Kabinet NL gaat aanleg waterstofpijplijn niet combineren met stroomkabels

Het Nederlandse kabinet schrapt de plannen voor het gelijktijdig installeren van een waterstofpijplijn en gelijkstroomkabels. Het zogenoemde Delta Rhine Corridor-project wordt minder complex en richt zich voortaan alleen op de waterstof- en CO₂-buisleidingen.

Het oorspronkelijke plan voor het Delta Rhine Corridor-project blijft in stand: het aanleggen van een waterstofpijplijn van de Rotterdamse haven, via de Brabantse gemeente Moerdijk, naar de Duitse grens bij Venlo. Daarnaast zou er tegelijk een serie aan gelijkstroomkabels in de buisleidingenstrook gelegd worden, maar dit plan zorgde voor een 'te grote complexiteit en daarmee onacceptabele vertraging van het hele project'. De ministers die betrokken zijn bij het project laten weten dat dit deel van het plan daarom geschrapt wordt, naar eigen zeggen 'om perspectief te houden op tijdige verduurzaming van de industrie'.

Er waren tevens plannen voor het aanleggen van buizen voor de af- en/of aanvoer van ammoniak. Ook dit gaat niet meer door. De ministers laten weten dat er ondanks het schrappen van dit deel van het plan plek voor ammoniakbuizen blijft in de betreffende buisleidingenstrook. In de toekomst zou dit deel van het plan dus alsnog uitgevoerd kunnen worden.

De plannen voor het Delta Rhine Corridor-infrastructuurproject werden in mei van 2023 gepresenteerd. Het doel van de grote pijplijnverbinding is om de industrie te verduurzamen met de directe aanvoer van waterstof. Deze waterstof komt uit Duitsland van energieproducent Uniper. Er zouden gelijktijdig stroomkabels in de buisleidingen verwerkt worden. Tennet was bij dit onderdeel van het project betrokken. Het bedrijf zegt teleurgesteld te zijn in het besluit van de overheid, aldus de Volkskrant. De Delta Rhine Corridor moest oorspronkelijk in 2028 af zijn, maar dat werd afgelopen zomer uitgesteld naar ergens tussen 2031 en 2033. Ook Duitse bedrijven, Shell en Gasunie werken mee aan het project.