij cryptovaluta?
Als je alles wat potentieel indirect kan bijdragen aan mensen hun dood gaat zien als dood door schuld wordt je definitie van moord wel heel onpraktisch ruim.
thomas1907 @bzzzt29 maart 2024 14:02
Wel een beetje victim blaming dit he
bzzzt @thomas190729 maart 2024 14:17
Er is ook nog iets als 'eigen verantwoordelijkheid'.
Natuurlijk is SBF hier de grote boef die geld verduisterd heeft maar kennelijk is het mogelijk dat dit soort dingen gebeuren in crypto vanwege gebrek aan (zelf) regulering en toezicht.
Als jij besluit al je geld in een onverzekerd, hoog risico potje te stoppen vind ik het niet meer dan logisch dat je daar zelf de gevolgen van moet dragen.
thomas1907 @bzzzt29 maart 2024 14:18
*man doet geld investeren in platform*
*geld wordt gestolen*
*man pleegt zelfmoord*

"haha eigen schuld dikke bult" 8)7 8)7 8)7
bzzzt @thomas190729 maart 2024 14:23
Meer: "man heeft geen idee wat investeren is en geeft geld uit aan waardeloze papieren"
thomas1907 @bzzzt29 maart 2024 15:05
Eerder "Man wordt voorgelogen dat platform veilig is, staat grijpt niet op tijd in, man zet er geld op en verliest alles"
En dan is zelfmoord maar 'eigen schuld'?
bzzzt @thomas190729 maart 2024 15:57
Nee, maar als je compleet labiel bent, alles wat je hebt aan anderen weggeeft en daarna zelfmoord pleegt is dat ook echt niet de schuld van de staat...
bamboe @nestview28 maart 2024 19:28
je kan daar toch echt wel mensen mee raken, wat nu als jouw pensioen daar in zit?
en je bent op eens al je geld kwijt omdat iemand dat steelt, je weet bij lange na niet
hoe erg je mensen kan raken met dit soort dingen.
Ik vind dat jij het best wel baggitalizeerd. Maar gelukkig hoeven jij en ik dat soort dingen
niet te bepalen en zijn daar recht systemen voor.
Laten we hopen dat dit andere af schrikt om dit soort dingen te doen.
DropjesLover @bamboe29 maart 2024 10:46
Dat, maar er is door overheden ook veel gewaarschuwd voor de risico's van crypto, buiten toezicht, etc etc.
Weinigen zullen echt all-in gegaan zijn, velen een deel dat ze kunnen missen. De all-ins hebben een groot probleem en het risico verkeerd ingeschat. De klein-deel mensen hebben het risico en hun eigen financiele situatie goed ingeschat, een gokje gewaagd en verloren. Vervelend, maar geen drama.

Daarbij, die 8 miljard klinkt als heel veel, maar door de enorme volitaliteit en extreem gestegen koersen zal het overgrote deel van dat bedrag tegen een klein deel daarvan ingelegd zijn.
bzzzt @bamboe29 maart 2024 11:00
je kan daar toch echt wel mensen mee raken, wat nu als jouw pensioen daar in zit?
Een pensioenfonds wat in dergelijke riskante bedrijven investeert wordt niet goed beheerd, en er zijn veel mensen die daarop toezien. Bovendien wordt er altijd gespreid belegd zodat een enkele tegenslag beperkt impact heeft.
bamboe @bzzzt29 maart 2024 18:45
ik heb het niet over pensioenfondsen hier in nederland, we hebben het hier over amerika, daar heb je iets minder financiele zekerheden dan we hier hebben.
De overheid stopt daar zelfs met salarissen te betalen als de boel vast zit.
De kans is daar veel groter dat je nog zelf extra investeringen doet voor je pensioen.
henk pieters @bamboe29 maart 2024 14:46
Wanneer je je pensioen in crypto stopt, heeft je IQ het al begeven en maakt het niet uit dat die "investering" verdwenen is.
Bor Coördinator Frontpage Admins / FP Powermod @nestview28 maart 2024 20:18
Ik vind jouw reactie niet geheel terecht. Ook bij andere misdaden schreeuwen mensen moord en brand en zijn er hele volksstammen die vinden dat er te licht gestraft is. Daarbij; laten we het ook even in perspectief plaatsen; 8 miljard dollar...
SgtElPotato @nestview28 maart 2024 21:30
Ik wil niet weten hoeveel doden er indirect op zijn naam staan.
ABD @nestview28 maart 2024 23:05
Het is juist andersom. Witteboordencriminaliteit wordt veel te weinig vervolgd, men komt er veel te vaak mee weg. Hoeveel bankieren die subprime hypotheken hebben afgesloten zijn er opgesloten na de bankencrisis? Burgers over de hele wereld hebben gebloed, terwijl de schuldige bankiers zelfs hun bonussen mochten behouden. Het leed dat aangericht wordt door mensen die huis en haard hebben verloren, wordt danig onderschat. Het kost niet alleen huwelijken, maar ook levens.

Daarnaast is het vaak ook zo dat witteboordencriminelen in de VS niet tussen de gewone populatie, de thugs en gangsters, worden opgesloten, maar in een witteboordengevangenis of -vleugel.

[Reactie gewijzigd door ABD op 22 juli 2024 17:24]

Wozmro @nestview29 maart 2024 04:31
Misbruik van vertrouwen, schriftvervalsing, bedrog,... wordt nu eenmaal keihard aangepakt in een rechtstaat.
Want zonder voldoende wederzijds vertrouwen kan onze samenleving gewoon niet bestaan zoals we die nu kennen.

Daarop maar een klein beetje toegeven en je krijgt een veelvoud van 8 miljard aan maatschappelijke schade.
klonic @nestview29 maart 2024 10:47
Het handelen van SBF heeft zeker geleid tot mensen die zichzelf om het leven hebben gebracht. Er zijn heel veel mensen die ALLES wat ze hadden bij FTX (of Celcius, of Blockfi) hadden gestalt. Na het omvallen van die bedrijven zag je echt wanhopige berichten onder YouTube video's, in reviews e.d.

Als je een overval pleegt waarbij je iemand volledig kaal plukt heb je allerlei 2e orde effecten. Als je 10 miljoen diefstallen pleegt tegelijk, dan is de kans dat er hele hevige effecten plaatsvinden bij individuën natuurlijk heel groot.

Het enige is dat ik niet denk dat hij dit expres gestolen heeft. Dit is gewoon een narcist die misschien goede ideeën heeft, maar helemaal niet goed is met due diligence, boekhouding. De formele kant van een bedrijf leiden kon hij gewoon niet. Ze hadden ook geen personeelsbestand bijvoorbeeld.
Armselig @nestview29 maart 2024 07:31
maar als het om geld gaat dan schreeuwt iedereen moord en brand.
Je moest eens weten hoe agressief mensen worden als het om geld gaat... ik weet niet wat voor werk je doet (hoef je ook niet te zeggen) maar begin nooit aan klantenservice.
SBTweaker @SgtElPotato29 maart 2024 00:44
Voor moord of verkrachting krijg je minder, ik word toch liever beroofd
bzzzt @SgtElPotato29 maart 2024 10:58
Dit had prima levenslang mogen zijn, dit soort mensen kunnen niet omgaan met macht
Ik zou het eerder een fout in het systeem vinden dat dit soort mensen hun gang kunnen gaan.
Je wil eigenlijk een systeem waarin het onmogelijk is dat een misdrijf van deze zwaarte gepleegd kan worden door een enkeling.
BasZer @nestview28 maart 2024 20:12
Haha en als hij iemand vermoord heeft is 25 jaar te weinig... (Hoor je vaak)

Die vent heeft heel veel levens verwoest; pensioengeld dat in ftx is gestopt...

Witte boorden criminaliteit is net zo erg...
henk pieters @BasZer29 maart 2024 14:49
pensioengeld in crypto.... crypto is een piramide spel (in 99% van de gevallen) hoe kan je dit erg vinden... verkeerd gegokt, geld kwijt..

voor ongeveer 8 miljard dollar kan je 51% rekencapaciteit kopen voor BTC waarmee je alle crypto bezit in een keer ongedaan maakt.
BasZer @henk pieters29 maart 2024 18:57
voor ongeveer 8 miljard dollar kan je 51% rekencapaciteit kopen voor BTC waarmee je alle crypto bezit in een keer ongedaan maakt.
Zucht... Komt deze weer voorbij...

Vertel, hoe wil je dat praktisch doen? (Stel je hebt 8 miljard dollar)
henk pieters @BasZer29 maart 2024 22:42
rekencapaciteit kopen in china.
cariolive23 @nestview28 maart 2024 19:14
Hij heeft hier zelf voor gekozen, hij heeft die cryptomunten achterover gedrukt. En het is niet een rolletje drop die hij heeft "vergeten" af te rekenen bij de kassa, het gaat hier om miljarden. Komt nog bij dat ze lang niet alles hebben teruggevonden, al kan dat nog komen.

Zou toch wat zijn, krijg je 4 jaar celstraf en vervolgens loop je de deur uit in de wetenschap dat er nog ergens honderden miljoenen dollars op je liggen te wachten... Dat maakt criminaliteit ineens bijzonder interessant! Of is dat nou juist wat we niet willen?
kabelmannetje @nestview28 maart 2024 19:18
Ja, dat is een lichte straf. Er stond een gevangenisstraf van >100 jaar op zn vele misdaden.
Frame164 @nestview28 maart 2024 20:10
Ja, prima toch? We horen en lezen altijd dat er veel harder gestraft moet worden. Zelfs als er bedrijven getroffen worden door hackers wordt op dit forum vaak geroepen dat de directie gestraft moet worden. Wat deze man heeft gedaan is veel en veel erger dus de straf lijkt me dan passend.
Donstil @nestview28 maart 2024 20:46
[...]


