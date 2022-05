Banana Pi-sbc met vijf ethernetpoorten voor bouw opensourcerouter verschijnt

De Banana Pi BPI-R2 Pro is uitgebracht. Deze singleboardcomputer beschikt onder meer over een Arm-quadcore-soc en vijf RJ45-aansluitingen voor gigabitethernet. Daarmee is de sbc geschikt om een router mee te maken.

De BPI-R2 Pro is bij AliExpress verschenen, merkte CNX Software op. De singleboardcomputer kostte daar 95 dollar, maar is momenteel uitverkocht. De Banana Pi BPI-R2 Pro beschikt onder meer over een Rockchip RK3568-soc met vier Arm Cortex-A55-coers op 2GHz. De sbc heeft daarnaast standaard 2GB Lpddr4-geheugen en 16GB eMMC-opslag, hoewel er ook varianten met meer geheugen en opslag worden verkocht.

De Banana Pi beschikt daarnaast over vijf poorten voor gigabitethernet. Een daarvan is bedoeld als wanaansluiting en de rest functioneert als lanconnector. Gebruikers kunnen de sbc daarmee inzetten als router. De Banana Pi BPI-R2 Pro ondersteunt momenteel Ubuntu 21.04, OpenWrt 21.02 en Debian 10, die allemaal versie 4.19 van de Linux-kernel draaien. CNX Software schrijft dat de Rockchip RK3568-soc onlangs ook ondersteuning voor de meer recente Linux 5.14-kernel heeft gekregen.

De BPI-R2 Pro heeft verder geen ingebouwde module voor wifi en bluetooth, wat bij de originele BPI-R2 wel het geval was. Gebruikers kunnen zelf een M.2- of mPCIe-wifimodule toevoegen. De singleboardcomputer heeft ook een SATA-aansluiting, een 3,5mm-jack, twee USB 3.0-aansluitingen van het type A en een HDMI-output.