Webwinkel SiComputers verandert naam in CAPS

Webwinkel SiComputers heet sinds deze week CAPS. Het bedrijf zegt dat de oude naam 'niet meer van deze tijd en te stoffig' was en soms incorrect werd uitgesproken. Daarom heeft het bedrijf zijn naam veranderd.

De naamswijziging is in de avond van 22 juli ingegaan. De webshop heeft bij de naamswijziging een nieuw oranje logo gekregen met het hoofd van een alien, die Gerrit heet. De webwinkel is ook aangepast en krijgt volgens CAPS binnenkort een snellere engine. SiComputers is in 2011 opgericht en verkoopt onder meer componenten, randapparatuur en complete pc's.