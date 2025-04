DeepCool voorziet CH160- en CH360 Digital-behuizingen van statusschermpjes

DeepCool introduceert zijn CH160- en CH360-behuizingen. De Digital-uitvoeringen bevatten statusschermpjes die onder meer de cpu- en gpu-temperatuur kunnen weergeven. De fabrikant komt ook met nieuwe aio-waterkoelers met lcd's erop en een nieuwe Assassin 4S-luchtkoeler.

DeepCool brengt twee verschillende CH-behuizingen uit. De CH160 ondersteunt mini-ITX-moederborden. De CH360 is ook geschikt voor micro-ATX en is daarmee een kleinere versie van de al uitgebrachte CH560. Beide behuizingen hebben een meshachtige voorkant voor airflow en zullen beschikbaar zijn in het zwart en wit.

Van beide cases komen er ook optionele Digital-versies. Die beschikken over kleine statusschermpjes aan de zijkanten van de systemen. Deze schermen kunnen onder meer de temperatuur en het gebruik van de cpu en gpu tonen. Volgens DeepCool werken de schermen met hardware van alle fabrikanten.

DeepCool zegt niet wanneer de CH160 en CH360 uitkomen. Ook de adviesprijzen zijn niet bekend. Wel staat vast dat de Digital-uitvoeringen duurder worden dan de versies zonder scherm.

Foto's: Tweakers

Mystique-waterkoelers met lcd's en Assassin 4S-luchtkoeler

DeepCool introduceert drie nieuwe aio-waterkoelers, waaronder Mystique-koelers met een 240mm- of 360mm-radiator. Deze beschikken over een 2,8"-scherm met ips-paneel en een resolutie van 640x480 pixels. Volgens DeepCool kan dit scherm gebruikt worden om de status van een pc te monitoren, bijvoorbeeld door de cpu-temperaturen weer te geven. Gebruikers kunnen ook eigen plaatjes of animaties op het scherm tonen. De oriëntatie van het scherm wordt automatisch geregeld met gyroscopische sensors.

Daarnaast komt DeepCool met een Mystique 420 Plus-aio-waterkoeler. Deze beschikt over een grotere 420mm-radiator. Ook het scherm van deze Plus-variant is groter, met een diagonaal van 3,4". De functionaliteit van het scherm blijft hetzelfde. Het waterblok van de Mystique 420 Plus is verder ook groter en kan daarmee processors met een hogere tdp koelen.

Tot slot komt de fabrikant met een singlefanversie van de bestaande Assassin 4-luchtkoeler, genaamd de Assassin 4S. Anders dan de gewone Assassin 4, die twee ventilators in een push-pullconfiguratie bevat, beschikt de 4S over een enkele ventilator. Die zit tussen de twee towers in, onder een soort gekleurd frame. De bovenkant van de koeler is verwijderbaar, zodat gebruikers de koeler kunnen schoonmaken of de ventilator kunnen vervangen. Wanneer de Mystique-waterkoelers en Assassin 4S-cpu-koeler beschikbaar zullen zijn, is niet bekend.

Foto's: Tweakers