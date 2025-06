NextEnergy gaat gratis P1-dongel van Chargee aanbieden aan klanten

Energieleverancier NextEnergy gaat klanten een P1-meter geven. Dat gebeurt in samenwerking met Chargee, dat de app levert waarmee gebruikers hun energiegebruik in real time kunnen bekijken.

NextEnergy schrijft dat in een e-mail aan gebruikers, die Tweakers heeft ingezien. De energieleverancier gaat gebruikers tijdens een proef een Sparky-energiemeter geven. Dat is een dongel van Chargee, een dienst waarmee gebruikers data van hun slimme meter kunnen uitlezen. De Sparky moet daarom ook gebruikt worden in combinatie met Chargee. Gebruikers moeten de Sparky met een RJ12-connector aansluiten op hun slimme meter. Via die P1-poort kunnen eindgebruikers zelf hun energiegebruik uitlezen. Die standaard zit verplicht op Nederlandse slimme meters, al bleek enkele jaren geleden uit onderzoek dat maar weinig mensen dat daadwerkelijk gebruiken. Gebruikers mogen de Sparky houden na afloop van het experiment.

Klanten van NextEnergy moeten niet alleen de Chargee-app gebruiken als ze de dongel willen, maar ook de data daarvan delen met hun leverancier. Energieleveranciers krijgen nu periodiek data binnen via de netbeheerder, maar eindgebruikers kunnen instellen dat dat alleen via het P4-protocol gaat, waarbij de meterstand slechts eens per paar dagen wordt gedeeld. Met data via het P1-protocol kan data realtime worden uitgelezen, of met slechts een kleine vertraging.

NextEnergy zegt dat het die data wil gebruiken om het toekomstig energiegebruik en de eventuele teruglevering te kunnen berekenen. NextEnergy krijgt die data van Chargee en verwijst naar de ondersteuningspagina van dat bedrijf. "Om je stroomverbruik te voorspellen gebruiken we verbruiksprofielen op basis van een landelijk gemiddelde. Om je gasverbruik te voorspellen gebruiken we historische gegevens van je slimme meter in combinatie met weergegevens op basis van het landelijk gemiddelde."