Cooler Master toont NR200P-opvolger, TD 500 Max- en Masterbox 600-behuizingen

Cooler Master introduceert verschillende nieuwe behuizingen tijdens de CES. Het bedrijf komt onder meer met een nieuwe versie van zijn NR200P-behuizing met ruimte voor grotere videokaarten. Er komen ook een TD500 Max-case en een MasterBox 600.

Cooler Master kwam tijdens de CES met de NR200P V2. Deze mini-ITX-behuizing wordt de opvolger van de populaire NR200P-kast, die jaren geleden al op de markt kwam. De nieuwe versie krijgt onder meer ruimte voor grotere videokaarten. De kast kan tripleslot-gpu's met een lengte van maximaal 357mm en een hoogte tot 160mm kwijt. Dat kan dankzij een gat in de frontbracket binnen in de behuizing.

De videokaart in kwestie wordt verticaal gemonteerd met een PCIe 4.0-riser. Dat is eveneens een upgrade; de bestaande NR200P heeft een riser met PCIe 3.0-ondersteuning. De nieuwe kast biedt ook een 120mm-fan aan de onderkant, die de videokaart van voldoende lucht moet voorzien.

Verder beschikt de NR200P V2 over een USB 3.2 Gen 2x2-poort aan de bovenkant, naast twee USB-A-aansluitingen, een 3,5mm-jack en de aan-uitknop. Het geheel heeft een inhoud van 18,25 liter en meet tot 372x185x292mm met een gewicht van 4,35kg. Cooler Master meldt niet wanneer de behuizing op de markt komt. Ook de adviesprijs is nog niet bekend.

De Cooler Master NR200P V2. Foto: Tweakers

TD500 Max met voorgeïnstalleerde psu en aio-waterkoeler

Cooler Master introduceert ook zijn TD500 Max-behuizing. De fabrikant toonde dit concept vorig jaar al tijdens de Computex, maar bevestigt nu dat het officieel op de markt zal verschijnen. De behuizing wordt geleverd met een voorgeïnstalleerde 360mm-waterkoeler met een dikte van 38mm. Deze is gemonteerd aan de voorkant van de kast. De behuizing wordt daarnaast standaard geleverd met een GXII 850W-voeding, die de ATX 3.0-standaard ondersteunt en is gecertificeerd voor 80 Plus Gold. De voeding heeft een 12VHpwr-aansluiting voor een videokaart, die is gedraaid met een hoek van 90 graden.

De behuizing zelf beschikt over een frontpaneel van mesh, een zijpaneel van gehard glas en een achterpaneel met psu-aansluitingen, die de stroom doorgeven aan het moederbord van het systeem. Gebruikers kunnen de voedingskabels op de achterkant van dat paneel aansluiten. Op de voorkant zitten dezelfde psu-aansluitingen, die met korte kabels aangesloten kunnen worden op de hardware. Dat leidt volgens Cooler Master tot beter kabelmanagement.

Van de TD500 Max is evenmin bekend wanneer hij precies uitkomt. Ook de adviesprijs is nog niet bekend. Cooler Master bevestigt wel dat de behuizing 'binnenkort' verschijnt.

Masterbox 600 ondersteunt moederborden met stroomkabels aan achterkant

Tot slot toont Cooler Master zijn Masterbox 600. Dat is de eerste kast van de fabrikant die compatibel is met moederborden met stroomconnectors aan de achterkant. Verschillende fabrikanten bieden dergelijke concepten. Zo heeft ASUS zijn BTF-serie, komt MSI met Project Zero en biedt Gigabyte een Aorus Project Stealth-serie. Die moederborden hebben dus stroomconnectors aan de achterkant voor makkelijker kabelmanagement, maar hebben ook behuizingen nodig die daarvoor de juiste inkepingen hebben.

De Masterbox 600 ondersteunt daarbij een 420mm-radiator aan de voorkant en wordt geleverd met drie 140mm-fans met argb-leds. De kast ondersteunt daarnaast videokaarten van maximaal 410mm lang en cpu-koelers met een hoogte tot 170mm. De voorkant is gemaakt van mesh. Cooler Master zegt niet wanneer de Masterbox 600 uitkomt of wat hij gaat kosten. De fabrikant noemt deze behuizing wel 'entry-level'.