Verdomd licht vanaf komen met 25 jaar? Hij is zo goed als zijn hele leven kwijt. Die kerel is bijna 60 als hij uit de gevangenis komt en als je na zo'n tijd weer buiten staat snap je niets meer van de normale wereld en ben je alles kwijt, familie, vrienden noem maar op. Ik vind dat hij erg zwaar gestraft word.
Ja eens, ik vind het zelf ook wel voldoende maar straffen is voor het gros nooit voldoende.
Had hij 45 jaar gekregen dan waren de reacties waarschijnlijk hetzelfde.
Tweakez @nestview28 maart 2024 20:58
Bijna 60 inderdaad. Veel te korte straf. Had 100 jaar moeten zijn :)
Armselig @Tweakez29 maart 2024 07:36
U riep?
De grootste fraudeur met de zwaarste straf is nog altijd belegger en beurshandelaar Bernie Madoff. Die ging tijdens de financiële crisis in 2009 het schip in met een piramidespel en frauduleuze beleggingen voor duizenden klanten. Hij fraudeerde voor naar schatting 170 miljard dollar. Hij kreeg in 2009 150 jaar celstraf opgelegd. Madoff overleed in april 2021 in een cel van de federale gevangenis in Butner, North Carolina. Hij werd 82 jaar.
Bron: https://nos.nl/artikel/25...d-krijgt-25-jaar-celstraf
Mindfree @nestview28 maart 2024 23:29
Heb je enig idee hoeveel mensen hij heeft gedupeerd? Er zullen zeker voldoende mensen zijn die het kunnen missen wat ze hebben erin gestoken, maar ook een hoop die met veel ellende achterblijven, kapotte relaties enz...misschien wel zelfmoord.

8 miljard is niet even een paar euro's stelen en een tik op de vingers krijgen. Het is goed dat hij 25 jaar krijgt. Nu nog de rest van al het grote tuig zoals banken die omvallen door wanpraktijken die door de overheid vergoed worden zoals in 2008 wereldwijd en vele zaken die we niet te weten komen.

Je moet ook kijken van hoeveel mensen hij dus geld heeft gestolen. Ik zie het meer als hij heeft ingebroken bij 10 duizenden mensen. Dan is de straf opeens helemaal niet zo zwaar meer.

En hopelijk schrikt het ook mensen af die dit willen doen.
k995 @nestview28 maart 2024 23:49
Met goed gedrag kan dat 12,5 jaar zijn. Dat is zowat de minimum.

En gezien wat hij gedaan heeft en langs geen kanten enige spijt toonde lijkt me dat redelijk normaal.
marhalm @nestview29 maart 2024 09:13
Hij heeft vele levens vernietigd. Ik vind persoonlijk dat hij zeer licht gestraft wordt.
X_pl0visi0n @nestview29 maart 2024 09:18
Hij heeft de afgelopen jaren meer dan genoeg 'geleefd' voor de komende 25j.
Eren @nestview29 maart 2024 09:33
Hij is 32 jaar oud..
nestview @Eren29 maart 2024 12:18
Hij is 32 jaar oud..
Dat klopt. Dan ben je toch bijna 60 als je vrij komt? Er van uitgaande dat hij zijn hele straf uit zit. Of wat bedoel je hier mee?

[Reactie gewijzigd door nestview op 22 juli 2024 17:24]

TrekVogel @nestview29 maart 2024 10:15
Hij snapte toch al niet veel van de normale wereld, had hij dat wel gedaan dan was hij wellicht ook niet in deze situatie terecht gekomen.
Coolstart @nestview29 maart 2024 16:41
Verdomd licht vanaf komen met 25 jaar? Hij is zo goed als zijn hele leven kwijt. Die kerel is bijna 60 als hij uit de gevangenis komt en als je na zo'n tijd weer buiten staat snap je niets meer van de normale wereld en ben je alles kwijt, familie, vrienden noem maar op. Ik vind dat hij erg zwaar gestraft word.
Mss uw mening herzien als je weet hoeveel levens hij verwoest heeft. Beeld je in dat je al uw spaargeld daar hebt inzitten. Er zitten echt erge dingen tussen. Hij heeft enorm veel mensen opgelicht. Mensen die opgelicht worden op grote schaal hebben daar in veel gevallen ook mentale problemen mee omdat hun schuldgevoel oploopt.

Je wil dit soort mensen niet in de maatschappij. Je wil niet dat ze nog kunnen ondernemen of de kans krijgen iemand te bestelen. Mogelijk komt hij vervoegd vrij of kan hij ooit naar huis met een elektronische enkelband.
nestview @Coolstart29 maart 2024 17:53
Mss uw mening herzien als je weet hoeveel levens hij verwoest heeft. Beeld je in dat je al uw spaargeld daar hebt inzitten.
Ik zie dit soort opmerkingen hier constant voorbij komen maar ik heb hier zo mijn mening over. Als je investeert dan investeer je alleen wat je je kunt veroorloven te verliezen. Je investeert niet je hele hebben en houden tot de laatste cent. Dan laat je vervolgens ook nog al je crypto op een exchange staan zonder enige vorm van garantie in plaats van in een privé wallet. Het praat niet goed wat deze man heeft gedaan maar er is ook zoiets als eigen verantwoording.
cariolive23 @wildhagen28 maart 2024 18:51
Vraag me af of zijn slachtoffers ooit nog iets van hun geld terugzien, nu hij het allemaal weggesluisd heeft ben ik er bang voor dat dat niet het geval gaat zijn?
Er lijkt flink wat geld terug te komen doordat de koers enorm is gestegen. In november '22 was dat zo ongeveer $17,000 , anno nu is dat een $70,000 Dus zelfs wanneer slechts een 25% van de bitcoins nog over is, kunnen ze alle klanten financieel schadeloos stellen.

Alleen willen de klanten nu juist hun bitcoins terug hebben en niet de waarde van de coins zoals die in 2022 van toepassing was... En dat snap ik wel. Hoe de curator hier mee omgaat, geen flauw idee.
DannyXP1600 @cariolive2328 maart 2024 19:18
Als mensen Bitcoin hadden willen hebben, dan hadden ze Bitcoin moeten kopen voor in een eigen wallet en het niet op een centralized exchange, waar iemand zegt jouw Bitcoin voor jou te bewaren, maar wat niet te controleren valt.
Not your keys, not your coins
BasZer @DannyXP160028 maart 2024 20:16
Dude... Da's een wel 2020 opmerking
n4m3l355 @wildhagen28 maart 2024 19:39
Die 8 miljard is terug gevonden, bottom line is niks verdwenen. Dat 8 miljard in Alameda verdween zonder dat ze hier iets van zeiden is niet netjes maar ook hier, mocht dat niet? FTX was uiteindelijk bijna niet actief in de US en wat FTX deed was niet anders dan andere exchanges (en beleggings banken).

Hij is schuldig bevonden door een jury. Ik denk dat dit op zichzelf genoeg zegt.
k995 @n4m3l35528 maart 2024 23:51
Nee dat heet fraude wat hij deed
Ashilh @wildhagen29 maart 2024 00:57
Hij kan alleen berecht worden voor de zaken die overeen waren gekomen in het uitleveringsbevel. Er is flink geshopt zodat hij er zo licht mogelijk vanaf kon komen.

Een aanzienlijk deel van de klanten krijgt meer terug dan de waarde die ze hadden staan door hogere koersen nu.
Gregoor @wildhagen29 maart 2024 16:17
Uiteindelijk lijkt het er op dat iedereen die bij FTX geld gestald had of daar crypto's had, alsnog de volledige waarde terugkrijgt van de tegoeden zoals die er ten tijde van het faillisement waren.

Buiten dat hij veel fout heeft gedaan, lijkt het er dus op dat mensen er niet direct geld aan verloren hebben, zie o.a. https://www.wired.com/story/ftx-bankruptcy-bitcoin-value/

Reden dat het toch goed lijkt te komen is voornamelijk de stijging van Bitcoin in de tussentijd (mensen krijgen dus wel de waarde terug op moment van faillisement, niet de hogere waarde nu). En een investering van 8% die FTX had in Anthropic, een AI-bedrijf dat een concurrent voor ChatGTP bouwt. Die investering is in de tussentijd veel meer waard geworden en die kan voor mogelijk een miljard verkocht worden.

[Reactie gewijzigd door Gregoor op 22 juli 2024 17:24]

Mariusjr @wildhagen29 maart 2024 17:56
Hoezo diefstal?
Hij heeft het geld dat mensen in zijn bedrijf gestoken heeft gebruikt om te beleggen in andere bedrijven.

Ik zie geen verschil wat banken doen met jouw geld?
Dus hoezo hij wel 25 jaar de cel in en bankiers niet?
FrostyHound 28 maart 2024 18:15
Ik ben niet zo mee met crypto munten en dergelijks.. Echter..

Maar, ik kon me herinneren dat het grootste "pluspunt" was, dat het ongereguleerd was.
Is m'n dan niet vrijgesteld van fraude op een munt zonder regulatie?
cariolive23 @FrostyHound28 maart 2024 18:33
Is m'n dan niet vrijgesteld van fraude op een munt zonder regulatie?
Volgens deze redenatie zou fraude zijn toegestaan, tenzij het een gereguleerde munt is? Er is nauwelijks handel in deze wereld die is gereguleerd zoals valuta, dat zou fraude dus de norm maken. Gelukkig is dat niet het geval.

Koop een auto bij de dealer, je maakt het geld over en vervolgens geven ze je de auto niet mee: Is niet gereguleerd dus wat zeur je nou? Je betaalt de boodschappen bij de supermarkt, mag je de boodschappen niet meenemen. Niet zeuren, het is niet gereguleerd dus niks aan de hand. 8)7
wildhagen
@FrostyHound28 maart 2024 18:37
Maar, ik kon me herinneren dat het grootste "pluspunt" was, dat het ongereguleerd was.
Is m'n dan niet vrijgesteld van fraude op een munt zonder regulatie?
In de wereld van de Wild, Wild West met Lucky Luke inderdaad wel.

