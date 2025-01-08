Garmin meldt storing met onder meer Connect en Pay

Garmin heeft volgens zijn statuspagina last van een storing waardoor alle verbonden diensten offline zijn. Daardoor werken bijvoorbeeld de gezondheidstrackingtool Connect en de betaaldienst Pay niet. De oorzaak is onbekend.

Op Garmins statuspagina is te zien dat alle Connect-diensten down zijn. Het bedrijf heeft verder voor zover bekend niet over de storing gecommuniceerd. Een oorzaak of verwachtte duur is daardoor niet bekend. Volgens Allestoringen begon de storing rond 11.00 uur woensdagochtend.

Door Hayte Hugo

Redacteur

Feedback • 08-01-2025 14:40
36 • submitter: JoooostB

08-01-2025 • 14:40

36

Submitter: JoooostB

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Reacties (36)

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xylone 8 januari 2025 14:46
Jammer dat Garmin Pay dan ook niet werkt.
Je zou verwachten dat het net als een pasje (a la Apple Wallet) zou werken en dus ook offline.

Goed om te weten dat je dus zonder verbinding (bijvoorbeeld in een uithoek in het buitenland) Garmin Pay zeer waarschijnlijk ook niet werkt.
MarnickS @xylone8 januari 2025 14:48
Garmin Pay kan zonder telefoon in de buurt gebruikt worden, dus het moet wel offline werken.
vverbeke @MarnickS8 januari 2025 14:53
Geen idee hoe het achterliggend werkt maar als ik deze pagina mag geloven wordt bij een betaling wel een kaartnummer afgehaald van de Garmin servers, mogelijk dan door de betaalterminal of het achterliggende betaalschema? Dat zou verklaren waarom een horloge wel offline kan betalen maar het toch niet lukt wanneer Garmin pay down is.
rko4u @vverbeke8 januari 2025 15:10
Ik vermoed dat er een controle plaatsvind zodat je niet kan betalen met een gehacked horloge.
erikieperikie @rko4u8 januari 2025 16:24
Zoiets. Stel je voor dat er een public+private key pair is dat het horloge heeft. En de server heeft een eigen public+private key pair. De betaalterminal zegt tegen het horloge: betaal €100. Het horloge zegt tegen de terminal: ik ben pasje met code X, maar dan versleuteld met de private key van het horloge en de public key van de server. De terminal (of eigenlijk de dienst erachter) kan dan aan de server vragen: dit versleutelde bericht, is dat een geldige betaalpas? De server kan dan met eigen private key en de public key van het horloge het bericht ontsleutelen en vaststellen dat het een geldige betaalmogelijkheid is.

De services van de betaalterminal en de bank doen de rest.

In dit proces is het horloge offline, in de zin van: het hoeft alleen via NFC een lokaal opgeslagen betaalpascode te kunnen communiceren met de terminal. Je horloge is zelf geen betaalpas. Alleen een gegevensdrager.

[Reactie gewijzigd door erikieperikie op 8 januari 2025 16:28]

Iaminflames @MarnickS8 januari 2025 16:20
In het vliegtuig betaal ik altijd met mijn Garmin horloge terwijl mijn telefoon dus in Flight Mode staat
Corros @xylone8 januari 2025 19:01
De terminal zal toch ook bij de bank moeten checken of er saldo is bijvoorbeeld. En ik vermoed dat dit via een server van Garmin gaat, die je weer hebt verbonden met je bank.

