Cooler Master brengt modulaire MasterHub-controller binnenkort uit voor 399 euro

Cooler Master heeft tijdens Computex 2024 de definitieve versie van zijn Masterhub-controller getoond. De Stream Deck-achtige knoppenhub komt in september op de markt voor 399 euro. Eerder toonde het merk al een prototype.

Deze modulaire versie van een macropad bestaat uit een basismodule met daarop modules met een draaiwiel, scherm, drie kleinere draaiknoppen, een macropad met vijftien knoppen en twee scrollwielen. De verschillende hardwaremodules zijn magnetisch en gebruiken pogopins om op het hoofdapparaat aangesloten te worden. De modules kunnen losgehaald worden en in elke positie weer aangesloten worden. De MasterHub-sofware herkent automatisch wat aangesloten wordt en in welke oriëntatie dat is.

De MasterHub heeft standaard profielen voor veelgebruikte software, zoals Adobe Photoshop, Premiere en Illustrator. Aan de hand van de verschillende knoppen en scrollwielen kunnen gebruikers bijvoorbeeld zoomen, brushes selecteren en de grootte van brushes aanpassen. Ook kan veel met macro's aangepast worden.

Naast de basismodule verschijnen er extra accessoires, zoals een module met vijf faders. Op de langere termijn komen er schermen van variërende formaten, bijvoorbeeld om live statusinformatie of de colorpicker in Photoshop te tonen. Deze modules zijn echter nog in ontwikkeling en worden waarschijnlijk pas in 2025 op de markt gebracht.