Radxa kondigt Rock 5C Lite-sbc met Rockchip RK3582-soc zonder 3d-gpu aan

Radxa kondigt de singleboardcomputerserie Rock 5C aan. Het instapmodel is de Rock 5C Lite met een Rockchip RK3582-soc. Deze nieuwe chip heeft zes cpu-cores en geen 3d-gpu. De goedkoopste variant kost iets minder dan 30 dollar. Er zijn vooralsnog geen europrijzen bekend.

De reguliere Radxa Rock 5C

De nieuwe Rockchip RK3582-soc is 'pin-to-pincompatible' met de Rockchip RK3588S en zorgt voor de rekenkracht op de Rock 5C Lite, zo aldus Radxa. De soc beschikt over een cpu met twee Cortex-A76- en vier Cortex-A55-cores. Het is niet duidelijk wat de kloksnelheid van de processorcores is. Uit een specsheet gepubliceerd door CNX Software blijkt dat ook de klokfrequenties van de gpu en npu op een later moment aangekondigd worden.

De soc beschikt verder niet over een 3d-gpu, maar wel over een 2d-beeldverwerker. Radxa richt zich naar eigen zeggen met de Rock 5C Lite op de essentiële functies tegen een lagere prijs. De sbc ondersteund videodecoderen in maximaal 8k-resolutie met een framerate van 60fps. Er zijn twee HDMI 2.1- en een DisplayPort-output aanwezig.

De reguliere Rock 5C wordt aangedreven door de Rockchip RK3588S2-soc, die een cpu met in totaal acht cores heeft, namelijk vier Cortex-A55- en vier Cortex-A76-cores. Het is niet duidelijk of deze chip wel over een grafische processor met 3d-functionaliteitein beschikt. De goedkoopste Rock 5C met 2GB geheugen kost net geen 50 dollar.