In de echte wereld zal ook iemand die zich met crypto bezig houdt, of dat nu een individu of zoals hier een bedrijf is, gewoon netjes aan de wet moeten voldoen.

Dat er geen centrale regulatie is wil niet zeggen dat ze zomaar kunnen doen en laten wat ze willen. Niemand staat boven de wet.

En dan laten we de morele verantwoordelijkheden nog even buiten beschouwing.
Kevinp @wildhagen28 maart 2024 21:52
Precies je bied een service aan. Je koopt crypto maar doet dat niet. Hoe precies is mij niet duidelijk. Maar als je bv 50.000 dollar krijgt en dan netjes 1 bitcoin laat zien op de wallet met de juiste prijzen is dat niet zo moeilijk lijkt mij.
DannyXP1600 @FrostyHound28 maart 2024 19:26
Het grootste pluspunt aan crypto is dat transacties decentraal goedgekeurd worden, door miners of door nodes die elkaar niet kennen en elkaar niet op kunnen lichten.
Je geld aan een bedrijf geven in de hoop dat zij crypto voor jou kopen en het voor je bewaren is juist het tegenovergestelde. Dat is zoals een bank werkt, maar dan zonder dat de "bank" gecontroleerd wordt of zij inderdaad echt de crypto die ze zeggen voor jou gekocht en in beheer te hebben ook echt daadwerkelijk hebben.
We Are Borg Moderator Wonen & Mobiliteit / General Chat @FrostyHound28 maart 2024 20:11
Heeeeeeel kort door de bocht: Sam Bankman-Fried gebruikte de crypto in FTX als onderpand voor leningen (echt geld) waarmee hij via een ander bedrijf mee ging beleggen (met slechte resultaten)
Fordox @FrostyHound29 maart 2024 10:52
Crypto wordt nog steeds gekocht en verkocht met echt geld.
Het maakt niet uit waar je in handelt, al zijn het pokemonkaarten of flippo's, je kan nog steeds mensen oplichten als ze niet krijgen waar ze voor hebben betaald.
adje123 28 maart 2024 17:45
Ajoh, wat is een kwart eeuw op een mensenleven?

Wordt het geld nog teruggehaald, als er nog wat over is?
NoTechSupport @adje12328 maart 2024 17:56
Heel lang, maar de schade is dan ook astronomisch.
WhatsappHack
@NoTechSupport28 maart 2024 18:55
De schade is onder de streep toch juist best klein? De inleg kan terug. Ja het is klote dat de vermeerdering in waarde verdampt is, maar als die markt helemaal was ingestort was men natuurlijk ook alsnog gaan eisen dat ze hun inleg kwijt zijn en dat daarom volledig terugwillen (al is het intussen niets waard). ;) Liever je inleg terug dan alles kwijt lijkt me.
thegoodlife @WhatsappHack28 maart 2024 20:28
Volgens mij is het niet zo dat je je inleg terugkrijgt maar de dollar/euro waarde van wat je op hun exchange had staan op het dieptepunt van de crash (die ze zelf veroorzaakt hebben). Op deze manier kunnen ze er zelf nog een flink slaatje uit slaan met de koersen van nu.
MTVGN @thegoodlife29 maart 2024 11:05
Ben wel benieuwd hoe ze uiteindelijk de waarde gaan terugbetalen, maar dat zal pas eind dit jaar duidelijk worden denk ik.

Ik heb niet zo lang geleden op een portal een overzicht van de curator gehad van wat ik volgens hen had en dat klopte, denk ik*, wel, dus daar heb ik akkoord op gegeven. Maar: ik heb de investering die ik ooit bij FTX gedaan heb volgens mij niet rechtstreeks daarop gestort vanaf een bankrekening of credit card, maar via een andere exchange, dat zal binance of coinbase geweest zijn. Nu heb ik dat coinbase account nog wel, maar binance niet meer, omdat de DNB opeens besloot dat zij gingen bepalen waar Nederlanders wel en niet crypto's mogen hebben (bemoeials ...).

Dus ik ben vooral benieuwd of ze 'dezelfde route' van hoe die investering bij FTX gekomen is nog willen kunnen verifieren, of dat ze gewoon gaan vragen: wat zijn je gegevens, zoals bankrekening, en dat er dan op een gegeven moment geld op m'n rekening verschijnt.

Niet dat ik het echt nodig heb, ik heb alleen geld in crypto's en aandelen zitten die ik kan missen, maar ik dacht dat ik alles kwijt was dat ik naar FTX had verplaatst en het begint er naar uit te zien dat dat niet het geval is :-)

* ik gebruikte mijn FTX saldo om bij 3commas door bots mee te laten handelen, weet ik veel in welke coins die zaten op het moment dat de boel klapte, ik weet alleen dat het saldo waarmee de curator kwam wel ongeveer klopte en daarom heb ik akkoord gegeven.
cariolive23 @adje12328 maart 2024 18:24
Ajoh, wat is een kwart eeuw op een mensenleven?
Dat is voor de wet niet relevant, hooguit voor de mensen die de wet hebben opgesteld.

En hij wist dat hij fout zat. Wellicht heeft hij niet gedacht "laat ik eens wat crimineels doen", maar hij wist dat hij in overtreding was toen hij andermans geld/crypto zelf ging gebruiken om eigen losses af te dekken.
Elorad @adje12328 maart 2024 23:05
Ajoh, wat is een kwart eeuw op een mensenleven?
In de vs is dat gemiddeld 31,25% ;) bron: https://www.indexmundi.com/map/?v=30&l=nl
klonic @adje12329 maart 2024 10:49
Best veel. Ik vind de periode na mijn studie vooralsnog aanzienlijk fijner dan mijn jeugd of studententijd. Ik haatte het ook om naar school/studie te moeten. Dus ja, ik denk als ik op 35 een kwart eeuw in de bak zou moeten, zou dat gevoelsmatig in de buurt komen van levenslang. Je houdt daarna 10-30 jaar over die progressief slechter worden wat betreft levenskwaliteit.

De schattingen zijn dat klanten 50% tot 100% van hun vermogen terugkrijgen. Hierbij is het wel de vraag of dat van de USD waarde is op moment van faillissement of gewoon de coins. Sinds het faillissement is BTC bijvoorbeeld gestegen van (ik schat) 30k toen tot 70k nu. Waarde uitkeren in USD is dus niet eerlijk, maar waarde uitkeren in kind eigenlijk ook niet, want veel mensen zouden op 63k verkocht hebben. Eigenlijk zou je in kind moeten uitbetalen met een schadevergoeding er bovenop, want je hebt mensen de kans ontnomen om hun strategy te volgen.

[Reactie gewijzigd door klonic op 22 juli 2024 17:24]

Zyphlan @adje12328 maart 2024 18:03
https://www.wired.com/story/ftx-bankruptcy-bitcoin-value/

Samengevat: Er zijn nog genoeg cryptovaluta in bezit en omdat de waarde zo gigantisch gestegen is en de klanten uitbetaald worden in USD en niet in crypto, wordt de waarde op het moment van faillissement als de standaard genomen. Dus ze kunnen claimen dat ze iedereen hun geld terug kunnen geven maar zoals je kunt lezen, zijn velen het hier niet mee eens. Indien zij zich gewoon aan de regels gehouden hadden en hun cryptovaluta behouden hadden, zouden zij deze winst al op hun rekening bij hebben kunnen schrijven.

Dat hoort ook niet echt een verzachtende omstandigheid te zijn als je het mij vraagt, want dit is puur toeval en goed om te zien dat hij er niet vanaf komt met 6 jaar.

Wie hem nog niet kent : Coffeezilla , die praat veel over crypto scams.
https://www.youtube.com/@Coffeezilla

[Reactie gewijzigd door Zyphlan op 22 juli 2024 17:24]

Zyphlan @Croquetten29 maart 2024 07:53
Ik geef aan dat het een waardeloos excuus is van SBF en dat het 0.0 moet uitmaken voor de veroordeling, aangezien als je zou uitbetalen in crypto, het vele malen hoger zou zijn.

Daarom verdient hij het ook om een lange tijd de cel in te gaan, aangezien de curator al aangaf... het was een hele rits van fouten/fraude en het was niet allemaal zomaar een ongelukje en niet zo bedoeld.

[Reactie gewijzigd door Zyphlan op 22 juli 2024 17:24]

deus4 28 maart 2024 17:49
Wat is precies de misdaad die Bankman-Fried heeft begaan? De gemiddelde bank investeert ook het geld van klanten die hun spaargeld bij de bank onderbrengen? Als al die klanten ook ineens hun spaargeld willen opnemen zou de bank ook een liquiditeit probleem hebben.
vinkjb @deus428 maart 2024 18:19
Hier staat de overheid nog garant tot een bepaald bedrag. Hoe dat in USA geen idee iets zegt me dat je gewoon alles echt kwijt bent.
JackBol @vinkjb28 maart 2024 18:31
Banken moeten een bepaalt Tier 1 capital ratio aanhouden, in de EU vastgelegd in de Basel akkoorden.
cariolive23 @vinkjb28 maart 2024 18:57
Nee hoor, de overheid garandeert tot 250,000 USD, de FDIC:
The FDIC provides deposit insurance to protect your money in the event of a bank failure. Your deposits are automatically insured to at least $250,000 at each FDIC-insured bank.
En dat is flink meer dan wat in Nederland wordt gegarandeerd door de overheid
Maurits van Baerle @cariolive2329 maart 2024 11:34
Voor zover ik weet is de FDIC geen overheid, net zo min het EU depositogarantiestelsel overigens. De overheid (EU en US) verplicht om banken geld opzij te zetten voor een gezamenlijk fonds maar het is geen belastinggeld. Het is meer een soort verplichte volksverzekering maar dan voor banken.
SPee @vinkjb28 maart 2024 19:06
Dat geldt alleen voor banken, die vallen onder het depositogarantiestelsel waarbij maximaal €100.000 per banklicentie gedekt wordt. De USA heeft ook zoiets (of dwingt dat af), wat ze in die tijd voor een bank die failliet ging hebben gedaan.
Alleen deze cryptobeurs viel niet onder zo'n regeling (ook in nl niet). Dus al het geldcryptowaarde waren de klanten kwijt.