Ook een pinpas doet het niet als het netwerk eruit ligt. In dat opzicht is een pinpas of een horloge niet echt verschillend.
BobJung @xylone9 januari 2025 03:27
Gisteren nergens last van gehad, betaald om 1200 voor mijn lunch en 1730 in de supermarkt. Met GarminPay. Ik heb niet het idee dat de server benadert wordt tijdens betalen. Misschien die ene keer per dag dat je je pin in moet geven.
Net even gekeken (0326) en de gegevens wat die registreerd staat braaf in connect.
grq 8 januari 2025 15:18
Na het hardlopen lukt het niet om de activiteit naar Garmin of Strava te uploaden. Zonde, want als je het niet kunt registreren loop je eigenlijk voor niets.
Robbaman @grq8 januari 2025 16:18
Ehh... ik ben een enorme fan van 'meten is weten', maar ik neem toch aan dat je niet alleen maar loopt voor de stappenteller op Garmin Connect, maar dat je eigen fysieke gesteldheid ook een kleine rol speelt :)
ZwolschBalletje @Robbaman8 januari 2025 16:29
En bovendien, je kunt activiteiten altijd later nog uploaden, wanneer de diensten weer online zijn.
Ik heb een tijdje een Edge gehad met defecte wifi. Geen probleem, gewoon na afloop even met een kabeltje aan de computer hangen en de boel werd alsnog gesynchroniseerd.
Ik weet niet met welk device je je hardlopen hebt opgenomen, maar als dat een horloge was dan zou ik die nu een keer opnieuw via Connect op je telefoon syncen, dikke kans dat je dan weer je sporthistorie compleet hebt.
vhal @Robbaman8 januari 2025 18:12
Die comment was wel beetje zo'n grap onder de sporters die nu boven je hoofd voorbij vliegt :P
Bram34 @grq8 januari 2025 17:04
If it ain't on Strava, it didn't happen. :+
frankivo @grq9 januari 2025 11:07
Je kunt 'm via usb aansluiten en handmatig uploaden :)
JWHtje 8 januari 2025 14:43
Het bedrijf heeft verder voor zover bekend niet over de storing gecommuniceerd.

We hebben 2 banners in de app die aangeven dat er een storing is.

EDIT: Bij mij werkt het inmiddels weer

[Reactie gewijzigd door JWHtje op 8 januari 2025 14:47]

vverbeke @JWHtje8 januari 2025 14:45
Ik veronderstel dat de auteur bedoelt dat men nog niet heeft gecommuniceerd over oorzaak en oplossingstermijn.
Birdie68 8 januari 2025 14:49
De statuspagina lijkt enige vertraging in de daadwerkelijke status te hebben.
Diverse platformen werken alweer enige tijd.
B-BOB 8 januari 2025 14:54
Daarnet gaan joggen met mijn garmin Forerunner 165. Rond 13:00 proberen uploaden het via de Garmin app, maar daar loopt het nu fout. Je activiteit uploaden naar de Garmin server gaat niet, synchronisatie met Strava was er ook niet.
Op het moment van schrijven 14:54, lijkt het uploaden van activiteiten naar de Garmin server weer te werken.
Topeng 8 januari 2025 15:06
Zoals bij zo veel bedrijven die met een storing kampen, lees ik het nietszeggende bericht dat “men er alles aan doet om de storing te verhelpen”, en dat is precies waar geen enkele gebruiker op zit te wachten. De gebruiker wil alleen maar weten wanneer de storing verholpen is. (Ja, ik begrijp dat men eerst moet uitvissen wat de oorzaak van de storing is, maar na 5 uur mag er toch wel wat meer bekend zijn)
Update 15:15 uur: Garmin heeft vast mijn berichtje gelezen: storing is opgelost. :)

[Reactie gewijzigd door Topeng op 8 januari 2025 15:18]

metalmania_666 8 januari 2025 15:16
10 minuten geleden nog een banner mbt de storing.
Inmiddels komt alles weer door
Tusk 8 januari 2025 16:04
status pagina geeft alles groen aan, misschien ff OP updaten.
Ik was al bijna niet naar de supermarkt gegaan :)
Whaa 8 januari 2025 17:21
Zou fijn zijn als dit gewoon lokaal draait zonder een connectie naar internet. Totaal geen reden waarom de data niet op mijn telefoon of computer zou kunnen staan.
PaulHelper @Whaa8 januari 2025 18:23
Uhm welk stuk bedoel je precies? Veel dingen werken wel offline totdat je iets moet updaten zowel download als upload wat heel logisch is
Volgens mij kan je nog steeds van horloge naar connect en van connect naar pc via kabel als ik het goed heb.
Whaa @PaulHelper9 januari 2025 14:08
Met de laatste versies (als ik het goed heb vanaf ergens mei 2024, en goed ben geinformeerd) is er een internet connectie nodig om een sync te doen met de app op de telefoon.
De telefoon app heeft (geeft) geen data weer als er niet een internet connectie is.
PaPi36 8 januari 2025 17:53
Hmm de sync lijkt weer te werken maar mijn activiteit van vandaag wordt niet geupload. De storingsmelding heeft Garmin wel verwijderd. Hoe krijg ik nu mijn activiteit alsnog geupload?
ErikJanVens @PaPi368 januari 2025 22:20
Met je horloge aan de USB kun je in de Activities map van de Garmin map van je horloge de activiteit handmatig uploaden.
PaPi36 @ErikJanVens9 januari 2025 10:55
Top dank je.... Vanavond direct eens proberen...

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