Cooler Master brengt 'kabelloze' MasterBox 600-behuizing uit voor 115 euro

Cooler Master heeft de Masterbox 600 uitgebracht. Dat is de eerste kast van het bedrijf die moederborden met verborgen connectoren aan de achterkant ondersteunt. De kast komt in het zwart en wit uit en kost 115 euro.

De Coolermaster Masterbox 600 is een midtowerbehuizing met ondersteuning voor ITX-, micro-ATX-, ATX- en e-ATX-moederborden. De kast heeft een zijpaneel van gehard glas. Opvallend aan de behuizing is dat dit het eerste model van de fabrikant is dat ondersteuning biedt voor verborgenconnectorconcepten zoals ASUS' Back to Future- of MSI's Project Zero-moederborden, waar Tweakers vorig jaar na Computex een achtergrondartikel over schreef. Bij zulke concepten zijn alle kabels van de moederborden en gpu's weggewerkt aan de achterkant, zodat het lijkt alsof ze kabelloos zijn. Er zijn inmiddels al meerdere behuizingen van andere bedrijven die dat concept ondersteunen.

De Masterbox 600 heeft verder ruimte voor twee 3,5"-hdd's en zes 2,5"-ssd's. Aan de voorkant is ruimte voor drie 120mm- of 140mm-fans en aan de bovenkant passen drie 120mm-fans of twee 140mm-fans. Aan de achterkant is ook nog ruimte voor een 120mm-ventilator. Er is ruimte voor meerdere koelradiatoren, van maximaal 120mm aan de achterkant tot aan maximaal 420mm aan de voorkant.

De cpu-koeler mag in de behuizing maximaal 170mm hoog zijn en de gpu maximaal 410mm lang. De kast zelf meet 474x230x481mm. Het I/O-paneel heeft twee USB 3.2 Gen 1 Type-A-poorten en een USB 3.2 Gen 2 Type C-poort.