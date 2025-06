Cooler Master toont Masterbox-behuizing met programmeerbare dotmatrixdisplay

Cooler Master heeft op de Computex de Masterbox 500 Prisma getoond. Dat is een fulltowerbehuizing met een glazen voorplaat als behuizing, maar ook met een dotmatrixdisplay aan de onderkant waarop gebruikers zelf boodschappen kunnen plaatsen.

Cooler Master toont de nieuwe kasten op de Computex-beurs, waar Tweakers ze spotte. Het gaat om een aangepaste versie van de bestaande Masterbox 500, maar met als belangrijkste aanpassing een display onderop. Op de meshplaat die over de psu-bay zit, heeft Cooler Master bij de 500 Prisma een dotmatrixdisplay geïntegreerd. Gebruikers kunnen die bedienen met een mechanische switch en er een eigen boodschap op plaatsen. Het is niet duidelijk hoeveel pixels gebruikers op de display kunnen tonen.

De behuizing valt ook op omdat die ondersteuning heeft voor 'kabelloze' concepten waarbij de kabels aan de achterkant kunnen worden weggewerkt, zoals ASUS' BTF-hardware of MSI's Project Zero. In tegenstelling tot de reguliere Masterbox 500 heeft het Prisma-model ook nieuwe meshpanelen aan de voorkant en zijkant. De behuizing heeft verder zowel aan de zijkant als de voorkant glazen panelen. Onder de verticaal geplaatste gpu kan ook een fan schuin worden gemonteerd voor meer directe koeling op de videokaart.

Cooler Master heeft ook zo'n nieuwe fan gemaakt. De Retro Fan heeft net als de Masterbox een dotmatrixdisplay met 188 leds die gebruikers zelf kunnen animeren met afbeeldingen of kleuren. Het is niet duidelijk hoe groot de fan is en wanneer die uitkomt. Dat is over de Masterbox 500 Prisma ook niet duidelijk.