EKWB brengt in maart 360mm-aio-waterkoeler voor 'delidded' processors uit

EKWB introduceert zijn Nucleus-aio-waterkoeler. Deze 360mm-aio is speciaal bedoeld voor processors waarvan de heatspreader is verwijderd voor betere koelprestaties. De waterkoeler komt medio maart uit voor 202,90 euro.

EKWB noemt de waterkoeler de EK-Nucleus AIO CR360 Direct Die D-RGB. Het betreft een aio-koeler met 360mm-radiator en drie rgb-fans. De Nucleus beschikt daarnaast over een speciaal koelblok voor de processor, bedoeld voor gebruikers die hun cpu willen 'delidden'. Daarbij verwijderen gebruikers de geïntegreerde heatspreader van de processor, zodat het waterblok direct boven op de cpu-die zit. EKWB levert in eerste instantie een versie voor Intels LGA1700-socket.

Delidden zorgt voor aanzienlijk betere koelprestaties aangezien er minder lagen tussen de koeler en de chip zitten. Het proces daarvan doet de garantie van de cpu wel vervallen. EKWB verkoopt los een IHS-removaltool waarmee gebruikers hun processor relatief gemakkelijk kunnen delidden. De fabrikant levert ook een IHS Guard mee bij de koeler, waarmee de processor vastgezet kan worden in de socket nadat de heatspreader is verwijderd.

Het waterblok van de Nucleus AIO is vernikkeld, waardoor het veilig te gebruiken is met liquid metal als koelpasta. EKWB levert een pakje Thermal Grizzly Conductonaut mee met de koeler. Het waterblok heeft ook een geïntegreerde pomp en geïntegreerde rgb-leds aan de bovenkant. De bovenkant van het waterblok is daarnaast verwisselbaar. EKWB levert daarvoor bij de koeler een 'leeg' plaatje en een plaatje met een schedel erop.

