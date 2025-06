Algoritmeregister bevat meer dan 500 algoritmes, weinig van Rijksoverheid

Het Nederlandse algoritmeregister bevat meer dan 500 algoritmes. In de ruim anderhalf jaar na de oprichting zijn er bijna 400 besluitvormingsalgoritmes toegevoegd aan het register, dat eind volgend jaar up-to-date moet zijn.

Het algoritmeregister bevat inmiddels 502 algoritmes. De drie algoritmes die het aantal over de symbolische grens hebben getrokken, zijn eerder deze week toegevoegd. Het gaat om een algoritme van de gemeente Stadskanaal om documenten automatisch te anonimiseren, een algoritme om te bepalen wie een vergoeding krijgt voor de aardbevingsschade in Groningen en een gezichtsherkenningsalgoritme dat bij de Registratie Niet-Ingezetenen wordt ingezet.

Het aantal algoritmes is daarmee in de afgelopen anderhalf jaar flink gegroeid. Toen het register in december 2022 van start ging, gebeurde dat met 109 algoritmes. In de 21 maanden zijn er dus 393 algoritmes toegevoegd aan het register. De meeste algoritmes die nu in het register staan, zijn afkomstig van Nederlandse gemeenten, die er 365 hebben aangedragen. Van die gemeenten zijn Amsterdam, Utrecht en Den Haag de belangrijkste leveranciers, met 43, 40 en 32 algoritmes.

Opvallend is dat er maar weinig algoritmes van Rijksoverheidsinstellingen in het register staan opgenomen. Slechts 13 van de 502 algoritmes zijn afkomstig van een ministerie. Het algoritmeregister komt grotendeels voort uit de toeslagenaffaire, waarbij discriminerende risicoalgoritmes van de Belastingdienst centraal stonden. De Belastingdienst heeft nu zes algoritmes in het register staan. Die vallen overigens onder de categorie 'organisatieonderdeel', waar in totaal veertien algoritmes onder vallen. Bij de start van het register had de Belastingdienst nog één algoritme online staan.

Ook opvallend is dat de Nationale Politie slechts één algoritme in het register heeft opgenomen. Dat is het Criminaliteits Anticipatie Systeem, waarmee politieteams kunnen zien waar criminaliteit wordt verwacht en op welke momenten.

Het algoritmeregister bestaat sinds eind 2022 en werd in december van dat jaar geopend door toenmalig staatssecretaris Van Huffelen van Digitalisering. Het register komt vanuit een wens van de politiek in de nasleep van de toeslagenaffaire, maar het is ook ter voorbereiding op de AI-verordening. In het register staan algoritmes die overheidsinstellingen gebruiken, specifiek voor geautomatiseerde besluitvorming op basis van persoonsgegevens. Er is geen vaste definitie van wat de overheid onder een algoritme verstaat, maar Van Huffelen omschreef dat eerder tegen Tweakers als 'algoritmes die een impact op mensen en invloed op beleid hebben'.

De groei van het register begon moeizaam. Een half jaar na de start waren er slechts acht nieuwe algoritmes toegevoegd. Vorig jaar zei de toenmalig minister van Justite en Veiligheid dat het register eind 2025 up-to-date moet zijn. Eind vorig jaar was het nog niet mogelijk om hoogrisicoalgoritmes in te zien. Inmiddels kunnen gebruikers wel 'hoogrisico-AI-systemen' inzien.