Radxa brengt goedkopere versie van Rock Pi 4-sbc met lager geklokte soc uit

Radxa brengt een nieuwe variant van de Rock Pi 4-singleboardcomputer uit: de Model C+. Deze krijgt een soc waarvan de specificaties vergelijkbaar zijn met die van de Rock Pi 4 Model B+, maar dan met lagere kloksnelheden. Het nieuwe model krijgt een adviesprijs van 60 dollar.

De Rock Pi 4 Model C+ krijgt een Rockchip RK3399T met zes Arm-cores, merkt CNX Software op. De chip krijgt twee Cortex-A72-kernen die standaard draaien op 1,5GHz en die een optionele overklok naar 2,0GHz bieden. Deze cores draaien bij de Model B+ standaard al op 2,0GHz, terwijl de maximale overklok bij die variant op 2,4GHz ligt. De overige vier kernen zijn Cortex-A53-cores, die op 1,4GHz draaien in plaats van 1,5GHz bij de Model B+.

De sbc krijgt 4GB Lpddr4-geheugen en een socket voor eMMC-flashmodules tot 128GB. Het bord heeft een M.2 2230-slot voor NVMe-ssd's tot 2TB en een microSD-kaartlezer. De Rock Pi 4 Model C+ krijgt twee micro-HDMI 2.0-connectors. Een daarvan ondersteunt 4k-schermen, maar de andere is beperkt tot '2k'. Het bord heeft twee USB 3.0- en twee USB 2.0-poorten van het type A, een gpio-header en een RJ45-aansluiting voor gigabitethernet. Via een optionele module ondersteunt de sbc ook power over ethernet. De singleboardcomputer wordt met USB-C van stroom voorzien en het bord kan officieel overweg met Debian, Ubuntu, en Android 7, 9 en 11.

De Rock Pi 4 Model C+ is inmiddels verschenen bij enkele webwinkels, schrijft CNX Software. De sbc kost daar 60 of 65 dollar. Dat is iets goedkoper dan de Model B+ met hogere kloksnelheden. Die variant wordt bij dezelfde webshops verkocht vanaf 75 dollar, maar dan wel inclusief 32GB eMMC-opslag.