Webshopreviewsysteem Kiyoh heeft ruim twee weken storing

Het reviewsysteem Kiyoh heeft al ruim twee weken last van een storing. Webshops merken dat uitnodigingen om een review achter te laten niet of traag aankomen bij klanten en dat het systeem foutmeldingen geeft. Het is nog niet bekend wanneer de storing is opgelost.

Kiyoh

Kiyoh heeft afgelopen donderdag gemeld dat het 'vertragingen ondervindt op het systeem' en dat er wordt gewerkt aan een oplossing. Een webwinkeleigenaar zegt tegen Tweakers dat het probleem al sinds begin december speelt. Wanneer de klant een uitnodiging krijgt toegestuurd via de api van Kiyoh en op deze klikt, krijgt de klant een foutmelding. Daarnaast is de server traag, merkt de ondernemer op. "Het aantal nieuwe reviews dat we na 4 december erbij kregen, is vrijwel nihil. Terwijl we normaal na Black Friday juist veel meer reviews dan gemiddeld binnenkrijgen."

De laatste update die de webwinkeleigenaar heeft ontvangen van Kiyoh dateert van afgelopen vrijdag. Daarin staat dezelfde informatie die bij Kiyoh op de site staat. Momenteel is er nog geen oplossing voor het probleem.