Radxa kondigt Rock 5C Lite-sbc met Rockchip RK3582-soc zonder 3d-gpu aan

Radxa kondigt de singleboardcomputerserie Rock 5C aan. Het instapmodel is de Rock 5C Lite met een Rockchip RK3582-soc. Deze nieuwe chip heeft zes cpu-cores en geen 3d-gpu. De goedkoopste variant kost iets minder dan 30 dollar. Er zijn vooralsnog geen europrijzen bekend.

Radxa Rock 5C
De reguliere Radxa Rock 5C

De nieuwe Rockchip RK3582-soc is 'pin-to-pincompatible' met de Rockchip RK3588S en zorgt voor de rekenkracht op de Rock 5C Lite, zo aldus Radxa. De soc beschikt over een cpu met twee Cortex-A76- en vier Cortex-A55-cores. Het is niet duidelijk wat de kloksnelheid van de processorcores is. Uit een specsheet gepubliceerd door CNX Software blijkt dat ook de klokfrequenties van de gpu en npu op een later moment aangekondigd worden.

De soc beschikt verder niet over een 3d-gpu, maar wel over een 2d-beeldverwerker. Radxa richt zich naar eigen zeggen met de Rock 5C Lite op de essentiële functies tegen een lagere prijs. De sbc ondersteund videodecoderen in maximaal 8k-resolutie met een framerate van 60fps. Er zijn twee HDMI 2.1- en een DisplayPort-output aanwezig.

De reguliere Rock 5C wordt aangedreven door de Rockchip RK3588S2-soc, die een cpu met in totaal acht cores heeft, namelijk vier Cortex-A55- en vier Cortex-A76-cores. Het is niet duidelijk of deze chip wel over een grafische processor met 3d-functionaliteitein beschikt. De goedkoopste Rock 5C met 2GB geheugen kost net geen 50 dollar.

Door Yannick Spinner

Redacteur

Feedback • 28-03-2024 18:50
23 • submitter: TheVivaldi

28-03-2024 • 18:50

23

Submitter: TheVivaldi

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Reacties (23)

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Keeper of the Keys 28 maart 2024 22:30
Mijn grote probleem met de alternatieve (vanuit RPi gekeken) bordjes is de onduidelijkheid over support in de toekomst, je hebt voor die arm CPUs maar wat vaak een hele zooi binary blobs nodig die alleen ABI compatible zijn met specifieke kernel versies en de laatste keer dat ik daarover een vraag heb gesteld op de IRC van Armbian kreeg ik eigenlijk geen duidelijk antwoord.
Osiummaster @Keeper of the Keys29 maart 2024 09:31
Pi heeft toch ook closed source firmware?
TrekVogel @Osiummaster29 maart 2024 10:21
Ja, maar van de RPi foundation weten we dat er een organisatie is die lang ondersteuning geeft. Dat weten we bij alternatieven vaak niet.
Keeper of the Keys @Osiummaster29 maart 2024 14:17
Die wordt dan wel door de Pi Foundation beheerd en ontsluit hoogstens wat extra features maar het bordje werkt op willekeurig welke kernel vanaf het moment dat ondersteuning is toegevoegd, hoewel ik het niet heb geprobeerd kun je voor zover ik weet een RPi 1 nu nog met een moderne raspbian draaien.
CAPSLOCK2000 28 maart 2024 20:25
Mooi, ik vind het een goede keuze, voor veel toepassingen is een GPU eigenlijk niet nodig en dus maar zonde van het geld.
The Zep Man
@CAPSLOCK200028 maart 2024 22:29
Het apparaat heeft een GPU die zelfs hardwarematig video kan decoderen. Wat mist is 3D-acceleratie.
AtariXLfanboy @The Zep Man29 maart 2024 02:06
Tot nu missen veel Arm Chips nog ondersteunende drivers voor AV1. Gevolg : Niet eens 1080p youtube goed kunnen draaien in een browser. En tja dan lijkt me dat er AMD of Intel al snel een betere keuze is.
The Zep Man
@AtariXLfanboy29 maart 2024 06:27
Tot nu missen veel Arm Chips nog ondersteunende drivers voor AV1.
De discussie ging over hardware. Wat je noemt is een softwareprobleem, met name onder (mainline) Linux. Ik deel je perspectief. @Keeper of the Keys noemt het al in zijn reactie: je moet altijd maar afwachten hoe goed een bord daadwerkelijk ondersteund wordt.

