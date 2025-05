EU stemt in met Nederlandse steun van 1 miljard euro voor hernieuwbare waterstof

De Europese Commissie geeft Nederland toestemming om bijna 1 miljard euro te investeren in bedrijven die zich richten op de productie van hernieuwbare waterstof. De plannen dragen volgens de Commissie bij aan de klimaatdoelstellingen van Nederland en de EU.

Nederland wil 998 miljoen euro beschikbaar stellen om de productie van hernieuwbare waterstof te ondersteunen. Het geld wordt in de vorm van subsidies toegekend aan bedrijven door middel van een biedprocedure die dit jaar wordt afgerond. De subsidies bestaan uit twee delen: een investeringssubsidie van maximaal tachtig procent van de investeringskosten en een extra financiële bijdrage over een periode van vijf tot tien jaar. De Europese Commissie vindt dat deze steun niet leidt tot oneerlijke concurrentie.

Het Nederlandse plan moet de bouw van ten minste 200MW aan elektrolysecapaciteit ondersteunen. Nederland heeft als doel om in 2025 een elektrolysecapaciteit van 500MW te behalen. In 2030 moet dit 3 à 4GW zijn. Daarmee moet de uitstoot van CO₂ tot 2030 naar verwachting jaarlijks met zo'n 55 kiloton afnemen. Het plan van Nederland draagt bij aan de doelstelling van de EU om in 2024 minstens 6GW aan hernieuwbare waterstofelektrolyses te installeren. In 2030 moet dat minstens 40GW zijn.

Hernieuwbare waterstof wordt geproduceerd door water te splitsen in waterstof en zuurstof met behulp van duurzaam opgewekte energie. Het groene waterstof moet onder meer dienen als duurzaam alternatief voor aardgas, omdat er bij de productie geen CO₂ vrijkomt.