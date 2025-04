47 procent van Europees stroomverbruik kwam in 2024 uit hernieuwbare bronnen

Ruim 47 procent van alle elektriciteit in de Europese Unie kwam in 2024 uit hernieuwbare bronnen, zoals zonne-energie en windenergie. Zonne-energie maakte zelfs een recordgroei door ten opzichte van 2023, namelijk van 21,7 procent.

De grootste bron van hernieuwbare energie was windenergie, blijkt uit een rapport van energiedenktank Ember. Windenergie bracht afgelopen jaar ruim 17 procent van de stroom in de EU op. Verder was waterkracht (13 procent) een grote bron, gevolgd door zonne-energie (11 procent).

Het gebruik van fossiele bronnen om elektriciteit op te wekken, nam afgelopen jaar met 8,7 procent af naar het laagste niveau in de afgelopen veertig jaar. In totaal wordt nu nog krap 29 procent van alle Europese elektriciteit opgewekt met fossiele bronnen. Het aandeel dat door kolen werd opgewekt, daalde met 15,7 procent naar krap 10 procent. Met gas werd zo'n 16 procent van de stroom opgewekt, een daling van krap 6 procent. "Hierdoor daalde de CO 2 -uitstoot van de EU-energiesector met 9 procent tot een geschatte 585 miljoen ton CO 2. Dat is minder dan de helft van de piek in 2007", zegt Ember.

Dat betekent dat ruim 70 procent van alle elektriciteit in het afgelopen jaar zonder de uitstoot van broeikasgassen werd opgewekt. Naast hernieuwbare bronnen gaat het dan om kernenergie. Kernenergie bracht bijna een kwart van het Europese stroomverbruik op, bijna 5 procent meer dan in 2023.