En waarom? Omdat zijn "oude toko" Alameida Research slecht was in beleggen en het geld dat klanten in FTX hadden gestopt hebben "geleend" om hun verliezen op de beurs te betalen. Nou is er niets op tegen om geld te lenen aan een ander bedrijf. Maar wel als je aan je klanten aangeeft dat niet te doen, geen limieten op de lening hanteert en bij anderen dat wel doet, dat bedrijf rechten geeft om zelf geld weg te sluizen en ondanks dashboards zegt niet te weten om hoeveel het gaat. Oftewel zoveel maatregelen niet neemt om het geld van je klanten veilig te houden, dat fraude en oplichting van je klanten de enige conclusie is.
wildhagen
@deus428 maart 2024 17:52
Er is een verschil tussen geld investeren (wat gewoon mag) en wegsluizen naar je eigen prive-bedrijf.

Dat heet namelijk diefstal en dat is inderdaad een misdrijf in ongeveer alle landen (iig die met een functionerend rechtssysteem).

Daarnaast gaat je vergelijking mank. Een bank wordt doorgaans gedekt door reserves en, in het geval van EU-lidstaten, regelingen als het depositogarantiestelsel:
Een depositogarantiestelsel (DGS), kortweg de depositogarantie, biedt een bepaalde bescherming voor de tegoeden van de rekeninghouders als een bank failliet gaat. Alle lidstaten van de Europese Unie hebben op de een of andere manier een depositogarantiestelsel, om te voldoen aan Europese richtlijnen.

Het Nederlandse depositogarantiestelsel is geregeld in de Wet op het financieel toezicht, die op 1 januari 2007 van kracht werd, en het Besluit bijzondere prudentiële maatregelen, beleggerscompensatie en depositogarantie Wft, § 6.4[2]. In België is een soortgelijke regeling van toepassing. Deze regeling wordt uitgevoerd door het Beschermingsfonds voor deposito's en financiële instrumenten.
Daarnaast is er strikt toezicht op banken (vanuit bijvoorbeeld de DNB). Een cryptobeurs staat dus (vaak iig) niet onder dat toezicht...
jackyallstar @wildhagen28 maart 2024 21:33
Is dit niet een droogreden dat DSG, aangezien dat is ingesteld omdat banken juist ook dezelfde taferelen vertoonde met credit swap ipv bitcoins?
kabelmannetje @deus428 maart 2024 19:22
Banken gaan niet geld van eigenaren verdoezelen, gigantische geheime risico's lopen, verkeerde voorstelling van de risicos geven, boekhoudkundige oplichting plegen, hebben een interne procesgang, miljarden verduisteren en daar allerlei schimmig vastgoed voor kopen dat niet in de boeken staat, enz enz.
Dabbel @kabelmannetje28 maart 2024 19:46
Haha, toen ik dit las moest ik denken aan de 2009 crash. Lijkt er eigenlijk heel veel op.
Volgens mij was daar ook maar 1 persoon voor veroordeelt.
Frame164 @Dabbel28 maart 2024 20:11
Daar lijkt het helemaal niet op.
Dabbel @Frame16428 maart 2024 21:35
Ik vind van wel.
kabelmannetje @Dabbel29 maart 2024 13:09
Prima, maar dan mag je dat aantonen.
Dabbel @kabelmannetje29 maart 2024 16:59
Zie reactie hieronder.
Dabbel @Frame1643 april 2024 23:57
Fyi wrm het op elkaar lijkt:
Banken gaan niet geld van eigenaren verdoezelen, gigantische geheime risico's lopen, verkeerde voorstelling van de risicos geven, boekhoudkundige oplichting plegen, hebben een interne procesgang, miljarden verduisteren en daar allerlei schimmig vastgoed voor kopen dat niet in de boeken staat, enz enz.
Je kan dit letterlijk in een subprime topic of een ftx topic zetten en ze zullen in beide gevallen relevant zijn.
kabelmannetje @Dabbel28 maart 2024 20:25
Want waarom lijkt het daarop? Ik kan echt niks verzinnen.
Dabbel @kabelmannetje28 maart 2024 21:35
De bank heeft het geld vd eigenaren niet verdoezelt, maar troep ervoor gekocht en zelf er tegenin gewed.
Verkeerde voorstelling van risico’s.
Triple trash verpakken als triple A.
Interne procesgang van de bank waardoor 1 team met 1 soort product(subprime/credit swap) in de portfolio genoeg risico heeft openstaan dat de bank omvalt(goede proces vd bank trouwens).
Boekhoudkundige oplichting als in de waarde bestempelen als triple A en in de boeken zetten als zeer laag risico(al dan niet met hulp van de rating bureau’s).
En de vastgoed, wat hij doet met weggesluisd geld is zijn probleem. Voor mijn part gaat hij voor 100 miljoen naar de hoeren. Maar dat was niet onderdeel van de zwendel.

[Reactie gewijzigd door Dabbel op 22 juli 2024 17:24]

kabelmannetje @Dabbel29 maart 2024 10:15
Ik zie nog steeds geen overeenkomsten met de financiële crash van 2009 en FTX.
Dabbel @kabelmannetje29 maart 2024 10:33
Ik wel
kabelmannetje @Dabbel30 maart 2024 07:20
Aha. En waar is precies de economische crash die een jaar of 2 aanhield? Waar zijn de koppen in gezaghebbende financiële media dat deze gebeurtenis het kapitalisme doet schudden op zn fundamenten?
Dabbel @kabelmannetje30 maart 2024 07:42
Het zijn beide gevallen gewoon oplichting. Ik zeg niet dat ze precies hetzelfde zijn.
Blijkbaar moeten krantenkoppen ook precies hetzelfde zijn, voordat je doorhebt dat het gelijkenissen heeft.

Nu jij weer?

[Reactie gewijzigd door Dabbel op 22 juli 2024 17:24]

kabelmannetje @Dabbel31 maart 2024 14:57
Je zegt wel dat het FTX-debacle hetzelfde is als de crash van 2008-2009.

Nogmaals, je geeft daar geen bewijzen voor.
Dabbel @kabelmannetje31 maart 2024 17:17
Misschien weet jij niet wat oplichting betekent. Heb je uitleg nodig hoe oplichting werkt? Ik kan het best uitleggen als dit te moeilijk is voor je.

Edit: Kan je mij trouwens quoten waar ik zeg dat ze hetzelfde zijn? Ik kan dat nergens vinden.
Enige wat ik kan vinden is dat ik zeg dat ze op elkaar lijken.

[Reactie gewijzigd door Dabbel op 22 juli 2024 17:24]

kabelmannetje @Dabbel1 april 2024 12:15
Het FTX-debacle en de financiële crisis van 2008/2009 hebben niks met elkaar te maken. Niet alles wat oplichting is, kan je met elkaar vergelijken natuurlijk. Of ga je straks claimen dat de financiële crisis van 2008/2009 vergelijkbaar is met de oplichting van mijn buurman door een klusjesman?
Dabbel @kabelmannetje1 april 2024 12:31
Wie heeft gezegd dat de financiele crisis iets te maken heeft met FTX? Don’t worry. I’ll wait. 8)7

[Reactie gewijzigd door Dabbel op 22 juli 2024 17:24]

kabelmannetje @Dabbel1 april 2024 21:59
> Haha, toen ik dit las moest ik denken aan de 2009 crash.

Jij.
Dabbel @kabelmannetje1 april 2024 22:32
Toen ik jou reply las, dacht ik aan autisme. Heeft jouw post dat gelijk iets te maken met autisme? 8)7

Jij weer.

[Reactie gewijzigd door Dabbel op 22 juli 2024 17:24]

kabelmannetje @Dabbel2 april 2024 11:18
Kinderachtig. Ik quote jouw eigen tekst en dan begin je met dit soort tu quoque drogredenen. Treurig.

Heb je nu al bewijzen dat de financiële crash van 2008 gelijk is aan FTX?
Dabbel @kabelmannetje2 april 2024 13:27
Jij quote mij waar ik letterlijk zeg dat jouw comment mij doet denken aan de crisis. 8)7
Ik zeg niet dat het iets te maken heeft met de crisis.
Als jij mij doet denken aan een zielig persoon, wilt niet zeggen dat jij iets te maken hebt met een zielig persoon. Lezen is ook een vak 8)7
kabelmannetje @Dabbel2 april 2024 14:30
> 2009 crash.

Opnieuw, jouw woorden. Wat heeft het FTX-gebeuren met de 2009-crash te maken?
Dabbel @kabelmannetje2 april 2024 14:52
Opnieuw: mijn woorden zeggen het doet mij denken. En niet het heeft te maken.
Dus wat is je punt? Hahaha
Je mag tegenwoordig niet meer vrij denken hier op Tweakers? 8)7
En dan een klusjesman vergelijken met miljoenen investeringen hahaha 8)7 8)7 8)7

Owja ondetussen 0 argumenten gegeven in 5 comments. 8)7 8)7 8)7

[Reactie gewijzigd door Dabbel op 22 juli 2024 17:24]

kabelmannetje @Dabbel2 april 2024 15:16
Dus je roept maar wat, zonder dat je het aannemelijk kan maken. Daarna ontken je zelfs dat je het gezegd hebt, zelfs als ik het citeer.

