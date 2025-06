Cooler Master deelt teaser van vernieuwde MasterFrame-behuizing

Cooler Master deelt een teaser van de MasterFrame Series-behuizing. Gebruikers zouden de modulaire kasten wat afmetingen, panelen en bevestigingspunten betreft kunnen aanpassen. Het is niet duidelijk wanneer het bedrijf de behuizingen uitbrengt en of dat ook in de Benelux gebeurt.

De hardwarefabrikant claimt dat gebruikers de vernieuwde MasterFrame-kasten 'in iedere maat kunnen configureren'. In de onderstaande video, gespot door TechGaming, suggereert Cooler Master dat de kast omgebouwd kan worden van Mini-ITX tot ATX. Ook moeten de front- en zijpanelen uitgewisseld en aangepast kunnen worden. De bevestigingspunten voor onder meer het moederbord zitten op rails, dus ook die zou de gebruiker moeten kunnen aanpassen. Verdere details deelt Cooler Master vooralsnog niet.

Het bedrijf bracht in 2021 voor het eerst een MasterFrame-behuizing uit, namelijk de MasterFrame 700. Dit is een open modulaire kast die gericht is op modders en testers, omdat gebruikers zeer makkelijk toegang hebben tot alle componenten. De vernieuwde MasterFrame Series zijn wel conventionele afgesloten behuizingen.