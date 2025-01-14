Ict-storing patiëntenzorg Nederlandse Rijnstate-ziekenhuizen opgelost - update

Een mislukte systeemupdate heeft het elektronisch patiëntendossier van de Rijnstate-ziekenhuizen in de Nederlandse plaatsen Arnhem, Elst en Zevenaar getroffen. Het probleem is inmiddels opgelost.

"Alle problemen met het computersysteem zijn opgelost", laat Rijnstate weten in een bericht. "De storing is voorbij en dat betekent dat de patiëntenzorg weer opgestart kan worden. Alle patiënten die in het middagprogramma op de polikliniek een afspraak hebben, kunnen in het ziekenhuis terecht. Ook is het programma op de OK weer opgestart."



De storing werd maandagavond ontdekt na een reguliere update van een van de ict-systemen. Hoewel het probleem in eerste instantie verholpen leek, bleek dinsdagochtend dat de integratie tussen verschillende zorgmodules nog steeds niet functioneerde. Het systeem kon onder meer geen laboratoriumuitslagen en medicatiegegevens correct verwerken.

Als gevolg hiervan heeft het ziekenhuis dinsdagochtend alle poliklinische afspraken, geplande operaties, dagopnames en onderzoeken tot zeker 10.00 uur moeten annuleren. Voor patiënten die reeds waren opgenomen werd gewerkt met een noodprotocol om de continuïteit van zorg te waarborgen.

Update 12.50 uur: Artikel aangepast nadat Rijnstate liet weten dat alle problemen zijn opgelost.