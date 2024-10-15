Nederlandse Openbaar Ministerie onderzoekt gebrek aan medewerking Telegram

Het Nederlandse Openbaar Ministerie onderzoekt het gebrek aan medewerking van Telegram bij verzoeken vanuit bijvoorbeeld rechters. Telegram heeft lange tijd notice-and-actionverzoeken genegeerd.

Vooralsnog concludeert het OM dat Telegram niet meewerkt, meldt staatssecretaris Ingrid Coenradie van Justitie en Veiligheid in antwoord op Kamervragen. "Het onderzoek beslaat een breed scala aan verdenkingen van strafbare feiten, zoals de online handel in drugs en wapens, terreur en online materiaal van seksueel kindermisbruik. Afhankelijk van hoe het Openbaar Ministerie de uitkomsten van het onderzoek beoordeelt, worden vervolgacties overwogen."

Bovendien zegt Coenradie dat het ministerie heeft gekeken naar hoe toezichthouders zich verhouden tot Telegram. De Autoriteit Persoonsgegevens kan handhaven op het gebied van dataverwijdering. Op gebied van digitale diensten en de Europese wet DSA zou de Autoriteit Consument & Markt de aangewezen toezichthouder zijn, maar Telegram is statutair in België gevestigd, waardoor het onder de Belgische toezichthouder valt.

Telegram is begonnen met gehoor geven aan verzoeken vanuit opsporingsdiensten. De chatapp heeft dit jaar een keer data gedeeld. Dat komt door ander beleid dat onlangs van kracht werd. Tot voor kort deelde Telegram geen data met autoriteiten. Er loopt nu een zaak in Frankrijk tegen oprichter Pavel Durov wegens medeplichtigheid aan criminele activiteiten op Telegram, omdat het bedrijf weigerde data van verdachten te delen met politiediensten.