Daarna ga je maar de ander als autistisch bestempelen. Tsja.
Dabbel @kabelmannetje2 april 2024 15:27
Ik bestempel je helemaal niet autistisch, ik weet niet waar je dat vandaan hebt.
Ik heb mijn argumenten gegeven en jij hebt daar niet eens op gereageerd.
Je bent alleen maar randzaken aan het aanhalen ipv op de discussie te reageren. Lijkt alsof je helemaal geen argumenten hebt.
Wellicht moet je wat inlezen over discussiëren. 8)7 8)7 8)7

[Reactie gewijzigd door Dabbel op 22 juli 2024 17:24]

kabelmannetje @Dabbel3 april 2024 10:09
Concluderend. Het FTX- gebeuren heeft niks met de financiële crash van 2009 te maken. Enig bewijs daarvoor ontbreekt.
Dabbel @kabelmannetje3 april 2024 17:52
Behalve dat ze beiden oplichtingszaken zijn met andermans investeringsgeld, toch?
Raar dat je conclusies trekt, zonder tegenargumenten, maar okay 8)7

[Reactie gewijzigd door Dabbel op 22 juli 2024 17:24]

kabelmannetje @Dabbel3 april 2024 18:09
En weer een moving the goalposts. Je had het over de economische crash van 2008. De subprime die je waarschijnlijk bedoelt heeft ook bijzonder weinig raakvlakken.
Dabbel @kabelmannetje3 april 2024 18:13
Behalve dat ze in beide gevallen investeerders hebben opgelicht, toch? 8)7
Blijf maar ontkennen dat in beide gevallen mensen zwaar zijn opgelicht met hun investeringsgeld 8)7

[Reactie gewijzigd door Dabbel op 22 juli 2024 17:24]

kabelmannetje @Dabbel3 april 2024 18:21
Nee. En omdat mensen opgelicht zijn, betekent niet dat het vergelijkbaar is. Dan kan je ook wel claimen dat de bankpasfraude gelijks is aan de subprime-crisis.
Dabbel @kabelmannetje3 april 2024 18:30
Niemand claimt dat hetzelfde is. Wie zegt dat hetzelfde is? Je verzint gewoon ter plekke dingen? 8)7
Want bank fraude is gebeurd bij duizenden mensen tegelijk met geld dat op een exchange stond en uitgevoerd door de bankmedewerkers zelf 8)7 8)7 8)7
kabelmannetje @Dabbel3 april 2024 20:02
Beweer dan ook niet dat fraude van FTX hetzelfde is als de financiële crisis van 2009.
Dabbel @kabelmannetje3 april 2024 23:24
gebeurd bij duizenden mensen tegelijk met geld dat op een exchange stond en uitgevoerd door de bankmedewerkers zelf
Letterlijk gebeurd bij de bank crisis en ftx 8)7 8)7 8)7

Kan je mij quoten waar ik zeg dat ze hetzelfde zijn?

[Reactie gewijzigd door Dabbel op 22 juli 2024 17:24]

kabelmannetje @Dabbel4 april 2024 12:19
> Kan je mij quoten waar ik zeg dat ze hetzelfde zijn?
ok.

> moest ik denken aan de 2009 crash. Lijkt er eigenlijk heel veel op.

Opnieuw, wat heeft het FTX-gebeuren te maken met de financiele (subprime) crisis van 2009?
Dabbel @kabelmannetje4 april 2024 13:55
Banken gaan niet geld van eigenaren verdoezelen, gigantische geheime risico's lopen, verkeerde voorstelling van de risicos geven, boekhoudkundige oplichting plegen, hebben een interne procesgang, miljarden verduisteren en daar allerlei schimmig vastgoed voor kopen dat niet in de boeken staat, enz enz.
Dit geldt letterlijk zowel voor de financiele crisis als voor ftx. En dit zijn jouw eigen woorden.
I guess you played yourself 8)7 8)7 8)7
kabelmannetje @Dabbel4 april 2024 17:39
Opnieuw, hoe lijkt wat er gebeurde bij FTX heel erg op de financiële crash van 2009?
Dabbel @kabelmannetje4 april 2024 18:25
Banken gaan niet geld van eigenaren verdoezelen, gigantische geheime risico's lopen, verkeerde voorstelling van de risicos geven, boekhoudkundige oplichting plegen, hebben een interne procesgang, miljarden verduisteren en daar allerlei schimmig vastgoed voor kopen dat niet in de boeken staat, enz enz.
Letterlijk wat jij zei, precies hierom hahaha

Edit:
En dit:
Ik zie nog steeds geen overeenkomsten met de financiële crash van 2009 en FTX.
Niet alles wat oplichting is, kan je met elkaar vergelijken natuurlijk
Jouw eigen woorden spreken elkaar tegen. Blijkbaar hebben ze volgens jou wel een overeenkomst, namelijk oplichting 8)7

[Reactie gewijzigd door Dabbel op 22 juli 2024 17:24]

kabelmannetje @Dabbel5 april 2024 10:46
> Blijkbaar hebben ze volgens jou wel een overeenkomst, namelijk oplichting

Dus dan lijkt de financiële crash van 2009 wel heel veel op mijn opgelichte buurvrouw via marktplaats. Want het is beide oplichting. Helemaal duidelijk.
Dabbel @kabelmannetje5 april 2024 14:32
Ja, want jouw buurvrouw is ook voor duizenden/miljoenen opgelicht met duizenden anderen tegelijk.
Ze hebben ook hun geld toevertrouwd aan een bank/exchange. 8)7 8)7
Je kan wel de hele tijd je buurman of vrouw erbij halen. Verandert niets aan wat jij zei:
Banken gaan niet geld van eigenaren verdoezelen, gigantische geheime risico's lopen, verkeerde voorstelling van de risicos geven, boekhoudkundige oplichting plegen, hebben een interne procesgang, miljarden verduisteren en daar allerlei schimmig vastgoed voor kopen dat niet in de boeken staat, enz enz.
De bank heeft letterlijk gedaan wat jij zei, net als ftx. I guess you played yourself lololol
Of had jouw buurvrouw dat ook allemaal meegemaakt bij haar oplichting? Hahahaha

[Reactie gewijzigd door Dabbel op 22 juli 2024 17:24]

kabelmannetje @Dabbel5 april 2024 15:32
Ok, dan lijkt de oplichting van mijn buurvrouw wel heel erg veel op het gebeuren rond FTX. Weer wat geleerd.
Dabbel @kabelmannetje5 april 2024 23:22
Banken gaan niet geld van eigenaren verdoezelen, gigantische geheime risico's lopen, verkeerde voorstelling van de risicos geven, boekhoudkundige oplichting plegen, hebben een interne procesgang, miljarden verduisteren en daar allerlei schimmig vastgoed voor kopen dat niet in de boeken staat, enz enz.
Want dit is allemaal ook gebeurd bij jouw buurvrouw? _/-\o_
Want precies wat jij hierboven typte was nodig toch? Om de 2 zaken met elkaar te vergelijken?
Je graaft hier alleen je eigen graf en je zet jezelf alleen voor schut door geen argumenten te brengen en alleen maar drogredenen. Hahaha. 8)7 8)7 8)7
kabelmannetje @Dabbel6 april 2024 10:36
Ok. Ik wist niet dat oplichting via Marktplaats van mijn buurvrouw heel veel op het FTX-gebeuren lijkt. Weer wat geleerd.
Dabbel @kabelmannetje6 april 2024 14:01
Je valt in herhaling…
Heb je geen echte argumenten?
Jij zei:
(Bank gaan niet) gigantische geheime risico's lopen
Hahahahahaha weet je wel wat de bank tijdens de financiële crisis deed? Misschien moet je niet praten over zaken waar je niet zoveel van weet lololol
kabelmannetje @Dabbel6 april 2024 19:33
Waarom lijkt FTX dan heel erg op de financiële crisis van 2008 en de Marktplaats-oplichting van mijn buurvrouw?
Dabbel @kabelmannetje6 april 2024 20:47
Eh, letterlijk wat jij zei 8)7 8)7 8)7
Banken gaan niet geld van eigenaren verdoezelen, gigantische geheime risico's lopen, verkeerde voorstelling van de risicos geven, boekhoudkundige oplichting plegen, hebben een interne procesgang, miljarden verduisteren en daar allerlei schimmig vastgoed voor kopen dat niet in de boeken staat, enz enz.
Dit is letterlijk gebeurd tijdens de subprime en de ftx. Voor jouw buurvrouw weet ik het niet. Maar if you say so lololol
kabelmannetje @Dabbel7 april 2024 10:23
ok. Ik wist niet dat FTX-oplichting, Marktplaats-oplichting en het crashen van de stockmarket in 2008, heel veel op elkaar lijkt. Bedankt voor dit nieuwe inzicht.
Dabbel @kabelmannetje7 april 2024 14:12
Eh, misschien moet je stoppen met jezelf voor schut zetten. Jij begon zelf met:
Banken gaan niet geld van eigenaren verdoezelen, gigantische geheime risico's lopen, verkeerde voorstelling van de risicos geven, boekhoudkundige oplichting plegen, hebben een interne procesgang, miljarden verduisteren en daar allerlei schimmig vastgoed voor kopen dat niet in de boeken staat, enz enz.
En dit is precies gebeurd bij de bankencrisis en bij ftx. Dus slik deze bittere pil gewoon door, want you played yourself met je eigen woorden. Hahahaha
kabelmannetje @Dabbel10 april 2024 17:34
Uhm, nee. Het debacle van FTX lijkt niet op de financiële crash van 2009.
Dabbel @kabelmannetje10 april 2024 22:03
Wel op basis van wat jij zei, namelijk:
Banken gaan niet geld van eigenaren verdoezelen, gigantische geheime risico's lopen, verkeerde voorstelling van de risicos geven, boekhoudkundige oplichting plegen, hebben een interne procesgang, miljarden verduisteren en daar allerlei schimmig vastgoed voor kopen dat niet in de boeken staat, enz enz.
Of bedoel je dat jouw punten niet goed zijn? Hahaha
kabelmannetje @Dabbel12 april 2024 09:51
Wel even opletten. Deze zaken speelden bij FTX. Niet bij de crash van 2008.
Dabbel @kabelmannetje12 april 2024 13:04
Heeft iemand al zijn geld terug vd Lehman Brothers dan? Bedoel je met geheime risico’s niet de credit swaps waar ze gigantische risico’s liepen? En miljarden aan subprime hypotheken uitgeven en het triple A noemen?
Of bedoelde je met boekhoudkundige oplichting junk mortgages verpakken als triple A? En heeft de interne proces vd bank tijdens de 08 crash überhaupt iets voorkomen? Heeft iemand vd bank de vastgoed teruggegeven die ze hebben gecashed met bonussen? Hahaha, ja man het was niet tijdens de 08 crash 8)7 8)7 8)7
kabelmannetje @Dabbel12 april 2024 13:26
Opnieuw, graag bewijs dat de crash van 2008 heel veel lijkt op het gebeuren rond FTX.
Dabbel @kabelmannetje12 april 2024 23:15
Opnieuw: wat jij zei:
Banken gaan niet geld van eigenaren verdoezelen, gigantische geheime risico's lopen, verkeerde voorstelling van de risicos geven, boekhoudkundige oplichting plegen, hebben een interne procesgang, miljarden verduisteren en daar allerlei schimmig vastgoed voor kopen dat niet in de boeken staat, enz enz.
Je mag best hierop reageren. Of claim je dat dit nooit is gebeurd bij de bankencrisis? 8)7 8)7 8)7
kabelmannetje @Dabbel13 april 2024 16:45
Ik hoor geen enkel argument meer. Dus, er kan wel geconcludeerd worden dat FTX niet heel veel op de crash van 2008 lijkt .
Dabbel @kabelmannetje13 april 2024 17:02
Ondertussen heb je nooit erop gereageerd. Als je dat niet doet, dan heeft het ook geen zin om nog meer argumenten te geven. Je hebt met je eigen woorden jezelf eruit gepraat hahaha
kabelmannetje @Dabbel13 april 2024 18:07
Opnieuw, geen argumenten.
Dabbel @kabelmannetje13 april 2024 21:08
Je kn niet roepen geen argumenten als je niet hebt gereageert op de vorige post met argumenten 8)7
Jij claimt dat de bank dit niet doet:
Banken gaan niet geld van eigenaren verdoezelen, gigantische geheime risico's lopen, verkeerde voorstelling van de risicos geven, boekhoudkundige oplichting plegen, hebben een interne procesgang, miljarden verduisteren en daar allerlei schimmig vastgoed voor kopen dat niet in de boeken staat, enz enz.
Maar ze hebben precies dit gedaan. En FTX ook. Op basis van wat jij zei, lijken ze dus heel erg op elkaar. Nu jij weer 8)7 8)7 8)7

