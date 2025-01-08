Garmin meldt storing met onder meer Connect en Pay

Garmin heeft volgens zijn statuspagina last van een storing waardoor alle verbonden diensten offline zijn. Daardoor werken bijvoorbeeld de gezondheidstrackingtool Connect en de betaaldienst Pay niet. De oorzaak is onbekend.

Op Garmins statuspagina is te zien dat alle Connect-diensten down zijn. Het bedrijf heeft verder voor zover bekend niet over de storing gecommuniceerd. Een oorzaak of verwachtte duur is daardoor niet bekend. Volgens Allestoringen begon de storing rond 11.00 uur woensdagochtend.