Ik zie maar weinig ARM-bordjes geadverteerd worden met "draait mainline Linux met ondersteuning voor alle zaken op de SoC/die wij adverteren out-of-the-box". Qua dat geeft x86 meer zekerheid.
AtariXLfanboy @The Zep Man29 maart 2024 20:43
Uiteraard is het een software/driver probleem, maar deze is terug te leiden naar de hardwareproducent die in mijn ogen verantwoordlijk is voor goede drivers. Linux zou ook nergens zijn als bv AMD en Intel niet actief zouden mee ontwikkelen. Zowel de Orange als Raspberry Pi 5 was ik eerst enthousiast totdat ik in reviews de enorm teleurstellende prestaties op dit gebied zag. Het is gewoon iets essentieels voor iig PC light gebruik.
AtariXLfanboy 28 maart 2024 20:11
Of er al niet genoeg CPU's met zwakke GPU zijn? Maar ach ja, de RK3588(s) is bij de huidige prijzen door de Intel N100 eigenlijk toch al volstrekt overbodig geworden als basis voor een PC light
blorf @AtariXLfanboy29 maart 2024 03:03
Het is een support-probleem. Hoe goedkoop de GPU ook is, Linux-achtigen gaan niet kunnen concurreren als game-platform. Bare-metal GPU-aansturing is voor game-huizen en commerciële besturingssystemen.
bzuidgeest @blorf29 maart 2024 14:06
uhm... Is het steamdeck niet linux? Dus Linux als game platform is gewoon een ding. Niet zo groot als andere consoles of windows, maar behoorlijk meer dan het in de beginjaren was.

En de PS loopt op freeBSD variant....
blorf @bzuidgeest29 maart 2024 22:49
Linux zou dan pas het game-platform zijn als hetzelfde op alles draait met dezelfde of betere specs waar een linux-kernel op werkt. Maar zo is het niet. De aansturing van de graphics is proprietary/closed source en buiten bereik van de eindgebruiker.
Wil je een echt linux game-platform, dan kom je uit bij alles 8- en 16-bit in emulators en semi-legaal Wine/Proton.
bzuidgeest @blorf30 maart 2024 09:08
Wine en proton semi legaal?????
Waar haal je die onzin vandaan, noem je nou het steam deck illegaal? Want dit gebruikt proton.
En waarom zou een api implementatie het minder Linux maken?
En de graphics zijn closed source op Windows... Dus hoe is dat relevant?
Dan zijn er nog de games die gewoon rechtstreeks op Linux draaien op de Steam Deck en andere devices.
Je bent allerlei arbitraire lijnen aan het trekken om te voorkomen dat je moet toegeven dat gaming een ding is op Linux. Dat slaat nergens op.
blorf @bzuidgeest30 maart 2024 19:18
Semi-legaal omdat het distribueren van een volledige oplossing voor een game, die game zelf ook vereist om de configuratie te bepalen. Het is waarom Steam kan bestaan. Het is het middel tegen piraterij.
Helemaal voor Wine. Iedereen die een copyrighted game werkend heeft gekregen in Wine is in elk geval in bezit van de game en heeft technisch gezien aan reverse engineering gedaan. Daarom zeggen ze altijd dat het geen emulator is. Dat is een probleempje als dat wat je emuleert een proprietary platform is. Dus het mag alles heten maar geen emulator omdat die per definitie iets nabootsen.

[Reactie gewijzigd door blorf op 22 juli 2024 22:20]

bzuidgeest @blorf1 april 2024 10:20
Wat een enorme onzin is dat zeg. Wine is geen emulator omdat het een herimplementatie is van de Windows API op Linux. Een volledig openbaar gedocumenteerde Windows API ook nog. Dit is een duidelijk en significant verschil en geen woord truukje.

Een emulator, emuleert volledig een ander systeem inclusief hardware, wine doet dat niet, wine stelt gewoon een nieuwe implementatie van dezelfde libraries beschikbaar als een applicatie op Windows heeft en geeft dit een eigen implementatie. De in en output van elke functie in de Windows API is door Microsoft gedocumenteerd. Iedereen kan dus een eigen implementatie maken. Software ziet het verschil niet.

Het heeft absoluut niets met legaliteit te maken. Ik hoop echt dat jij geen programmeur bent, want je begrip van hoe software werkt is verschrikkelijk op basis van wat je schrijft.

Op Steam staat niets dat daar niet staat zonder toestemming van de makers van die games en er is niets in het aan gebruik van applicaties met wine dat ook maar in de buurt komt van reverse engineering. Jij stelt configuratie gelijk aan reverse engineering, dat is heel vreemd.

