Google toont nieuwe AI-videogenerator Veo 2 die 4k-video's kan genereren

Google heeft de tweede generatie van zijn AI-videogenerator Veo aangekondigd. Deze update brengt verschillende verbeteringen mee ten opzichte van zijn voorganger, waaronder ondersteuning voor 4k-resolutie en video's van meerdere minuten lang.

Volgens Google onderscheidt Veo 2 zich door een beter begrip van realistische bewegingen en natuurkundige principes. De software kan ook specifieke cinematografische effecten toepassen en reageert op gedetailleerde instructies over cameralenzen en opnametechnieken, zo stelt het bedrijf. Ook zou het model minder last hebben van typische AI-fouten, zoals het genereren van extra vingers of ongewenste objecten.

De videogenerator is momenteel beschikbaar via VideoFX, een experimentele tool binnen Google Labs. Geïnteresseerden kunnen zich aanmelden via een wachtlijst. Google is van plan om Veo 2 in 2025 te integreren in YouTube Shorts en andere diensten.

Googles Veo 2-aankondiging volgt kort op de release van OpenAI's Sora. Deze concurrerende videogenerator is beschikbaar voor betalende Plus- en Pro-gebruikers van ChatGPT, maar nog niet in de Europese Unie. Waar Sora zich beperkt tot 1080p-video's van maximaal twintig seconden, claimt Google met Veo minutenlange 4k-video's te kunnen produceren.

Naast Veo 2 introduceert Google ook een vernieuwde versie van zijn beeldgenerator Imagen 3. Deze software is direct beschikbaar via ImageFX in meer dan honderd landen, maar wederom nog niet in de Europese Unie. Daarnaast lanceert het bedrijf Whisk, een nieuwe experimentele tool die het mogelijk maakt om afbeeldingen te combineren en te bewerken met behulp van AI. Whisk is vooralsnog alleen in de Verenigde Staten beschikbaar.

Om misbruik tegen te gaan worden alle gegenereerde beelden en video's die met Googles tools geproduceerd worden, voorzien van een onzichtbaar SynthID-watermerk.