[Reactie gewijzigd door Dabbel op 22 juli 2024 17:24]

kabelmannetje @Dabbel13 april 2024 23:39
Opnieuw, geen argumenten.
Dabbel @kabelmannetje14 april 2024 08:18
je hebt jezelf gewoon eruit gelult lololol 8)7
kabelmannetje @Dabbel14 april 2024 09:43
Opnieuw, graag argumenten dat FTX heel erg lijkt op de crash van 2008.
Dabbel @kabelmannetje14 april 2024 11:51
Banken gaan niet geld van eigenaren verdoezelen, gigantische geheime risico's lopen, verkeerde voorstelling van de risicos geven, boekhoudkundige oplichting plegen, hebben een interne procesgang, miljarden verduisteren en daar allerlei schimmig vastgoed voor kopen dat niet in de boeken staat, enz enz.
Dit lololol
kabelmannetje @Dabbel14 april 2024 13:15
Ok, jouw argumenten zijn inmiddels wel op. Al 10x naar gevraagd en er is nog geen argument gegeven dat FTX en crash van 2008 heel erg op elkaar lijkt. Veel verder dan "het is beide fraude", kom je niet.

[Reactie gewijzigd door kabelmannetje op 22 juli 2024 17:24]

Dabbel @kabelmannetje14 april 2024 18:30
En nog steeds niet erop gereageerd. 8)7
Wat is nou jouw antwoordt op dat in beide gevallen is dit allemaal gebeurd:
Banken gaan niet geld van eigenaren verdoezelen, gigantische geheime risico's lopen, verkeerde voorstelling van de risicos geven, boekhoudkundige oplichting plegen, hebben een interne procesgang, miljarden verduisteren en daar allerlei schimmig vastgoed voor kopen dat niet in de boeken staat, enz enz.
Geef gewoon een normaal antwoord zodat we verder kunnen met de discussie.
kabelmannetje @Dabbel15 april 2024 16:10
Nee, dat is niet bij banken gebeurd. En is ook niet de reden van 2008 crash. Opnieuw, graag aantonen dat FTX heel erg veel op de crash van 2008 lijkt.
Dabbel @kabelmannetje16 april 2024 07:46
Hoe bedoel je niet bij de banken gebeurd? 8)7
Ze hadden miljarden geleveraged tegen de hypotheken. Alsof het nooit kon crashen. Ze hebben trash verpakt als triple A.
Je weet niet waarover je praat 8)7
kabelmannetje @Dabbel16 april 2024 14:45
Ten eerste waren dat geen banken maar investeringsbanken. "Ze"? Je bedoelt een kleine fractie van investeringsbanken waar subprime dusdanig complex was dat niemand de risicos zag. Laat mij niet lachen dat dit bij FTX ook zo was.

"Je hebt geen idee waar je over praat. " Nog maar weer een drogreden erbij.

[Reactie gewijzigd door kabelmannetje op 22 juli 2024 17:24]

Dabbel @kabelmannetje16 april 2024 15:20
Sinds wanneer zijn investeringsbanken geen “banken” meer? 8)7

Jij zegt banken doen dit niet, wat wel bij ftx is gebeurd:
gigantische geheime risico's lopen, verkeerde voorstelling van de risicos geven, boekhoudkundige oplichting plegen
Dit is letterlijk gebeurd met leveraged products en trash verpakken als triple A. Wat ben je aan het roken? 8)7
Jij praat jezelf eruit. IK zeg niet dat ftx dit deed. JIJ zegt dat ftx al deze dingen deed. Hahaha je ben de kluts helemaal kwijt.
kabelmannetje @Dabbel16 april 2024 17:56
Opnieuw, dat was het geval bij slechts enkele investeringsbanken waarbij niemand het wist. Niet te vergelijken met FTX.
Dabbel @kabelmannetje16 april 2024 18:04
Dit is toch ook alleen gebeurd bij FTX en niet bij alle andere exchanges? 8)7
kabelmannetje @Dabbel16 april 2024 18:55
Ja. Dus maar weer opnieuw, de FTX fraude lijkt niet heel erg op de crash van 2008, die zowat alle banken trof.
Dabbel @kabelmannetje16 april 2024 22:23
No shit sherlock 8)7 het gedeelte wat jij zei lijkt erg op wat er met de crash is gebeurd en ftx:
Banken gaan niet geld van eigenaren verdoezelen, gigantische geheime risico's lopen, verkeerde voorstelling van de risicos geven, boekhoudkundige oplichting plegen, hebben een interne procesgang, miljarden verduisteren en daar allerlei schimmig vastgoed voor kopen dat niet in de boeken staat, enz enz.
Wat jij hier boven zei, is letterlijk bij beiden gebeurd. Had je maar iets anders moeten zeggen, bv dat het alleen ftx trof en niet andere exchanges(wat ook niet waar is) 8)7
Andere exchanges hebben zeker ook last gehad
kabelmannetje @Dabbel16 april 2024 23:39
Ah ok. Dus het lijkt totaal niet op elkaar dus.
Dabbel @kabelmannetje17 april 2024 07:31
Ik weet niet hoe jij deze conclusies hebt getrokken, maar ok je mag 8)7
Jij zegt dat maar een paar banken zoveel risico’s liepen. Itt FTX? Volgens mij liep alleen FTX zoveel geheime risico’s.
Jij zegt er is geen boekhoudfraude geweest bij de bank. Maar ondertussen trash in de boeken zetten als triple A. Snap jij het nog? 8)7 8)7 8)7
Je graaft je eigen graf alleen maar dieper en dieper lololol
kabelmannetje @Dabbel17 april 2024 12:11
Opnieuw, de fraude bij FTX leidde niet tot een economische crash.
Dabbel @kabelmannetje17 april 2024 14:11
Heb ik dat ooit geclaimd? 8)7
Je ziet woorden die er niet zijn lololol
kabelmannetje @Dabbel17 april 2024 18:58
Ja je zei dat FTX en de crash van 2008 heel veel op elkaar lijken. Dus dat gaat al absoluut niet op voor de effecten op de wereldeconomie. Dus, ik wacht nog steeds op bewijs van jouw claim.