En voor duidelijkheid emulators zijn volledig legaal, zolang je niet illegaal verkregen originele code of firmware van het originele apparaat gebruikt.
En zo lang je een bios of iets dergelijk betrekt van een apparaat dat je bezit dan is zelfs dat niet illegaal.
Veel emulators hebben helemaal niets externs nodig, eventuele firmware is gewoon opnieuw geïmplementeerd en als je dat clean room doet is ook dat volledig legaal.
Daar zijn zoveel rechtszaken over geweest dat dit nu wel duidelijk moge zijn. Te beginnen met de originele compaq vs IBM zaak over de pc bios.
blorf @bzuidgeest1 april 2024 12:25
Het is alleen geen emulator van fysiek bestaande hardware maar van een platform dat zelf al uit software bestaat, wat in de context in principe niet relevant is. Technisch gezien is het super-inefficient. Een onnodige laag tussen de machine en gebruiker, maar ja, copyrights... We willen zoveel mogelijk op Windows lijken vanwege de graphics support en UI van games. Dus gaan we Microsoft emuleren. Scheelt dat hard- en software voor de gebruiker niet verschillend zijn. Het vereist geen andere technieken dan emulatie van echte hardware. Wel lastig is een consistent model maken, oftewel onmogelijk. Elke game vereist een rol plakband erbij.

[Reactie gewijzigd door blorf op 22 juli 2024 22:20]

bzuidgeest @blorf1 april 2024 18:05
Het is gewoon geen emulator in welke bocht je jezelf ook wringt.

Als wine en emulator is zoals de meeste technici en degelijke dat begrijpen dan ben ik al jaren bezig met emulatoren. Iedere keer dat ik dan een api implementeer zodat systemen volgens een gedeelde standaard kunnen werken dan bouw ik volgens jouw definitie een emulator. Of het nou voor een intern of een web system is.
In plaats van web api noemen we het dan maar web emulator?

Niemand wil zo veel mogelijk op Windows lijken, maar sommige dingen zijn voor de hand liggend. En Windows neemt ook gewoon dingen over van Linux en Mac, kruisbestuiving gebeurd nou eenmaal. Als het eerlijk even rondkijkt dan zie je dan op Linux in ui land veel meer mogelijkheden zijn dan op Windows die ook vaak totaal niet op Windows lijken.

Die rol plakband heb je ook al lang niet meer nodig. Voor veel veel dingen is wine prima functioneel.

Accepteer nou maar gewoon dat je er helemaal naast zit. Ik zie veel dingen hier waar te discussiëren over valt. Dit is er niet een van.
blorf @bzuidgeest1 april 2024 18:33
Stel je Windows-PC voor maar dan met het OS in ROM ingebakken. Vervolgens ontwikkel je een emulator die de PC nabootst. Dat is inclusief die ROM-code. Wat is het verschil als dat overschrijfbare software is? Oftewel, je bent het platform in het geheel aan het emuleren. Zowel hard- als software.
Dit is waarom Wine in zijn eigen naam onderstreept dat het geen emulator is. Daar hadden ze een reden voor.
bzuidgeest @AtariXLfanboy1 april 2024 10:22
Er is meer dan gaming, er zijn veel meer CPU zonder GPU of een zwakke dan dat er CPU met een sterke gpu zijn. Een wasmachine heeft geen gpu nodig, en koffiezetters ook niet.
Gpu is in de meeste gevallen maar een dure nutteloze feature.
AtariXLfanboy @bzuidgeest2 april 2024 00:51
Er is al zoveel SBC spul met zwakke GPU of zonder GPU dat het geen kwestie van wasmachines of koffiezetters is. Want tja die hebben geen GPU nodig. Hoewel je met zware GPU's het water zou kunnen verwarmen!
SSH 28 maart 2024 21:17
Met eMMC connector, dat mis ik toch wel een beetje op mijn Pi. Nu moet ik voor een betrouwbare storage setup 2 disken aansluiten. Radxa heeft trouwens ook SD naar eMMC adapters om dat verbeteren.
Osiummaster 29 maart 2024 09:36
Vermeende chip specs

- AI Accelerator – 5 TOPS NPU 3.0 (Neural Processing Unit)

Dus de GPU is er af maar de NPU lijkt er nog wel in te zitten. Potentieel is dit een interessant bordje voor AI toepassingen hoewel software support van NPU's altijd een vraagstuk is.

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