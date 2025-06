Telegram zet pagina online met informatie over hoeveelheden verwijderde content

Telegram heeft een pagina online gezet waarop het informatie geeft over content die het van zijn platform verwijdert. Ook staan er op die pagina manieren om bepaalde illegale content te rapporteren. De pagina komt voort uit groeiende kritiek op Telegrams slechte moderatiebeleid.

Op de nieuwe webpagina staat informatie over hoeveel en welke soorten content Telegram heeft verwijderd. Er is bijvoorbeeld te zien hoeveel groepen en kanalen er in totaal zijn geblokkeerd in de afgelopen maand, maar ook hoeveel daarvan specifiek kindermisbruikmateriaal of terroristische content bevatten. Die eerste categorie verdeelt Telegram bovendien onder in verzoeken van verschillende Amerikaanse en internationale stichtingen die kindermisbruikmateriaal opsporen.

Op de pagina is te zien dat Telegram naar eigen zeggen meer dan 700.000 groepen en kanalen met kindermisbruikmateriaal verwijderde in 2024. In totaal verwijderde het platform 15,4 miljoen groepen en kanalen, maar het is niet duidelijk of dat enkel gebeurde vanwege grensoverschrijdende inhoud of ook bijvoorbeeld omdat het oude kanalen waren. Er werden ook 129.000 kanalen en groepen verwijderd vanwege terroristische content.

Telegram zegt dat het kindermisbruikmateriaal deels automatisch verwijdert op basis van hashes die het krijgt van belangengroepen. Tweakers schreef in 2022 een achtergrondartikel over de technische werking van zulke tools. Dit jaar is Telegram daarbij ook gaan samenwerken met de Internet Watch Foundation. Telegram werkte al samen met Offlimits. Vooral via hen verwijderde het platform onlangs nog zogenaamde bangalijsten. Op basis van die tools werden er in 2024 tot aan december 42.000 'stukken content' verwijderd.

Op de pagina staat verder ook informatie over hoe gebruikers content kunnen rapporteren. Dat kan onder andere via een e-mailadres, maar ook met de @SearchReport-bot op Telegram zelf.

Telegram ligt al jaren onder vuur omdat het vrijwel geen moderatie toepast op openbare kanalen, groepen en posts. Daardoor wordt er veel grensoverschrijdend en vaak ook illegaal materiaal verspreid via Telegram. Deze zomer arresteerde het Franse Openbaar Ministerie de oprichter van Telegram, Pavel Durov. Kort na die arrestatie ging Telegram meer meewerken met opsporingsinstanties; in november deelde het platform voor het eerst informatie met het Nederlandse OM. Telegram begon toen ook met het maken van transparantierapporten.

Oprichter Pavel Durov zegt dat de app al jaren bezig is met strenger moderatiebeleid. Hij hekelt in een Telegram-post dat media en instanties zich baseren op 'verouderde informatie' en zegt dat de pagina daarom is opgezet.