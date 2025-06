Meta brengt AI-model uit dat metaversepersonages realistischer moet maken

Meta heeft een nieuw AI-model uitgebracht dat bedoeld is om op natuurlijkere wijze bewegingen van het menselijk lichaam na te bootsen. Het Motivo-model is bedoeld om in de toekomst metaverseavatars authentieker te doen overkomen.

Meta zegt dat het het nieuwe model direct uitbrengt en openbaar beschikbaar maakt. Het bedrijf heeft een whitepaper gepubliceerd en een demo uitgebracht. Motivo is een unsupervised model dat menselijk gedrag en bewegingen kan nabootsen door zelf patronen uit ongelabelde datasets te herkennen, maar tegelijkertijd zero shot learning kan blijven doen. Meestal gaan die twee principes niet samen.

Meta zegt dat het model 'een brede reikwijdte aan taken van het menselijk lichaam' kan leren. Dat betekent in de praktijk dat het mogelijk is dat een model een bepaald doel volgt en najaagt of bijvoorbeeld een houding kan aannemen zonder daarop specifiek te hoeven worden gewezen.

Volgens Meta haalt het model in veel gevallen betere resultaten in taakgerichte opdrachten dan veel andere unsupervised modellen die menselijk gedrag nabootsen. Ook past het model zich snel aan aan andere omgevingen, zoals wanneer er ineens wind of andere zwaartekracht in een omgeving wordt geïntroduceerd, zelfs als het model niet daarop getraind is.

Het model is bedoeld om 'agents' te kunnen trainen in metaverseomgevingen, zegt Meta. Dat zou moeten leiden tot levensechtere npc's in zulke omgevingen, bijvoorbeeld met betere animaties.