[Reactie gewijzigd door kabelmannetje op 22 juli 2024 17:24]

Dabbel @kabelmannetje17 april 2024 19:02
Ik heb 10 posts met argumenten gegeven. En dan kom jij dat ik claim dat de ftx leidde tot een crash 8)7 en ook nog dat ik geen argumenten heb gegeven. Enige wat jij zegt is dit is geen bewijs, maar je geeft geen tegenargumenten. Lololol weet je wel hoe discussieren werkt? Als je volgende keer nog een masterclass nodig hebt, laat me weten. Ik help medetweakers graag!
kabelmannetje @Dabbel17 april 2024 19:08
Het gebeuren rond FTX had absoluut geen effect op de economie. De crash van 2008 wel. Hoezo lijken deze gebeurtenissen heel veel op elkaar? Wanneer kom je eens met bewijs?
Dabbel @kabelmannetje17 april 2024 22:40
Voor de 10e keer, door wat jij zei 8)7
Banken gaan niet geld van eigenaren verdoezelen, gigantische geheime risico's lopen, verkeerde voorstelling van de risicos geven, boekhoudkundige oplichting plegen, hebben een interne procesgang, miljarden verduisteren en daar allerlei schimmig vastgoed voor kopen dat niet in de boeken staat, enz enz.
Wat jij zei geldt voor zowel ftx als de bankencrisis. Niemand claimt dat de economische schade hetzelfde was. Jij verzint dit gewoon ter plekke.
Je hebt jezelf al 10x eruit geluld met je argumenten dat banken geen “geheime” risico’s lopen 8)7 8)7 8)7
Dan had je in jouw argument moeten zeggen ze lijken niet op elkaar vanwege verschil in economische schade en niet dat ze beide fraude in de boeken had staan. Hahaha. Dat waren weer jouw eigen woorden. Hahahahaha

[Reactie gewijzigd door Dabbel op 22 juli 2024 17:24]

kabelmannetje @Dabbel18 april 2024 10:01
Opnieuw. Er was geen economische crash na het debacle van FTX. Er was wel een economische crash in 2008. Dus deze vergelijking gaat totaal mank.
Dabbel @kabelmannetje18 april 2024 13:55
Dan had je dat als argument moeten gebruiken in je begin post.
En niet jouw argumenten met fraude, risico’s en processen, want dat is precies bij de banken en ftx gebeurd 8)7 8)7 8)7
kabelmannetje @Dabbel18 april 2024 14:33
Opnieuw, het gebeuren bij FTX had geen enkel effect op de economie. De crash van 2008 wel. Dus het lijkt absoluut niet heel erg op elkaar. Verder zijn betrokken investeringsbanken die omgevallen zijn, niet actief met de fraude rond de subprime bezig geweest. FTX was alleen maar fraude. Dus ook daar lijkt het absoluut niet heel erg op elkaar.

[Reactie gewijzigd door kabelmannetje op 22 juli 2024 17:24]

Dabbel @kabelmannetje18 april 2024 23:46
Dan had je dat moeten zeggen in je beginpost en niet die slechte argumenten die je gaf. 8)7
Lehman Brothers(een investeringsbank 8)7 ) had letterlijk 5 hypotheekverstekkers. 8)7
Wie denk je dat de hypotheken heeft gebundeld? 8)7 je kraamt steeds meer onzin uit.
Misschien moet je eerst de stof doorlezen voordat je begint met discussiëren over dit onderwerp.

[Reactie gewijzigd door Dabbel op 22 juli 2024 17:24]

kabelmannetje @Dabbel19 april 2024 11:11
Opnieuw, FTX en de crash van 2008 lijken helemaal niet op elkaar. FTX veroorzaakte geen economische crash. Subprime-zwendel was niet de norm bij investeringsbanken. Investeringsbanken doen aan zware audits (FTX niet), lichten klanten niet op door hun eigendom structureel weg te sluizen. Etc, etc.
Dabbel @kabelmannetje19 april 2024 11:55
Welke audits😂😂😂 je verzint gewoon dingen. Ze hebben letterlijk B’s gekocht die verpakt en verkocht zijn als triple A.
Lekkere audits.
Lehman(investeringsbnak) had letterlijk hypotheekverstrekkers die geen inkomens opgave nodig hadden voor hypotheken. Nogmaals, goede audits😂😂😂
kabelmannetje @Dabbel19 april 2024 12:29
Elke bank moet wettelijk aan audits voldoen. Blijkbaar weet je dat niet.

Opnieuw, geen enkele overeenkomst .
Dabbel @kabelmannetje19 april 2024 13:39
Je bedoelt ze hebben dat aangescherpt na de 08 crash? Lololol. Misschien ben je te jong om te weten dat het vroeger gewoon het wilde westen was op de beursvloer.
Misschien moet je voor de gein kijken naar The Big Short. In kindertaal voor je uitgelegd hoe alles werkt. In het echt. Hahahaha
kabelmannetje @Dabbel19 april 2024 14:31
Geen flauw benul dus dat banken aan de wet moeten voldoen met audits. En, opnieuw geen enkel bewijs van jouw claim.

Die docu heb ik gezien. Er blijkt niet uit dat de 2008 crash op FTX lijkt. Waarom gebruik je steeds van die kinderlijke drogredenen?

[Reactie gewijzigd door kabelmannetje op 22 juli 2024 17:24]

Dabbel @kabelmannetje19 april 2024 14:39
Je hebt jezelf gewoon voor schut gezet met de argumenten in je beginpost. Want alle argumenten die je daar gaf waren voor de 08 crash en ftx van toepassing. Slik die bittere pil maar gewoon. Daarna heb je zeker valide argumenten gegeven. Maar met jouw logica kan je nooit 2 gebeurtenissen vergelijken omdat de gevolgen nooit precies hetzelfde zijn.
Entertain me, wie heeft de audits verzorgd voor de verpakte subprime en gelabeld als triple A 8)7 8)7
kabelmannetje @Dabbel19 april 2024 16:05
Opnieuw, ik hoor geen enkel argument waarom FTX op de crash van 2008 lijkt.

Na 20x vragen, heb ik dan ook geen verwachtingen van jou dat je hiertoe in staat bent. Ik reageer dan ook pas weer, als je een verband aannemelijk maakt.
Dabbel @kabelmannetje19 april 2024 20:59
Je kan wel 20x doen alsof je niks leest 8)7 :
Banken gaan niet geld van eigenaren verdoezelen, gigantische geheime risico's lopen, verkeerde voorstelling van de risicos geven, boekhoudkundige oplichting plegen, hebben een interne procesgang, miljarden verduisteren en daar allerlei schimmig vastgoed voor kopen dat niet in de boeken staat, enz enz.
Reageer hier dan eens op 8)7
De bank heeft dus wel geld verdoezelt(alle geld weg van beleggers, maar wel bonussen geïnd). Bewijs otherwise.
De bank heeft wel geheim veel risico’s gelopen(credit default swaps). Bewijs otherwise.
Boekhoudkundige oplichting(trash als triple A) bewijs otherwise.
Interne processen van bank niet aanwezig bij zulke risicovolle beleggingen, bewijs otherwise.
Ik heb al 20x gevraagd 8)7
En dan niet eens reageren op de vorige post. Wie doet audits van de verpakte subprime 8)7

[Reactie gewijzigd door Dabbel op 22 juli 2024 17:24]

kabelmannetje @Dabbel19 april 2024 21:11
Opnieuw, geen bewijs dat FTX en de crash heel erg op elkaar lijken. FTX is gewoon ingestort, de crash van 2008 nam bijna alles mee. Totaal geen vergelijking.
Dabbel @kabelmannetje19 april 2024 21:35
Jouw statement is niet fout hoor. Maar weer geen reactie op de post, jammer hoor. Groei een beetje ballen en weerleg dan de argumenten gewoon. Kleine jongen hahaha
kabelmannetje @Dabbel21 april 2024 12:07
Opnieuw, geen argument voor jouw claim.
Dabbel @kabelmannetje21 april 2024 13:10
Dit heb ik letterlijk al 5x gezegd 8)7 Reageer daar eens op met argumenten
De bank heeft dus wel geld verdoezelt(alle geld weg van beleggers, maar wel bonussen geïnd). Bewijs otherwise.
De bank heeft wel geheim veel risico’s gelopen(credit default swaps). Bewijs otherwise.
Boekhoudkundige oplichting(trash als triple A) bewijs otherwise.
Interne processen van bank niet aanwezig bij zulke risicovolle beleggingen, bewijs otherwise.
Ik heb al 20x gevraagd 8)7
En dan niet eens reageren op de vorige post. Wie doet audits van de verpakte subprime 8)7
Het is echt heeeel stil aan de overkant…

[Reactie gewijzigd door Dabbel op 22 juli 2024 17:24]

kabelmannetje @Dabbel21 april 2024 18:44
Ik reageer pas weer als je deze link aannemelijk kan maken. Dus, doe je best.
Dabbel @kabelmannetje21 april 2024 22:07
Zou ik ook zeggen, als ik geen argumenten had lololol
Alsof jij jouw slechte beginpost wel aannemelijk kan maken 8)7
Dabbel @kabelmannetje19 april 2024 22:19
Here we go again. 8)7 Jouw eigen woorden:
Banken gaan niet geld van eigenaren verdoezelen, gigantische geheime risico's lopen, verkeerde voorstelling van de risicos geven, boekhoudkundige oplichting plegen, hebben een interne procesgang, miljarden verduisteren en daar allerlei schimmig vastgoed voor kopen dat niet in de boeken staat, enz enz.
Al deze argumenten heb ik weerlegd. Je hebt weer niet hierop geantwoord. Je mag ook toegeven dan het slechte argumenten waren.
Op basis van jou logica mag je niets met elkaar vergelijken, want de uitkomst is nooit exact hetzelfde. Zo werkt het natuurlijk niet.
Groei een paar en kom met argumenten, of slik die bittere pil en zeg gewoon dat je argumenten superslecht waren. _/-\o_

Je bent gewoon geowned. Lololol

[Reactie gewijzigd door Dabbel op 22 juli 2024 17:24]

kabelmannetje @Dabbel7 april 2024 18:45
Je vergelijkt het eerder met de crash van 2009. Wat is het nu?
Dabbel @kabelmannetje7 april 2024 22:05
Ik bedoel met de bankencrisis ook de 09 crash. Gaan we nu vallen over benamingen, omdat jij geen argumenten hebt?😂
Straks ga je me nog aanvallen voor typos lololol
Je hebt jezelf gewoon eruit gelult. Best wel knap hahaha

Edit:
Was er bij jouw buurvrouw ook sprake van:
- Verdoezeling van miljoenen;
- miljoenenverlies bij verschillende investeerders;
- duizenden slachtoffers;
- geld op een exchange;
- verkeerde voorstelling van risico’s;
- boekhoudkundige oplichting;
- gigantische geheime risico’s lopen?
Als dat het geval is, dan mag je het best vergelijken met 08/09 crash en ftx.

