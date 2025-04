OpenWRT-ontwikkelaars willen eigen routerhardware maken die niet te bricken is

Een aantal ontwikkelaars achter de opensourceroutersoftware OpenWRT werkt aan eigen hardware met upstream-Linux-ondersteuning. De OpenWRT One moet hardware worden die specifiek met OpenWRT werkt en onder de honderd dollar gaat kosten.

Een groep achter het OpenWRT Project beschrijft die plannen in een maillijst. De makers willen een apparaat maken dat OpenWrt One/AP-24.XY heeft, is gebaseerd op een MediaTek MT7981B-soc en een MT7976C-chip heeft voor wifi. Dat zou allemaal op een pcb worden gezet dat volgens de makers ongeveer zo groot zou moeten zijn als een BPI-R4 van Banana Pi, dus zo'n 100x148mm.

Het apparaat moet verder twee RJ-45-poorten krijgen, waarvan eentje voor 2,5Gbit- en de andere voor 1Gbit-ethernetverbindingen is. Er komen drie MMCX-antenneaansluitingen op de router. De router krijgt verder een reset- en een aan-uitknop. Verder willen de makers de schematics voor het pcb onder een GPL-licentie beschikbaar maken.

De ontwikkelaars zeggen dat het apparaat twee verschillende flashchips aan boord krijgen. Een daarvan, een NAND-chip, is bedoeld voor de bootloader en de Linux-bootimage, terwijl een NOR-chip write protected is en een herstelbootloader bevat. Het apparaat krijgt een fysieke knop om te kunnen wisselen tussen die twee bootloaders. De ontwikkelaars willen op die manier dat het apparaat vrijwel niet te bricken is, omdat gebruikers altijd kunnen wisselen tussen twee bootloaders.

In de router moet ook een M.2-aansluiting komen voor NVMe-opslag. Daarmee kunnen gebruikers in theorie ook een alternatieve Linux-distributie vanaf de schijf booten. De makers willen verder een USB-C-aansluiting voor de energievoorziening op de router hebben, naast een reguliere USB-A 2.0-poort.

De makers willen voor het ontwerp en de distributie van de hardware samenwerken met de makers van Banana Pi, een fabrikant van opensourcehardware. Volgens ontwikkelaar John Crispin heeft Banana Pi al eerder apparaten gemaakt 'die dicht in de buurt kwamen van wat wij wilden bereiken'. Het OpenWRT Project zou ook niet de kennis en mogelijkheden hebben om een fysiek apparaat te verkopen. Een deel van de verkoop gaat vervolgens naar de Software Freedom Conservancy, een stichting die opensourcesoftware promoot en waar OpenWRT bij is aangesloten.

Er is nog geen definitieve prijs bekend, maar de makers zeggen die onder de honderd dollar te willen houden. De ontwikkelaars hebben afspraken gemaakt met MediaTek en Banana Pi, maar het is nog onduidelijk wat de verdere tijdlijn van het apparaat is.