RDI: analoge meters worden binnen drie jaar verplicht vervangen door digitale

Netbeheerders gaan Nederlanders met een analoge energiemeter vanaf dit jaar berichten dat ze die moeten laten vervangen. In de komende drie jaar moeten die huishoudens hun analoge meter verplicht door een digitale of slimme laten vervangen. Dat is een onderdeel van de Energiewet.

De Rijksinspectie Digitale Infrastructuur schrijft dat de oproepen vanuit de netbeheerders zullen komen. Die gaan huishoudens aanschrijven waar nog een analoge meter hangt. Volgens de Telegraaf zijn dat er in Nederland nog een kleine 535.000. Die meters moeten in de komende jaren worden vervangen. Dat is een onderdeel van de nieuwe Energiewet, die in juni vorig jaar door de Tweede Kamer werd aangenomen en in december door de senaat. De wet treedt in 2025 in werking.

De Energiewet moet de huidige Elektriciteitswet uit 1998 vervangen. De wet regelt veel zaken over bijvoorbeeld de voorwaarden en contracten die energieleveranciers mogen hanteren. Onderdeel van de wet is dat analoge meters moeten worden vervangen. Dat wordt door de netbeheerders geregeld, die daarvoor drie jaar uittrekken. De RDI zegt dat het met digitale meters makkelijker wordt knelpunten op het elektriciteitsnetwerk in kaart te brengen en dat energieleveranciers daarmee beter kunnen bepalen hoeveel leverkosten en belastingen gebruikers moeten betalen.

Gebruikers die nog een analoge meter hebben, kunnen ervoor kiezen een digitale meter te nemen of een slimme meter. Huishoudens krijgen de keus welke meter zij willen hebben. Nederlanders die de brief krijgen, kunnen zelf bepalen wanneer de monteur langs kan komen.

In België speelt al langer de verplichting om analoge meters te laten vervangen. Belgen die daartegen bezwaar maken, krijgen vaak nul op het rekest. In 2024 spande netbeheerder Fluvius 34 rechtszaken aan tegen Belgen die dat weigerden, bleek onlangs.