IT-systemen van Belastingdienst pas in 2029 klaar voor stelselwijziging

De Belastingdienst heeft bekendgemaakt dat de geplande modernisering van zijn IT-infrastructuur vertraging oploopt. Waar eerder werd gestreefd naar een voltooiing in 2028, zullen de computersystemen nu pas in 2029 gereed zijn voor een grootschalige stelselwijziging.

De vertraging is het gevolg van een herprioritering binnen de Belastingdienst. IT-personeel moet worden vrijgemaakt om urgente problemen rondom de box 3-belasting aan te pakken. Deze kwestie, die voortvloeit uit een recente uitspraak van de Hoge Raad, vereist dat bepaalde spaarders en beleggers te veel betaalde rendementsbelasting terugkrijgen.

Folkert Idsinga, staatssecretaris van Financiën, zegt dat de herstelwerkzaamheden na de Hoge Raad-uitspraken prioriteit krijgen. "We moeten nu een nieuwe planning aanhouden", zegt Idsinga in een brief aan de Tweede Kamer. De Belastingdienst kampt al jaren met verouderde softwaresystemen en een tekort aan ict'ers met de benodigde expertise. Dit maakt het doorvoeren van wetswijzigingen in de systemen 'buitengewoon complex', volgens Idsinga.