[Reactie gewijzigd door Dabbel op 22 juli 2024 17:24]

Dabbel @kabelmannetje10 april 2024 07:34
Owja, als je in de toekomst nog wat inzichten nodig hebt, schroom niet om te vragen. Ik help je er graag bij.
Takezo 28 maart 2024 18:15
Voor wie meer wil lezen over de opkomst en ondergang van FTX (en daarmee van Sam Bankman Fried): het boek Going Infinite van Michael Lewis kan ik aanraden.

[Reactie gewijzigd door Takezo op 22 juli 2024 17:24]

Maurits van Baerle @Takezo28 maart 2024 18:37
Er is best veel kritiek op het boek van Michael Lewis (grotendeels opgetekend toen Bankman-Fried nog als visionair werd gezien) dat hij een wel heel positief beeld van SBF heeft neergezet. Ik heb het zelf niet gelezen, en er ook geen behoefte aan, maar ik zou dat wel in het achterhoofd houden.

Als je een in de juiste periode geschreven boek over Kenneth Lay of Bernie Madoff krijg je ook een verkeerd beeld van ze. Voor SBF is dat niet anders.
HugovB @Maurits van Baerle29 maart 2024 10:45
Ik heb het wel gelezen, en een positief beeld zou ik het niet noemen. Vanaf het begin is het duidelijk dat hij een kaartenhuis bouwt met compleet afwezige structuur, 0 accountants en sowieso geen enkele vorm van bestuur. In theorie zou het nog wel goed kunnen komen (uiteindelijk stond er ook genoeg op de bank), men kon het alleen niet meer vinden, en dat is fraude. Als je dat met 8 mld doet ga je naar de gevangenis.

Hij wordt alleen niet beschreven als een crimineel genie die 8 miljard heeft gestolen en puur slecht is. En veel mensen wel zouden willen dat het puur zwart/wit is.
PdeBie @Takezo28 maart 2024 18:31
Ik wacht liever de Netflix docu af. :+

[Reactie gewijzigd door PdeBie op 22 juli 2024 17:24]

Donstil @PdeBie28 maart 2024 20:51
Ik wacht liever de Netflix docu af. :+
Een Film van Martin Scorsese met Leonardo DiCaprio in de hoofdrol :+
PdeBie @Donstil29 maart 2024 07:18
Close enough ;)

Die heb ik nog niet gezien overigens, dus geen spoilers! :D
noway 28 maart 2024 18:10
wel grappig.....hij krijgt straf{ de cel in } terwijl een bank met slechte investering niks krijgt en ook met de knaken speelt van de mensen.
cariolive23 @noway28 maart 2024 18:29
Geef eens een voorbeeld, waarbij een bank criminele activiteiten is gestart om hun klanten op te lichten.

En ja, ze zijn er maar dat zijn grote uitzonderingen. Bij oa Barings ging de handelaar achter de deur.
MennoE @noway28 maart 2024 20:07
Een 'slechte investering' is toch niet vergelijkbaar met wat SBF heeft gedaan.
noway @MennoE29 maart 2024 00:35
klopt....maar in het verleden werd je op de verkeerde been gezet met investment {ABN en andere grote banken} beloofde kapitalen.
Dat valt ook onder misleiding { hun gooien het op kleine lettertjes lezen } .
of lijfrente en andere zaken......wat later gewoon niks van klopt enz.....

Daar komen zij mee weg.
Frame164 @noway28 maart 2024 20:12
Welke bankdirecteur heeft miljarden naar z'n eigen rekening overgemaakt?
noway @Frame16429 maart 2024 00:36
vind jij het normaal dat bankdirecteuren miljoenen verdienen? { per jaar }
PdeBie @noway29 maart 2024 07:21
Wat vind jij dan dat ze moeten verdienen?

Leiding geven aan een bedrijf waar duizenden, zo niet tienduizenden mensen onder je werken en waar je eindverantwoordelijke bent voor het geld van miljoenen klanten. En dat alles ook nog winstgevend weet te doen.
noway @PdeBie29 maart 2024 19:57
lol Rutte verdiende ook geen mil per jaar of wel?
die had verantwoordelijkheid over heel Nederland......die vlieger gaat niet op :)

het verschil is gewoon te groot.
zijn genoeg voorbeelden van een loon kloof
PdeBie @noway29 maart 2024 21:16
Ik zeg niet dat ik het geen abnormale bedragen vind, ik kijk alleen naar wat de verantwoordelijkheid van zo'n persoon is en wat zo'n persoon daarvoor moet doen/verantwoordelijk voor is.

Ja, de minister-president is nog vele malen meer verantwoordelijk. Maar eerlijk gezegd verbaasd het mij hoe "weinig" hij er voor krijgt. Maar hij krijgt zijn salaris uit belastinggeld. Dat geld wat burgers betalen om ons land draaiende te houden. Dat kan je niet verantwoorden naar de burgers om zo iemand dan vervolgens 1 miljoen te geven bijvoorbeeld.

Maar helaas is de markt in de bedrijvenwereld wel zo verziekt dat als ze op dat niveau niet zo'n salaris bieden dat de goede mensen, die geschikt zijn voor zo'n functie, wel ergens anders werken waar ze het dan wel krijgen. Zo is het spelletje helaas nu eenmaal.

Maar wat vind jij dan dan een bankdirecteur mag verdienen?

[Reactie gewijzigd door PdeBie op 22 juli 2024 17:24]

noway @PdeBie29 maart 2024 22:41
ok schijnbaar hebben wij verschillende kijk erop.
niks mis mee....maar er zijn genoeg voorbeelden toch?
kijk maar naar onze koning belasting vrij en krijgt door ONS betaald.....terwijl ze stinkend rijk zijn de hele familie.


goed weekend....laters
noway @Frame16429 maart 2024 00:39
weet ik niet.....maar ik weet wel dat de regering 5 miljard kwijt zijn geraakt.....hoor je ook niks meer van he.
ons belasting geld he :(
Olie317 @noway30 maart 2024 14:38
Precies. Dan zou Hugo de Jonge beter 25 jaar de cel in kunnen. Maar politici komen overal mee weg en er wacht voor hem straks een mooie burgemeesters baan.
En in Nederland komen witte boorden bijna overal mee weg en als er al een straf is is het een taakstraf.
kabelmannetje @noway28 maart 2024 19:22
Welke bank heb je het over?
kabelmannetje @noway2 april 2024 11:19
Uhm? Welke banken hebben precies miljarden verduisterd, klanten voorgelogen, geen enkele interne of externe boekhouding?
Verwijderd 28 maart 2024 17:45
Ga nooit begrijpen dat Ross Ulbricht tweemaal levenslang heeft ontvangen.
WhatsappHack
@Verwijderd28 maart 2024 18:52
Had die niet onder andere opdrachten tot moord gegeven? Toch wel andere koek dan fraude.
wildhagen
@WhatsappHack28 maart 2024 18:56
Klopt:
Federal prosecutors alleged that Ulbricht had paid $730,000 in murder-for-hire deals targeting at least five people,[33] allegedly because they threatened to reveal the Silk Road enterprise.[42][43] Prosecutors believe no contracted killing actually occurred.[33] Ulbricht was not charged in his trial in New York federal court with murder for hire[33][44] but evidence was introduced at trial supporting the allegations.[33][45] The district court found by a preponderance of the evidence that Ulbricht did commission the murders.[46] The evidence that Ulbricht had commissioned murders was considered by the judge in sentencing Ulbricht to life and was a factor in the Second Circuit's decision to uphold the sentence.
Zie https://en.wikipedia.org/wiki/Ross_Ulbricht

Die zaak, en deze met Friedman zijn dus niet met elkaar te vergelijken. Beiden hebben zeer zware misdrijven begaan, maar die van Ullbricht gingen nog wel even een paar stappen verder dan Friedman ging.

Dan is de strafmaat ook iets anders, wat mij betreft ook logisch. Friedman wordt relatief licht gestraft, en Ullbricht aanzienlijk zwaarder vanwege die 'murder-for-hire' situatie.
cariolive23 @Verwijderd28 maart 2024 18:21
Silk Road heeft niet zo veel met FTX te maken. De nationaliteit van beide heren is hetzelfde, maar daar houdt de vergelijking zo'n beetje mee op.
Jeweetje 28 maart 2024 18:03
Met andermans geld de grote jongen uithangen en op 1 na grootste “donor” van de democraten.
Fobstraf, zeker gezien het feit dat hij probeerde te vluchten en (onder druk van diverse politici?) diverse aanklachten geschrapt zijn.
LanTao @Jeweetje28 maart 2024 19:43
$44 miljoen gedoneerd aan Democratische politici, minimaal $23 miljoen aan Republikeinse politici (niet geheel duidelijk hoeveel precies want dit gebeurde frauduleus indirect). Geen enorm groot verschil, dus.

Bron: https://www.theguardian.c...27/where-did-ftx-money-go

Een aanklacht rond politieke donaties is geschrapt omdat de Bahama's anders niet akkoord waren gegaan met uitlevering, aangezien dat daar geen misdrijf was. Dit is vrij normaal in dergelijke gevallen.
84hannes 28 maart 2024 17:48
Je zou toch mogen verwachten dat als je een tiener twintiger beschikking heeft over miljoenen dollars, dat hij er verantwoordelijk mee om gaat?

[Reactie gewijzigd door 84hannes op 22 juli 2024 17:24]

kabelmannetje @84hannes28 maart 2024 19:23
Nee, dat kan je niet verwachten. Daarom is de financiële wereld de meest gereguleerde sector ter wereld.
nlmobile 28 maart 2024 17:57
Toppunt van hebberigheid. Het is nooit genoeg.
BlaDeKke @nlmobile28 maart 2024 18:54
Toppunt van menselijkheid. Mensen die tevreden waren stierven van honger, planten hun eigen niet voort dus daar stammen we niet vanaf. Onze voorouders wilden altijd meer, dat is hoe we in de moderne wereld beland zijn.

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